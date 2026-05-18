ANAF reamintește: 26 mai 2026, termen pentru persoanele care se identifică fiscal prin CNP. Trebuie să transmită Formularul 082 pentru înscrierea în e-Factura

Jurnaliștii, influencerii, artiștii și alte persoane care obțin venituri și se identifică fiscal prin CNP trebuie să solicite înregistrarea în registrul RO e-Factura până pe 26 mai 2026, reamintește Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați.

Update: Persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor vor fi exceptate de la obligația utilizării e-Factura, acestea urmând să poată utiliza sistemul doar opțional, potrivit unui amendament adoptat luni în Comisia de Buget-Finanțe din Camera Deputaților, a anunțat Ministerul Finanțelor.

---

Știrea inițială:

„În conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui A.N.A.F. nr. 378/ 22.03.2026, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 250/31.03.2026, “furnizorii/prestatorii care se identifică prin codul numeric personal, care au început să desfăşoare activităţi economice anterior datei de 1 iunie 2026, sunt obligaţi să solicite înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu, până cel târziu la data de 26 mai 2026. Pentru a solicita înscrierea în registru, persoanele completează şi transmit formularul (082), având bifată secţiunea corespunzătoare înscrierii în registru. Persoanele sunt înscrise în registru cu data de 1 iunie 2026”, potrivit DGRFP Galați.

Formularul 082 se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, informează, luni, DGRFP Galați contribuabilii.

„Nu transformați creatorii în contabili”. Petiție online către ANAF și Finanțe pentru eliminarea e-Factura la drepturi de autor

Măsura de conformare la RO e-Factura în cazul persoanelor fizice care obțin venituri și se identifică fiscal prin CNP a stârnit nemulțumire, o parte dintre cei afectați considerând procedura complicată și dificil de respectat.

De exemplu, o petiție lansată pe platforma Declic și adresată ANAF și Ministerului Finanțelor a strâns mii de semnături în doar o zi. Semnatarii solicită anularea obligației de înrolare în sistemul RO e-Factura pentru persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor și nu sunt organizate ca PFA sau firme.

Campania a fost inițiată duminică de un membru al comunității Declic și denumită „Nu transformați creatorii în contabili: eliminați RO e-Factura pentru drepturi de autor”.

Concret, semnatarii solicită Ministerului Finanțelor și ANAF:

excluderea explicită a persoanelor fizice titulare de drepturi de autor din obligația de înrolare în RO e-Factura;

clarificarea imediată și publică a cadrului fiscal aplicabil;

consultarea organizațiilor profesionale din sectorul cultural și creativ înainte de impunerea unor obligații administrative disproporționate.

Noua obligație ar transfera „o povară birocratică disproporționată” asupra unor persoane care nu sunt antreprenori și nu desfășoară activitate economică în mod continuu, ci obțin venituri ocazionale dintr-o carte publicată, un articol, un spectacol, un atelier sau alte colaborări punctuale, susține persoana care a inițiat campania și care se prezintă drept „Un lucrător cultural independent”.

---

Citește și: