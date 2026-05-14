ANAF: Termen 2026 pentru plata impozitului pe construcții pentru a beneficia de bonificația de 10%

Sursă: Denisa Crăciun / StartupCafe.ro

Formularul 100 - Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat trebuie depus până la data de 25 mai 2026, inclusiv, pentru anul în care se datorează impozitul, informează Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Ialomița contribuabilii care au obligația să calculeze și să declare impozitul pe construcții.

Sunt obligate la plata impozitului pe construcții: 

  • persoanele juridice române, cu excepția instituțiilor publice, institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, asociațiilor, fundațiilor și a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare și funcționare; 
  • persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România; 
  • persoanele juridice cu sediul social în România înființate potrivit legislației europene. Menționăm că impozitul pe construcții anual se calculează conform art. 498 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

„Contribuabilii care declară și plătesc anticipat impozitul anual pe construcții până la data de 25 mai 2026, inclusiv, a anului pentru care se datorează impozitul, respectiv până la data de 25 inclusiv, a lunii a cincea a anului fiscal modificat pentru care se datorează impozitul, beneficiază de o bonificație de 10% din valoarea impozitului”, spune AJFP Ialomița. 

Amintim că prin OUG 89/2025 - OUG trenuleț Guvernul a stabilit ca din anul 2027 să se elimene și așa-numita „taxă pe stâlp”. E vorba de actualul impozit pe construcții, de 0,5% sau 0,25%, aplicat companiilor care dețin construcții speciale.

În anul 2026, clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau pătule încăperilor care sunt folosite pentru alte activități economice, sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri, iar începând cu anul 2027 pentru acestea impozitul pe clădiri se reduce cu 50%.

