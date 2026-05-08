Achiziție în comerțul online românesc: Magazinul de electronice premium AVstore, cumpărat de proprietarii SoundMasters

Achiziție în business-ul românesc de comerț online cu electronice premium: magazinul online AVstore, care are și showroom-uri la București și Cluj, urmează să fie cumpărat de proprietarii platformei concurente SoundMasters, iar acum Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția, potrivit unui comunicat transmis, vineri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Consiliul Concurenței a anunțat vineri că a autorizat tranzacția prin care SM Holdings S.R.L. intenționează să preia Qube Net S.R.L. În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că „operațiunea nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte a acesteia și nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal”.

Firma cumpărătoare, SM Holdings S.R.L., este o societate de tip holding din România, fondată în februarie 2026. Compania este deținută de antreprenorii Vasile Alin Coman și Laura Lungu-Coman, în proporții egale. Tot ei sunt și proprietarii firmei Sound Masters S.R.L., din Mogoșoaia, județul Ilfov, societate care operează magazinul online de electronice premium SoundMasters, conform datelor de la Registrul Comerțului, colectate de Termene.ro.

SoundMasters este importator al mărcilor de dispozitive audio JBL, Harman Kardon, Lenco și ArtSound. În anul 2024, firma a avut venituri totale de 132 de milioane de lei și un profit de 20 de milioane de lei, cu 16 salariați proprii, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.

De partea cealaltă, firma care urmează să fie cumpărată în cadrul acestei tranzacții, Qube Net S.R.L., operează platforma online AVstore.ro, comercializând o gamă vastă de produse: televizoare, sisteme audio Hi-Fi, electrocasnice mari și mici, IT&C, foto-video, telefoane, climatizare și accesorii.

Pe lângă magazinul online, firma are și prezență fizică prin 3 showroom-uri în București și 1 în Cluj. Magazinul vinde către consumatori (B2C), dar și către business-uri (B2B).

Pe AVstore se găsesc electronice de la mărci precum Bang & Olufsen, Devialet, Sennheiser, Bowers & Wilkins și altele. În anul 2024, firma bucureșteană a avut venituri totale de 69 de milioane de lei și un profit de aproape 2 milioane de lei, cu 44 de salariați proprii, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.

Înainte de această tranzacție, AVstore (Qube Net S.R.L.) era deținută în mod egal de 3 antreprenori: Bogdan-Laurențiu Ștefan, Alexandru Bonțilă și Florin-Lucian Velea, conform datelor de pe Termene.ro.