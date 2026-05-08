Startup-ul de traduceri cu inteligență artificială DeepL concediază 250 de angajați

DeepL, startup-ul german care a lansat o aplicație de traduceri bazată pe inteligență artificială, anunță că dă afară aproximativ 250 de angajați.

Anunțul a fost făcut de Jarek Kutylowski, directorul general DeepL, pe LinkedIn.

„Pentru cei care pleacă, știu cât de important și dificil este acest moment pentru voi și îmi asum responsabilitatea pentru decizie. M-ați ajutat să construiesc DeepL în ceva real. Această companie există așa cum există astăzi datorită muncii pe care fiecare dintre voi a depus-o în ea și nu o voi uita”, a scris Kutylowski.

Motivul invocat este eficientizarea muncii cu inteligență artificială, care „necesită echipe mai mici, cu un impact mai puternic, cu o concentrare mai clară și o proprietate mai clară”.

Startup-ul de traduceri AI din Köln, fondat în 2017 și evaluat ultima dată la 2 miliarde dolari în 2024, este cunoscut pentru instrumentele sale AI de traducere și scriere de texte.

Kutylowksi a spus că el și echipa sa au revizuit modul în care DeepL ar putea funcționa cel mai bine ca o firmă globală de AI în contextul progreselor rapide ale tehnologiei.

Ce nu a precizat CEO-ul a fost domeniile specifice ale afacerii care vor fi afectate de disponibilizări.