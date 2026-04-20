Dezvoltatorii One vor să dea credite: IFN în avizare la BNR și echipă recrutată din banking

Fondatorii One United Properties se extind din imobiliare în finanțare și pregătesc lansarea unui IFN prin care vor să acorde credite, în principal pentru dezvoltatori și companii, relatează Profit.ro. Mișcarea marchează intrarea unor jucători din real estate pe piața finanțărilor, într-un context în care sursele de creditare se diversifică.

Noua companie, Union Credit IFN, este în curs de autorizare la Banca Națională a României și ar putea deveni operațională chiar în acest trimestru, dacă obține toate avizele necesare. Până atunci, reprezentanții proiectului spun că nu desfășoară activitate de creditare și respectă cadrul de reglementare.

CEO din banking și board cu experiență în fintech și vânzări bancare

Pentru poziția de CEO, fondatorii au recrutat din banking: Ioana Dumitru, fostă la Garanti BBVA România, unde a coordonat zona de Commercial & SME Banking. Ea va conduce compania după aprobarea BNR și a transmis că proiectul este încă într-o etapă preliminară de analiză.

În Consiliul de Administrație a intrat și Anca Moțcă, executiv cu aproape două decenii de experiență în sistemul bancar. Aceasta a fost timp de aproximativ 10 ani Director General Adjunct la Garanti, unde a coordonat strategia de vânzări pe segmentele retail, IMM și rețeaua de agenții, iar anterior a ocupat funcții de conducere în ING Bank România. Mai recent, s-a implicat și în zona fintech, alăturându-se startup-ului Finqware, unde coordonează parteneriatele și creșterea.

IFN-ul fondatorilor One: finanțare pentru dezvoltatori, dincolo de propriile proiecte

Potrivit lui Victor Căpitanu, Union Credit IFN va acorda finanțări imobiliare în principal pentru companii și dezvoltatori, nu doar pentru proiectele One, ceea ce sugerează o poziționare ca jucător independent în piață.

El a explicat că instituția ar putea susține inclusiv finanțări mai mari, prin sindicalizare, iar pe măsură ce business-ul va crește, compania intenționează să atragă și finanțări bancare sau capital suplimentar.

Capitalul social inițial al IFN-ului este de aproximativ 16,8 milioane de lei (circa 3,3 milioane euro), iar structura acționariatului reflectă aceeași arhitectură folosită și în One United Properties.

Astfel, compania este controlată în proporții egale de Vinci VER Holding SRL și OA Liviu Holding Invest SRL, fiecare cu câte 45%, în timp ce restul participațiilor sunt deținute de Cristina Vasilica Căpitanu și Andreea Nicoleta Diaconescu, cu câte 5%.

Fondată în 2007 de Andrei Diaconescu și Victor Căpitanu, One United Properties a devenit unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari din România, cu proiecte rezidențiale, de birouri și mixed-use în București și Constanța.

Compania a atras de-a lungul timpului investitori cunoscuți, precum Daniel Dines, fondatorul UiPath, sau vehicule investiționale asociate lui Sacha Draghic, fondatorul Superbet.

În 2025, compania a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 1,4 miliarde de lei, menținută la un nivel comparabil cu anul anterior, pe fondul unei activități intense de dezvoltare și al unor vânzări rezidențiale solide.

Intrarea fondatorilor One în finanțare vine și într-un context de schimbări în piața bancară locală. Recent, Raiffeisen Bank a preluat operațiunile Garanti BBVA România de la grupul spaniol BBVA, într-o tranzacție care redesenează competiția din sector.

















