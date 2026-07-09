DIGI a stabilit prețul IPO-ului din Spania: 5,60 EUR/acțiune. Compania emite acțiuni noi în valoare de 150 milioane EUR, iar acționarul vinde acțiuni în valoare de alte 137 milioane EUR

DIGI Communications a anunțat prețul la care va fi lansată oferta publică inițială (IPO) a filialei sale din Spania, Digi Spain Telecom. Potrivit unui comunicat transmis BVB, acțiunile vor fi oferite investitorilor la 5,60 euro/acțiune, iar operațiunea este structurată în două componente: o ofertă primară, prin care compania atrage capital nou, și o ofertă secundară, prin care acționarul actual, Digi România, vinde o parte din participație.

Prețul IPO: 5,60 euro pe acțiune

Potrivit raportului transmis Bursei de Valori București, prețul ofertei a fost stabilit la 5,60 euro pentru fiecare acțiune Digi Spain.

La acest preț, compania estimează o capitalizare bursieră de aproximativ 1,662 miliarde euro după majorarea capitalului social. IPO-ul rămâne condiționat de aprobarea prospectului de către autoritatea spaniolă de supraveghere a pieței de capital (CNMV) și de condițiile din piață.

Oferta primară: 26,8 milioane de acțiuni noi pentru aproximativ 150 milioane euro

Prima componentă a operațiunii este oferta primară, prin care Digi Spain va emite 26,8 milioane de acțiuni noi.

La prețul de 5,60 euro/acțiune, valoarea acestei componente este de aproximativ 150 milioane euro, bani care vor intra în companie pentru finanțarea dezvoltării acesteia.

Oferta secundară: Digi România vinde 24,5 milioane de acțiuni, în valoare de aproximativ 137 milioane euro

A doua componentă este oferta secundară, prin care Digi România S.A., acționarul unic al Digi Spain, va scoate la vânzare 24,5 milioane de acțiuni existente.

La același preț de ofertă, această tranșă este evaluată la aproximativ 137 milioane euro. Spre deosebire de oferta primară, sumele rezultate din această componentă revin acționarului vânzător, nu companiei.

Există și o opțiune de supraalocare

Pe lângă cele două componente principale, Digi România a acordat coordonatorilor globali ai ofertei o opțiune de supraalocare (greenshoe) pentru până la 7,695 milioane de acțiuni. Aceasta poate fi utilizată dacă cererea investitorilor va depăși dimensiunea inițială a ofertei. În acest scenariu, valoarea totală a IPO-ului ar putea ajunge la aproximativ 330 milioane euro, față de circa 287 milioane euro în varianta de bază.

Următorul pas: listarea pe bursele spaniole

După finalizarea ofertei și aprobarea prospectului de către CNMV, acțiunile Digi Spain sunt programate să fie admise la tranzacționare pe bursele din Madrid, Barcelona, Bilbao și Valencia, prin sistemul Mercado Continuo.





