e-Factura 2026: Amânare pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP

Persoanele fizice impozabile care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP (nu prin CIF) nu vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura până la 1 iunie 2026, prevede o Ordonanță aprobată de Guvern, vineri.

„Acest termen le va permite o perioadă de adaptare, testarea funcțională a platformei, precum și un tratament egal cu agricultorii persoane fizice, care beneficiază deja de aceeași amânare. Cei deja înregistrați obligatoriu pot solicita ieșirea temporară din registru, iar cei care nu sunt înscriși trebuie să se înregistreze cu cel puțin 3 zile înainte de 1 iunie 2026”, conform Guvernului.

Doi consultanți Deloitte România au avertizat, într-o analiză transmisă StartupCafe.ro, că sistemul RO e-Factura a fost extins, de la începutul acestui an, și asupra persoanelor fizice care desfășoară activități economice cu caracter de continuitate, în baza CNP (cum ar fi operatorii foto/video, influencerii, prestatori de servicii diverse).

Astfel, contribuabilii din această categorie trebuie să se înregistreze în registrul RO e-Factura și să transmită toate facturile aferente activităților prestate către beneficiari prin intermediul sistemului.

Prevederea care obligă persoanele fizice implicate în activități economice să utilizeze sistemul RO e-Factura este cuprinsă în „Ordonanța trenuleț” (OUG 89/2025 pentru modificarea și completarea Codului fiscal), adoptată de guvern la finalul anului trecut, și a intrat în vigoare la data de 15 ianuarie 2026.

Ulterior, a fost publicat și ordinul de aprobare a procedurii de înregistrare (Ordinul 59/2026), care prevede că toți contribuabilii din categoria menționată care se identifică fiscal prin CNP trebuie să se înregistreze în registrul RO e-Factura, înainte de a începe desfășurarea activităților economice, prin depunerea formularului 082, conform lui Alexandru Stancu și lui Radu Todiraș, de la Deloitte România.

Despre Ordinul nr. 59/2026 a scris, pe Facebook, și expertul contabil și consultantul fiscal Cornel Grama. El a explicat că, din 2026, ce aduce nou acest ordin este „obligația acelor persoane fizice care obțin venituri din activități economice și care nu sunt înregistrate la Registrul Comerțului pe CUI sau la ANAF cu CIF” de a se înregistra în sistemul e-Factura, cum ar fi: persoane fizice care închiriază imobile în scop turistic (pe platforme gen Booking sau Airbnb), pentru că pentru aceștia, din 2026, nu trebuie să aibă o formă de autorizare (PFA , II etc); persoane fizice care obțin venituri din drepturi de autor.