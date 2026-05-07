300 milioane dolari într-un fost aeroport de la granița cu România: Rezolv Energy a pornit unul dintre cele mai mari parcuri fotovoltaice din Bulgaria

Rezolv Energy, unul dintre cei mai mari investitori în energie regenerabilă din regiune, a inaugurat parcul fotovoltaic St. George din Silistra, la granița cu România, după o investiție de 300 de milioane de dolari. Proiectul de 225 MW, construit pe terenul fostului aeroport din orașul bulgar, include aproape 400.000 de panouri solare, un sistem de stocare în baterii și va produce anual circa 313 GWh de energie electrică. Într-un comunicat de presă transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, compania spune că proiectul a devenit complet operațional în mai puțin de trei ani de la preluarea drepturilor de dezvoltare.

Un parc solar de 225 MW construit pe un teren abandonat

Parcul St. George este unul dintre cele mai mari proiecte fotovoltaice din Bulgaria și primul activ pus în funcțiune de Rezolv Energy. Proiectul a fost dezvoltat pe un teren brownfield de 165 de hectare, pe amplasamentul fostului aeroport din Silistra, și va funcționa timp de cel puțin 30 de ani.

Pe lângă capacitatea de producție solară, proiectul include și un sistem de stocare a energiei în baterii de 90 MW / 240 MWh, finanțat parțial prin programul european NextGenerationEU. Sistemul este proiectat pentru a crește flexibilitatea rețelei și pentru a permite utilizarea energiei produse în perioadele cu cerere ridicată.

Faza de construcție a fost susținută printr-un acord de tip Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) cu Ardagh Glass Packaging-Europe, parte a Ardagh Group. Contractul prevede livrarea a 110 GWh de energie regenerabilă anual, timp de 12 ani.

Proiectul a primit și o finanțare de 90 de milioane de euro sub formă de împrumut de la International Finance Corporation (IFC) și Raiffeisen Bank International.

„St. George a început cu o viziune de a transforma un teren brownfield neutilizat într-un proiect emblematic de energie regenerabilă, capabil să contribuie semnificativ la securitatea energetică și obiectivele climatice ale Bulgariei. Astăzi, această viziune a devenit realitate. În același timp, marchează tranziția Rezolv Energy de la dezvoltator la operator și administrator pe termen lung al infrastructurii energetice curate”, a declarat Alastair Hammond.

Rezolv Energy dezvoltă în România proiecte de 2,3 miliarde de euro

Compania controlată de Actis are în România un portofoliu format din trei proiecte majore de energie regenerabilă: parcul eolian VIFOR de 461 MW din județul Buzău, Dama Solar din județul Arad și parcurile eoliene Dunărea Est și Vest din județul Constanța.

Potrivit companiei, investițiile totale în aceste proiecte ajung la 2,3 miliarde de euro și ar urma să genereze peste 1.200 de locuri de muncă directe.

Dama Solar, cu o capacitate anunțată de peste 1 GW, este prezentat de companie drept viitorul cel mai mare parc solar din Europa odată ce va deveni operațional.

„Realizarea unui proiect de asemenea dimensiune în mai puțin de trei ani este o performanță remarcabilă. St. George stabilește un standard pentru modul în care proiectele de energie regenerabilă de mari dimensiuni pot fi implementate eficient în Europa Centrală și de Est și va contribui semnificativ la securitatea și decarbonizarea energetică a regiunii”, a declarat Jaroslava Korpanec.

La rândul său, Alexandar Sabanov a spus: „Viitorul Europei și al lumii va fi dat de producția de energie verde. Noul parc solar din municipalitatea Silistra ne plasează într-o poziție importantă pe harta națională”.

