FOTO: Grupul bucureștean City Grill, investiție în valoare de 550.000 EUR în cafeneaua din Cazinoul Constanța

Grupul bucureștean de restaurante City Grill, fondat de antreprenorii Dragoș Petrescu și Daniel Mischie, spune, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a investit 550.000 EUR în noul său local, o cafenea-bistro în incinta Cazinoului Constanța, clădire istorică emblematică de peste 100 de ani.

Localul City Grill, cu vedere la mare, are o capacitate de până la 350 de persoane.

Cafeneaua-bistro s-a deschis înainte de minivacanța de 1 Mai, în care peste 5.000 de persoane au vizitat Cazinoul, potrivit companiei HoReCa.

„Investiția în amenajare a fost de 550.000 de euro. Bistroul operează la parterul și subsolul monumentului istoric, pe o suprafață utilă de 550 mp, completată de o terasă exterioară de mp cu vedere directă la Marea Neagră. Echipa este formată din 50 de oameni, terasa are 200 de locuri, interiorul 150, iar programul este 08:00–24:00”, spune grupul bucureștean.

„Cazinoul e o clădire pe care o vizitezi, dar la care ai vrea să mai rămâi. Bistroul City Grill Cazino aduce exact acea parte care lipsea, respectiv un loc unde stai cu prietenii sau familia, să savurezi o cafea sau un pahar de vin și să privești marea în față. Asta înseamnă să completezi o experiență culturală cu ospitalitate adevărată", a afirmat Daniel Mischie, CEO City Grill Group.

Grupul City Grill se prezintă drept „cel mai important jucător român din industria restaurantelor”. Fondat în 2004, grupul operează în prezent restaurante și cafenele sub brandurile Caru’ cu Bere, Hanu’ lui Manuc, Pescăruș, Hanu’ Berarilor, Buongiorno Italian, City Grill, City Grill Family și City Grill Delivery, precum și La Boheme, primul hotel din portofoliu, dar și proiectele mai recente Aubergine, Marty Restaurants și complexul de evenimente Zooma din Corbeanca.

