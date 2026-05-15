Românii vor putea să verifice dacă un bon fiscal a fost emis corect prin „iBon”, aplicație gratuită lansată de Finanțe și ANAF

Românii vor putea verifica dacă un bon fiscal a fost emis corect prin aplicația mobilă iBon, lansată de Ministerul Finanțelor și ANAF, potrivit unui comunicat transmis vineri comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Aplicația va fi disponibilă gratuit în magazinele oficiale de aplicații mobile Google Play și App Store începând cu data de 18 mai 2026.

Aplicația „iBon” va permite utilizatorilor să verifice dacă un bon fiscal a fost emis corect, prin fotografierea acestuia. Datele vor fi preluate automat în aplicație și ulterior verificate prin compararea cu informațiile existente în baza de date.

Versiunea 1.0 a aplicației „iBon” va fi disponibilă pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare iOS și Android.

Totodată, pe site-ul ANAF, în secțiunea dedicată proiectelor de digitalizare derulate la nivelul agenției, vor fi publicate instrucțiunile de utilizare a aplicației.

Principalele funcționalități disponibile în versiunea 1 a aplicației „iBon” sunt:

Scanarea bonurilor fiscale care au un ID înscris;

Încărcarea de fotografii ale bonurilor fiscale operate direct din aplicația iBon;

Introducerea manuală a datelor bonurilor fiscale pentru bonurile greu lizibile;

Transmiterea de sesizări către ANAF: utilizatorii vor avea posibilitatea sa selecteze urmatoarele subiecte: “Nu am putut plati cu cardul”, “Nu am putut identifica pe bon elementele minimale necesare interogarii manuale”, “Nu am primit bon fiscal”.

„Aplicația „iBon” nu își propune să încurajeze formularea de sesizări pentru care există mecanisme dedicate la nivelul portalului ANAF, ci să ofere cetățenilor un instrument de informare și verificare facil, cu scopul promovării conformării voluntare și a unui comportament fiscal corect”, se arată în comunicatul remis StartupCafe.ro.

În situațiile în care, prin intermediul aplicației, sunt transmise sesizări privind aspecte cu potențial risc fiscal, acestea sunt analizate, iar resursele necesare verificărilor specifice sunt prioritizate pentru prevenirea, descoperirea și combaterea fraudelor și evaziunii fiscale.

În perioada de lansare inițială a aplicației, utilizatorii pot transmite feedback pentru îmbunătățirea funcționalităților și semnalarea eventualelor erori, prin formularul de contact - secțiunea IT, disponibil pe siteul ANAF.

„În faza a doua de dezvoltare a aplicației, programată pentru semestrul al II-lea al acestui an, utilizatorii vor beneficia și de un sistem de bonusare pentru bonurile scanate/verificate și pentru sesizările transmise prin aplicație”, potrivit Ministerului Finanțelor.