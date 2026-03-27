eMAG a deschis în Băneasa un „Beauty Hub”, spațiu fizic dedicat produselor de îngrijire

eMAG a lansat Beauty Hub, un spațiu de tip shop-in-shop dedicat produselor de îngrijire și înfrumusețare, în showroomul companiei din Băneasa, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. Inițiativa vine în contextul dezvoltării segmentului de beauty din oferta retailerului.

Spațiul include produse din zona premium, precum cosmetice, dermato-cosmetice și produse pentru îngrijirea părului, iar conceptul este completat de o selecție disponibilă și online, în aplicația eMAG.

Spațiu fizic pentru testare și consiliere

Începând cu 27 martie, clienții care ajung în showroomul eMAG Băneasa pot testa produsele și pot primi recomandări din partea personalului prezent. Oferta disponibilă în Beauty Hub cuprinde aproximativ 1.600 de produse.

Reprezentanții companiei spun că decizia de a deschide un astfel de spațiu ține de specificul categoriei, unde interacțiunea directă cu produsele poate influența decizia de cumpărare.

„Segmentul de beauty este una dintre categoriile noastre cu cea mai rapidă creștere (...). Dar pentru că în acest domeniu încrederea se construiește prin interacțiune directă, am creat Beauty Hub”, a declarat Stejara Pircan, Senior VP eMAG România, Bulgaria și Ungaria.

Reduceri și dermo-analiză în weekendul de lansare

Cu ocazia lansării, în perioada 27-29 martie, clienții beneficiază de o reducere de 20% la produsele achiziționate din Beauty Hub.

De asemenea, în același interval, este disponibilă o dermo-analiză realizată cu ajutorul sistemului digital VISIA, care utilizează scanare multi-spectrală pentru evaluarea pielii. Consultațiile sunt programate vineri între 12:00 și 16:00, iar sâmbătă și duminică între 12:00 și 18:00, în limita locurilor disponibile.

Prin acest demers, compania testează un format care combină prezența fizică cu vânzarea online într-o categorie în care experiența directă cu produsul poate conta în procesul de achiziție.