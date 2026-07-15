DIGI, business-ul românesc pornit la Oradea, atrage cereri de aproape 1,3 miliarde EUR. IPO-ul din Spania, suprasubscris de peste 4 ori

Listarea Digi Spania a atras ordine de subscriere de aproape 1,3 miliarde EUR, de peste patru ori mai mari decât oferta de bază, în valoare de aproximativ 287 milioane EUR, conform unui raport transmis de companie către Bursa de Valori București (BVB). Filiala din Spania a grupului fondat de omul de afaceri român Zoltan Teszari a intrat joi, 16 iulie 2026, la tranzacționare pe bursele spaniole, sub simbolul „DIGIS”.

DIGI Communications a confirmat miercuri încheierea cu succes a ofertei publice inițiale, prin care au fost vândute 51,3 milioane de acțiuni Digi Spain la prețul de 5,60 EUR fiecare.

Oferta a fost suprasubscrisă de mai multe ori, pe fondul cererii investitorilor instituționali spanioli și internaționali, potrivit raportului transmis de companie Bursei de Valori București.

Potrivit datelor analizate de Profit.ro, ordinele venite de la fonduri de investiții și birouri familiale au ajuns la aproape 1,3 miliarde EUR, iar oferta, inclusiv pachetul rezervat pentru eventualele supraalocări, fusese acoperită încă din prima zi.

Investitorii au cerut de peste patru ori mai multe acțiuni decât erau disponibile

Oferta publică inițială a Digi Spain a cuprins 51,3 milioane de acțiuni, vândute la prețul final de 5,60 EUR pe titlu.

În condițiile în care oferta de bază a avut o valoare de aproximativ 287 milioane EUR, ordinele de aproape 1,3 miliarde EUR înseamnă că cererea investitorilor a depășit de peste patru ori numărul acțiunilor puse la dispoziție.

Interesul ridicat a venit din partea unor fonduri internaționale importante și a unor birouri de investiții ale familiilor cu averi mari, conform informațiilor publicate de Profit.ro.

Digi Communications precizează oficial că oferta a fost suprasubscrisă de mai multe ori la prețul de 5,60 EUR, ceea ce indică, potrivit companiei, o cerere solidă din partea investitorilor instituționali internaționali și spanioli.

Digi Spain atrage 150 milioane EUR pentru dezvoltare

Așa cum StartupCafe.ro a scris anterior, operațiunea este formată din două componente.

Prima este o ofertă primară de 26,8 milioane de acțiuni noi emise de Digi Spain, cu o valoare de aproximativ 150 milioane EUR. Banii obținuți din această componentă intră în compania spaniolă și sunt destinați finanțării dezvoltării sale.

Digi Spain are în plan investiții de aproximativ 1,3 miliarde EUR până în anul 2030, în special pentru extinderea infrastructurii telecom, potrivit informațiilor citate de Profit.ro.

A doua componentă este oferta secundară prin care Digi Romania S.A., acționarul unic al companiei înaintea listării, vinde 24,5 milioane de acțiuni existente, în valoare de aproximativ 137 milioane EUR.

Valoarea totală a ofertei de bază ajunge astfel la aproximativ 287 milioane EUR.

Oferta poate urca la aproximativ 330 milioane EUR

Digi Romania a acordat coordonatorilor globali ai operațiunii și o opțiune de cumpărare a încă maximum 7,695 milioane de acțiuni Digi Spain, la același preț de 5,60 EUR pe titlu.

Pachetul suplimentar are o valoare de aproximativ 43,1 milioane EUR și poate fi utilizat pentru acoperirea supraalocărilor și stabilizarea tranzacțiilor după debutul bursier.

Dacă opțiunea va fi exercitată integral, valoarea totală a acțiunilor vândute în cadrul operațiunii poate ajunge la aproximativ 330 milioane EUR.

Digi păstrează aproximativ 80% din compania spaniolă

După finalizarea ofertei, DIGI Communications va păstra indirect, prin Digi Romania, aproximativ 80% din capitalul Digi Spain și va continua să controleze compania.

Listarea nu înseamnă, așadar, ieșirea grupului din afacerea spaniolă, ci atragerea unor noi investitori și separarea bursieră a uneia dintre principalele sale operațiuni internaționale.

În primul articol dedicat listării, StartupCafe.ro a arătat că operațiunea a atras înaintea IPO-ului și un angajament de investiție de 100 milioane EUR din partea Global Portfolio Investments.

Vehiculul de investiții aparține familiei spaniole Domínguez de la Maza, proprietara retailerului de îmbrăcăminte pentru copii Mayoral, prezent și în România. Investiția ar urma să îi ofere o participație de aproximativ 6% în Digi Spain.

Evaluările analiștilor ajung până la 2,3 miliarde EUR

La prețul de ofertă de 5,60 EUR pe acțiune, Digi Spain are o valoare totală de aproximativ 1,662 miliarde EUR, potrivit calculelor prezentate de Profit.ro.

Evaluările realizate de BNP Paribas, CaixaBank și Oddo Securities după majorarea de capital pornesc însă de la circa 1,8 miliarde EUR și ajung până la 2,3 miliarde EUR, fără includerea datoriilor companiei.

Raportat la prețul IPO-ului, estimările indică un potențial de creștere cuprins între aproximativ 17% și 38%, în funcție de instituția financiară care a realizat evaluarea.

Analiștii citați evidențiază ritmul de creștere al Digi Spain, costurile reduse și faptul că grupul gestionează intern o mare parte dintre operațiunile esențiale, de la dezvoltarea rețelei și instalări până la vânzări și relația cu clienții.

Compania are însă și un grad mai ridicat de îndatorare, iar investitorii nu ar urma să primească dividende cel puțin până în 2030, deoarece resursele vor fi direcționate către extinderea infrastructurii.

Acțiunile Digi Spain intră joi la tranzacționare

Acțiunile Digi Spain vor fi admise la tranzacționare pe bursele din Madrid, Barcelona, Bilbao și Valencia, prin sistemul Mercado Continuo.

Debutul bursier este programat pentru joi, 16 iulie 2026, sub simbolul „DIGIS”.

Digi Spain devine astfel o companie listată separat, în timp ce societatea-mamă, DIGI Communications N.V., rămâne tranzacționată la Bursa de Valori București.

Grupul DIGI, fondat de omul de afaceri orădean Zoltan Teszari, a intrat pe piața spaniolă în anul 2008. Operațiunile din Spania au devenit ulterior una dintre principalele surse de creștere ale grupului, prin extinderea serviciilor de telefonie mobilă și internet fix.