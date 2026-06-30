DIGI duce afacerea din Spania la bursă. Businessul construit de grupul românesc țintește o evaluare de 1,7 miliarde EUR și atrage un investitor de 100 milioane EUR înainte de IPO 

Grupul DIGI, controlat de omul de afaceri orădean Zoltan Teszari, pregătește listarea Digi Spain la bursele spaniole, într-o tranzacție care poate evalua compania la până la 1,7 miliarde EUR și care are deja un investitor dispus să contribuie cu 100 milioane EUR. După oferta publică inițială (IPO), grupul va păstra controlul asupra companiei, cu cel puțin 75% din acțiuni.

În aceeași zi în care a anunțat intenția de listare a Digi Spain, acționarii DIGI Communications au aprobat și distribuirea unui dividend brut de 0,50 lei pe acțiune, precum și un nou mandat pentru răscumpărarea de acțiuni.

Prima evaluare oficială: până la 1,7 miliarde EUR

Potrivit documentelor publicate de companie, Digi Spain intenționează să se listeze pe bursele din Madrid, Barcelona, Bilbao și Valencia, prin sistemul Mercado Continuo.

Oferta va avea două componente.

Prima constă într-o majorare de capital prin emiterea unor acțiuni noi în valoare totală de aproximativ 150 milioane EUR.

A doua reprezintă o ofertă secundară, prin care Digi Romania, acționarul unic al Digi Spain, va vinde un pachet de acțiuni existente.

Întreaga tranzacție este construită în jurul unei evaluări a capitalurilor proprii („pre-money”) de până la aproximativ 1,7 miliarde EUR. După finalizarea IPO-ului, inclusiv dacă va fi exercitată opțiunea de suprasubscriere, Digi Romania va păstra cel puțin 75% din acțiunile filialei spaniole.

Compania arată că fondurile atrase prin emisiunea de acțiuni noi vor fi folosite pentru susținerea investițiilor și continuarea dezvoltării rețelelor de fibră optică și telefonie mobilă din Spania. Finalizarea operațiunii depinde de aprobarea prospectului de către autoritatea spaniolă de supraveghere a pieței de capital (CNMV), precum și de condițiile din piață.

CEO-ul Digi Spain: bursa completează finanțarea bancară și capitalul propriu

În comunicatul prin care a anunțat intenția de listare, CEO-ul Digi Spain, Marius Vărzaru, explică rolul pe care îl va avea IPO-ul în dezvoltarea companiei.

„Listarea la bursă ne-ar oferi oportunitatea de a avea o sursă suplimentară de capital, pe lângă cele care ne-au finanțat creșterea până acum: capitalul propriu și finanțarea bancară. În acest sens, listarea acțiunilor companiei pe piața spaniolă ar consolida soliditatea financiară a companiei și legăturile noastre cu Spania, în timp ce grupul își păstrează angajamentul pe termen lung față de Digi Spain și controlul asupra companiei”, a declarat acesta, în comunicatul oficial.

Primul investitor este un antreprenor, nu un fond de investiții

Oferta are deja un investitor de referință.

Global Portfolio Investments și-a asumat un angajament ferm de investiție de 100 milioane EUR, cu condiția ca evaluarea Digi Spain înainte de majorarea de capital să nu depășească aproximativ 1,7 miliarde EUR.

Potrivit presei economice spaniole, în spatele Global Portfolio Investments se află familia Domínguez de la Maza, proprietara grupului Mayoral, unul dintre cei mai cunoscuți producători spanioli de îmbrăcăminte pentru copii.

Businessul din Spania a devenit unul dintre cele mai importante din grup

Operațiunile din Spania au devenit în ultimii ani unul dintre principalele motoare de creștere ale grupului DIGI.

Potrivit informațiilor prezentate de companie, la sfârșitul primului trimestru din 2026 Digi Spain deservea aproximativ 11,4 milioane de servicii active, dintre care aproximativ 7,6 milioane de linii mobile, aproape 2,8 milioane de conexiuni fixe la internet, circa 900.000 de linii de telefonie fixă și peste 200.000 de clienți TV.

Compania estimează că în 2026 va depăși pragul de 1 miliard EUR venituri, după ce în 2025 a raportat venituri de aproximativ 929 milioane EUR. În paralel, DIGI continuă investițiile în infrastructura din Spania, piață care a devenit cea mai importantă pentru dezvoltarea internațională a grupului.

Listarea vine după o amânare în această primăvară

Actuala ofertă nu este prima încercare de listare a Digi Spain.

Compania a analizat anterior lansarea IPO-ului, însă a decis să amâne operațiunea pe fondul condițiilor mai puțin favorabile din piețele financiare.

Dividend de 0,50 lei pe acțiune și mandat pentru răscumpărarea a până la 10 milioane de acțiuni

În aceeași zi, Adunarea Generală a Acționarilor DIGI Communications a aprobat situațiile financiare aferente anului 2025 și distribuirea unui dividend brut de 0,50 lei pentru fiecare acțiune, atât pentru acțiunile de clasă A, cât și pentru cele de clasă B.

Data ex-dividend este 7 iulie 2026, data de referință 8 iulie, iar plata dividendelor este estimată în jurul datei de 24 iulie 2026.

Acționarii au aprobat și un nou mandat acordat Consiliului de Administrație pentru răscumpărarea a până la 10 milioane de acțiuni de clasă B, pe o perioadă de 18 luni, precum și delegarea unor competențe privind emiterea de acțiuni și acordarea drepturilor de subscriere, în limitele stabilite prin hotărârile AGA.





