Dristor Kebap vrea să obțină o finanțare de până la 5 milioane EUR de la investitori, inclusiv pe platforma SeedBlink

Lanțul românesc de șaormerii Dristor Kebap raportează o cifră de afaceri de 84,3 milioane de lei în 2025, iar acum vizează finanțări externe de până 5 milioane de euro, destinate dezvoltării accelerate a businessului, a anunțat firma HoReCa într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Firma bucureșteană vrea să obțină investițiile inclusiv prin intermediul platformei românești de crowdfunding SeedBlink, cunoscută mai ales pentru finanțarea startup-urilor de tehnologie.

„Piața favorizează tot mai mult operatorii care investesc în brand, tehnologie și standarde de calitate. Dristor Kebap este astăzi singurul brand național de kebab din România și credem că avem toate premisele pentru a construi un lider regional în această categorie. Investim pentru următorii zece ani, nu doar pentru următorul an. Construim acest business pornind de la o idee simplă: să oferim un produs autentic, realizat la standarde înalte, accesibil unui public cât mai larg. Astăzi facem un nou pas important în evoluția companiei și deschidem această etapă de dezvoltare și către investitori”, declară Fatih Pakcan, fondator și președinte executiv Dristor Kebap.

Dristor Kebap se pregătește de prima rundă de investiție externă din istoria companiei, destinată tehnologizării și extinderii, care va include o campanie de crowdfunding pe platforma SeedBlink. Până în prezent, dezvoltarea Dristor Kebap s-a bazat pe reinvestirea profiturilor, capital propriu al fondatorului și finanțare bancară. Prin această etapă, compania urmărește accelerarea planurilor de creștere și consolidarea poziției de lider într-o piață a kebab-ului românesc cu o valoare totală de 300 de milioane de euro, aflată într-un proces rapid de profesionalizare și consolidare.

„Piața de kebab din România valorează astăzi aproximativ 300 de milioane de euro, însă rămâne una dintre cele mai fragmentate categorii din industria restaurantelor. Dacă burgerii au un campion clar pe piața de profil, segmentul de pui - la fel, categoria de kebab nu are încă un lider național incontestabil. Dristor Kebap are deja brandul, infrastructura și procesele necesare pentru a consolida această categorie și pentru a fi primul campion național al pieței de kebab din România”, spune Eric Bartha, corporate development advisor.

„Performanțele financiare din ultimii ani confirmă maturizarea modelului de business”, conform lanțului de șaormerii. În 2025, compania a raportat venituri de 84,3 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 17 milioane de euro, susținute de „creșterea constantă a rețelei, dezvoltarea canalelor digitale şi automatizarea locațiilor”. Profitul firmei a fost de 4,8 milioane lei în anul 2025, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.

Dristor Kebap spune că se poziționează pe platformele de livrare pe locul al treilea în România, după cei doi jucători consacrați la nivel global din piața de profil. Totodată, cinci dintre primele zece restaurante din România după volumul comenzilor pe platformele de livrare aparțin rețelei Dristor Kebap.

În trimestrul al doilea din 2026, compania a depǎşit 100.000 de comenzi lunare prin deschiderea locațiilor din Bǎneasa Shopping City și Orhideea. Pentru 2026, Dristor Kebap estimează continuarea ritmului de creștere, depășirea pragului de 22 de milioane de euro cifră de afaceri și 150.000 de comenzi lunare.

Mai precis, suma de 1,25 milioane de euro din finanțarea vizată va fi direcționată către tehnologie, pentru dezvoltarea sistemelor de management al comenzilor prin inteligența artificială, extinderea rețelei de ghost kitchen și echiparea tuturor locațiilor istorice cu echipamente automatizate. În același timp, compania continuă extinderea fizică a rețelei și pregătește deschiderea a trei noi locații în semestrul al doilea din 2026, inclusiv primul drive-thru Dristor Kebap, cu planuri de extindere naționalǎ în 2027.

„Dristor Kebap este rezultatul a peste 25 de ani de muncă, disciplină și consecvență. Shaorma de la Dristor a devenit un fenomen urban din mai multe motive convergente: rețeta era autentică și diferită față de orice altceva de pe piață, prețul era extrem de accesibil, iar locația funcționa non-stop. Într-o perioadă în care cultura kebap era abia la început în România, cozile nocturne au intrat în memoria colectivă a Bucureștiului. Oamenii veneau după cluburi, după spectacole sau la orice oră din noapte. Locul a căpătat o aură aproape mitică, transformând un simplu stand de shaorma într-o instituție a capitalei”, adaugă Fatih Pakcan.

Povestea brandului începe în 1999, când familia Pakcan pune bazele primelor restaurante sub numele Dristor. În timp, „Shaorma de la Dristor” devine un fenomen urban și un reper pentru generații întregi de consumatori.

Dristor Kebap este parte a Grupului Dristor Kebap, alături de Dristor Kebap Factory, fabrica proprie a companiei, ce reprezintă un avantaj net competitiv. Grupul spune că acum are peste 300 de angajați, dintre care aproximativ 220 lucrează în operațiunile din restaurante, peste 50 în producție și 30 în funcțiile de suport și management. Produsul care generează cele mai mari volume de vânzări rămâne shaorma clasică de pui, preparatǎ după rețete autentice neschimbate de peste două decenii.

Compania își construiește identitatea în jurul autenticității, calității și consistenței produsului, valori care au contribuit la transformarea unui business de familie într-un brand național.

Dristor Kebap se prezintă drepr „cel mai mare lanț românesc de kebab” și „unul dintre cele mai cunoscute branduri din industria restaurantelor cu servire rapidă din România”. Cu o istorie de peste 25 de ani, compania operează 12 locații proprii, are peste 300 de angajați și servește zilnic mii de clienți.