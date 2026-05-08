IMM Romania: Turismul intern frânează puternic. Companiile din HoReCa resimt presiunea pe cash-flow și investiții

Turismul românesc a început anul 2026 în scădere, iar efectele se văd direct în business-urile mici din HoReCa, transport și servicii conexe se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. În primul trimestru din 2026, sosirile în structurile de cazare au scăzut cu 5,8%, iar numărul înnoptărilor s-a redus cu 6,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cea mai mare problemă vine din reculul turiștilor români, care generează peste 80% din piață.

Gradul de ocupare al hotelurilor a coborât la 20,8%

Organizația patronală avertizează că scăderea cererii interne pune presiune directă pe cash-flow-ul operatorilor din turism, în special asupra IMM-urilor dependente de sezonalitate și de turismul de weekend.

Hotelurile, pensiunile, restaurantele și operatorii locali din stațiunile montane și balneare sunt printre cele mai afectate, în condițiile în care consumul intern rămâne principalul motor economic pentru aceste afaceri.

În același timp, indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a coborât la 20,8%, în scădere cu 2,5 puncte procentuale față de primul trimestru din 2025.

Potrivit IMM România, acest indicator arată o eficiență redusă a activelor și o presiune tot mai mare asupra costurilor fixe, într-un context marcat de cheltuieli operaționale mai mari cu energia, forța de muncă și finanțarea.

Turiștii străini nu pot compensa scăderea consumului intern

Singurul segment aflat pe creștere este cel al turiștilor străini. În primul trimestru din 2026, sosirile turiștilor din afara țării au crescut cu 5%, iar numărul înnoptărilor a avansat cu 3,6%.

Reprezentanții IMM România spun însă că evoluția pozitivă a turismului internațional nu este suficientă pentru a compensa reculul pieței interne, mai ales pentru IMM-urile care nu sunt integrate în circuitele turistice externe sau în marile platforme de distribuție.

„Sectorul turistic rămâne unul strategic pentru economia românească, cu impact direct asupra ocupării forței de muncă, dezvoltării regionale și activității IMM-urilor. Capacitatea antreprenorilor de a continua investițiile și de a susține locurile de muncă va depinde, în perioada următoare, de stabilitatea economică, accesul la finanțare și parteneriatul real dintre autorități și mediul de afaceri”, a declarat președintele IMM Romania, Florin Jianu.

Organizația cere măsuri pentru stimularea turismului intern, accelerarea digitalizării IMM-urilor din HoReCa, programe mai eficiente de promovare externă, acces mai facil la finanțare și investiții în infrastructura turistică și de mobilitate.

