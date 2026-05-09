Business-ul de la Castelul Bran, preluat de un om de afaceri american

Un om de afaceri american a cumpărat participația majoritară a Companiei de Administrare a Domeniului Bran (CADB), care operează Castelul Bran din județul Brașov, potrivit unor documente analizate de Profit.ro.

Moștenitorii Principesei Ileana a României au vândut pachetul majoritar de acțiuni de 80% din Compania de Administrare a Domeniului Bran către o entitate din cadrul grupului american de entertainment Ad Populum, controlat de omul de afaceri american Joel Weinshanker.

Weinshanker conduce, ca managing partner, și compania Graceland Holdings LLC, acționarul majoritar al Elvis Presley Enterprises, Inc. (EPE), societatea care administrează domeniul Graceland, celebra casă memorială a legendarului superstar american, de la Memphis, statul american Tennessee.

Noul proprietar al business-ului de la Castelul Bran este specializat în afaceri de entertainment, axate pe proprietăți tematice, iar mitul lui Dracula se înscrie în aria lui de interes.

Mai exact, firma VT Bran, înființată de o companie americană din grupul Ad Populum, a preluat 80% din părțile sociale ale Companiei de Administrare a Domeniului Bran. Restul de 20% din CADB este deținut mai departe de Dominic Habsburg Lothringen (6,67%), Alexandra Ferch (2,67%), Georg Holzhausen (2%), Johann Holzhausen (2%), Anton Sandhofer (1,67%), Andrea Alexandra Sandhofer (1,67%), Elisabeth Viktoria Sandhofer (1,66%), Margareta Sandhofer (1,66%).

Ei sunt moștenitorii Principesei Ileana a României, cea care a fost fiica cea mică a Regelui Ferdinand I al României și a Reginei Maria, soră a Regelui Carol al II-lea și mătușă a Regelui Mihai I. Principesa Ileana (născută la București în anul 1909 și decedată în anul 1991, în SUA) moștenise Castelul Bran în anul 1938, la moartea mamei ei, Regina Maria. La rândul său, Regina Maria primise Castelul Bran de la Consiliul Orășenesc Brașov, în anul 1920, sub formă de donație, aceasta reabilitând proprietatea.

Statul a preluat Castelul Bran odată cu instaurarea regimului comunist în România. După căderea comunismului, castelul a fost retrocedat moștenitorilor Principesei Ileana în anul 2006.

În prezent, în urma tranzacției perfectate acum, directorul financiar al companiei americane Ad Populum, Steven Bieg, a fost numit în funcția de administrator al Companiei de Administrare a Domeniului Bran, mai scrie Profit.ro. Firma VT Bran, care deține 80% din Companiei de Administrare a Domeniului Bran, este o companie de holding înregistrată în anul 2025, la București, iar administratorul ei este Steven Mickael Bieg, conform datelor oficiale de la Registrul Comerțului, colectate de Termene.ro.

Firma care exploatează castelul de la Bran câștigă bani din biletele vândute vizitatorilor, tururi exclusive, evenimente corporate, nunți și alte evenimente private, precum și din sesiuni foto-video profesionale. Compania operează oficial în domeniul de activitate (CAEN) „Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic”.

În anul 2024, firma a obținut venituri totale de 63,3 milioane lei și profit de 30 de milioane de lei, cu 80 de salariați proprii, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.