Rovinieta: Se modifică modul de calcul al taxei rutiere pentru transportatori și populație (proiect de ordin de ministru)

Ministerul Transporturilor urmează să modifice modul de calcul al rovinietei pentru transportatori și pentru șoferii amatori, cu accent pe poluare, potrivit unui proiect de ordin al ministrului Transporturilor privind această taxă rutieră, lansat recent în dezbatere publică.

Prin Legea nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România, au fost transpuse în legislația națională prevederile Directivei europene 2022/362, în ceea ce privește taxarea vehiculelor pentru utilizarea anumitor infrastructuri.

Astfel, a fost instituit cadrul legal privind aplicarea tarifelor rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România, stabilite în funcție de durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România (rovinieta)

Totodată, a fost reglementat faptul că, nivelul rovinietei, care reprezintă tariful de utilizare pe parcursul unei perioade date, precum și categoriile de vehicule pentru care se aplică, se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

Rovinieta se aplică pentru toate vehiculele înmatriculate, concepute și construite pentru transportul de persoane și pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mică sau egală cu 3,5 tone, prevăzute în anexa la proiectul de ordin:

De asemenea, Legea nr. 226/2023 precizează că vehiculele de transport mixt se asimilează cu vehiculele de transport marfă.

Reţeaua de drumuri naţionale din România pe care se aplică rovinieta se definește ca fiind drumurile de interes naţional prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, administrate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. Conform prevederii din ordonanță, drumurile de interes naţional aparţin proprietăţii publice a statului şi cuprind drumurile naţionale care asigura legătură capitalei tarii cu oraşele resedinte ale judeţelor, legăturile între acestea, precum şi cu ţările vecine, şi pot fi:

- autostrăzi;

- drumuri expres;

- drumuri naţionale europene (E);

- drumuri naţionale principale;

- drumuri naţionale secundare.

Rovinieta se stabilește și se aplică în funcție de:

a) categoria vehiculului;

b) clasa de emisii poluante (EURO);

c) durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum şi durata de staţionare.

Valoarea rovinietei se aplică în mod nediscriminatoriu utilizatorilor români și străini.

Clasificarea rovinietei în funcție de categoria vehiculului: au fost stabilite patru categorii de vehicule, astfel:

Vehicule de transport persoane cu maxim 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) – autoturism; Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone; Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto); Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto).

Clasificarea rovinietei în funcție de clasa de emisii poluante vehiculului: au fost stabilite patru categorii de vehicule, astfel:

clasa de emisii poluante Euro VI;

clasa de emisii poluante Euro V – IV;

clasa de emisii poluante Euro III – 0.

Pentru vehiculele electrice se aplică nivelul rovinietei prevăzut pentru vehiculele care au clasa de emisii cea mai puțin poluantă (Euro VI).

Vehiculul electric este acel autovehicul înmatriculat echipat cu cel puțin un dispozitiv de stocare a energiei electrice (baterie, condensator), care utilizează unul sau mai multe motoare electrice pentru propulsie, alimentat din surse externe sau interne, în locul unui motor cu ardere internă sau un ansamblu format dintr-un vehicul electric şi semiremorcă ori remorcile tractate de acesta

Rovinieta pentru un vehicul Euro V – IV a fost calculată prin majorarea cu 15% a rovinietei pentru un vehicul Euro VI, iar rovinieta pentru un vehicul Euro III – 0 a fost calculată prin majorarea cu 30% a rovinietei pentru un vehicul Euro VI.

Formula de calcul

Cuantumul rovinietei, stabilit în lei, se actualizează anual, până la 31 decembrie, în funcţie de indicele preţurilor de consum (IPC) comunicat de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior, după următoarea formulă:

Tapl = Tact x IPC/100, unde:

„Tapl”: tariful care se aplică în anul următor;

„Tact”: tariful care se aplică în anul în care se realizează calculul;

„IPC”: indicele lunar al prețurilor de consum (IPC total) comunicat de Institutul Național de Statistică, valabil pentru intervalul octombrie a anului anterior – septembrie a anului în care se realizează calculul.

Valoarea de calcul a rovinietei rezultată în urma actualizării se rotunjește la 1 leu prin neglijarea fracțiunilor de până la 0,99 lei inclusiv.

Proporția între tarifele aferente perioadelor de valabilitate a rovinietei se calculează astfel:

rovinieta cu valabilitate de 1 zi nu depășește 9% din rovinieta pentru 12 luni;

rovinieta pentru 10 zile nu depășește 12% din rovinieta pentru 12 luni;

rovinieta pentru 30 de zile nu depășește 19% din rovinieta pentru 12 luni;

rovinieta pentru 60 de zile nu depășește 30% din rovinieta pentru 12 luni.

Valorile propuse ale rovinietei au fost calculate astfel:

Conversia tarifelor actuale, prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cu modificările și completările ulterioare, la cursul euro/leu comunicat de Banca Centrală Europeană, valabil pentru data de 01 octombrie 2025 (5,0821 lei/1 euro);

Aplicarea IPC total;

Proporția tarifelor intermediare raportată la tariful anual;

Rotunjirea la 1 leu prin lipsă, pentru a nu se depăși proporțiile maxime ale rovinietelor pentru perioade mai mici de 12 luni, raportat la rovinieta de 12 luni.

Termen: 1 iulie 2026

Valoarea rovinietei actualizată anual se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Pentru anul 2026, nivelul rovinietei prevăzut în anexa la prezentul proiect ordin se va aplica începând cu data de 1 iulie 2026.

Până la data de 1 iulie 2026 se aplică valoarea rovinietei prevăzută în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002.

Descarcă proiectul de ordin privind rovienta și anexa cu categoriile: