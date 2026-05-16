S-a modificat regula de plată a concediilor medicale pentru salariații firmelor din România- Legea 64/2026, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial de vineri, 15 mai 2026, s-a publicat Legea 64/2026, care modifică Ordonanța de urgență 91/2025, privind regulile de acordare și plată a concediilor medicale pentru salariații firmelor și ai altor angajatori din România.

Legea 64/2026, pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2025 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, a fost promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial, cu aplicare de la 1 iunie 2026.

Noua lege modifică procedura plății primei zile din concediu medical, a semnalat consultantul fiscal Cornel Grama.

Legea 64 prevede categoriile de asigurați care scapă de măsura neplății primei zile de concediu medical.

Astfel, prima zi de concediu medical va fi plătită pentru:

pacienții cronici;

pacienții incluși în programele naționale de sănătate;

pacienții care beneficiază de spitalizare de zi;

cazurile de urgențe medico-chirurgicale.

În cazul concediului medical acordat fără întrerupere pentru un episod de boală sau complicațiile care decurg din aceasta, indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate se calculează și se plătesc prin diminuarea cu o singură zi, indiferent de numărul certificatelor de concediu medical eliberate.

De asemenea, sunt incluse la exceptii și:

c) concedii medicale și indemnizații pentru maternitate;

d^1) concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice;)

e) concedii medicale și indemnizații de risc maternal care se acordă persoanelor asigurate în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Controale la concediile medicale

Prin legea 64/2026, publicată acum în Monitorul Oficial, parlamentarii au exceptat acele categorii de asigurați de la măsurile luate de Guvern, în decembrie 2025, prin OUG 91/2025, care au vizat combaterea unor practici frauduloase de accesare a concediului medical.

Ordonanța de urgență a stabilit, pentru o perioadă determinată între 1 februarie 2026 și 31 decembrie 2027, un mecanism de suportare a indemnizației de asigurări sociale de sănătate între angajator și bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sociale de Sănătate (FNUASS), prin diminuarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate cu prima zi.

Angajatorul suportă zilele 2 – 6 ale plății indemnizației pentru concediile medicale, iar din FNUASS începând cu ziua a 7-a până la vindecare. În cazul celor care se suportă integral din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sociale de Sănătate (FNUASS), nu se plătește prima zi.

Perioadele de diminuare a indemnizației de asigurări sociale de sănătate constituie stagiu de asigurare pentru concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, cu menținerea calității de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform OUG 91/2025.

OUG91/2025 a stabilit și un mecanism de control al concediilor medicale pe mai multe paliere:

Control la nivelul Caselor de Asigurări de Sănătate, sub aspectul legalității și temeiniciei acordării acestora. Controlul se realizează la inițiativa proprie sau la solicitarea angajatorului, cel puțin prin analiza documentelor medicale care au stat la baza eliberării certificatelor de concediu medical, verificarea respectării condițiilor legale privind durata acordării concediului medical, verificarea corectitudinii completării certificatelor de concediul medical și a concordanței acestora cu diagnosticul și recomandările medicale.

Sesizare și verificare la nivelul cabinetelor de expertizare a capacității de muncă.

Sesizare și verificare la nivelul Comisiei de disciplină a Colegiului Medicilor din România, a consiliilor județene ale medicilor și al municipiului București care pot aplica sancțiunile prevăzute de art. 455 din Legea nr. 95/2006.

În cazul în care în urma verificărilor se constată că certificatul de concediul medical a fost eliberat fără respectarea prevederilor legale, asiguratul nu beneficiază de indemnizația aferentă concediului medical, a precizat Guvernul.

