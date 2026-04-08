Declarația unica 2026: Rapoartele cu datele fiscale precompletate, disponibile direct în secțiunea „Mesaje” din SPV

De miercuri, rapoartele cu datele fiscale precompletate pentru Declarația Unică sunt disponibile direct în secțiunea „Mesaje” din cadrul Spațiului Privat Virtual (SPV) pentru toți utilizatorii care se autentifică folosind certificatul digital, anunță Ministerul Finanțelor.

Soluția oferă un flux simplificat de acces la informațiile fiscale precompletate pe baza datelor deținute de instituție, permițând contribuabililor să vizualizeze într-un format centralizat veniturile raportate de terți, precum și alte informații relevante, potrivit MF.

„Noile rapoarte constituie o bază solidă pentru verificarea corectitudinii datelor înainte de depunerea declarației fiscale, contribuind la reducerea erorilor și la creșterea gradului de conformare voluntară”, conform unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Mecanismul de precompletare a Declarației Unice (D212) este deja implementat și operațional pentru contribuabilii care accesează Spațiul Privat Virtual (SPV) pe bază de nume de utilizator și parole, iar funcționalitatea de precompletare rămâne disponibilă în modul interactiv al formularului electronic.

Aceasta permite importul automat al datelor în rubricile specifice ale declarației, în momentul completării și oferă posibilitatea de a valida sau ajusta informațiile propuse de sistem în timp real.

Pentru anul fiscal 2025, termenul limită pentru depunerea Declarației Unice D212 şi pentru plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice este 25 mai 2026 inclusiv.

Contribuabilii persoane fizice pot beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe venit pentru depunerea Declarației Unice D212 și plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate până la 15 aprilie 2026 inclusiv.

Tot de miercuri, pentru a sprijini persoanele care preferă interacțiunea direct, care nu şi-au făcut cont de SPV sau care au nevoie de asistență suplimentară, rapoartele cu datele fiscale sunt disponibile și la ghișeele unităților fiscale.