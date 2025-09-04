De la freelancer la SRL: semnul că mini businessul tău a crescut și lucrurile pe care nu ți le spune nimeni

La început e simplu, ești tu, un laptop și câțiva clienți fideli. Faci totul din două click-uri, pe drepturi sau PFA, încasezi direct în contul personal și îți organizezi munca după chef și inspirație, dar pe măsură ce proiectele cresc și portofoliul se diversifică, nu mai merge. Apar clienți care cer facturare de pe firmă, apar oportunități pe care nu le poți accesa ca persoană fizică, și te trezești întrebându-te: „Oare e timpul să fac pasul spre SRL?”

Problema e că nimeni nu îți dă un ghid clar pentru momentul ăsta. Poate afli de la alți colegi, poate citești forumuri, dar realitatea te lovește doar când începi: documente, taxe, scadențe, hârtii pe care nu le-ai mai văzut niciodată. De la libertatea de freelancer treci la un rol nou de antreprenor și administrator în același timp. Și dintr-o dată, pe lângă creativitate, trebuie să înveți cum funcționează legislația, cum se țin registrele și cum îți deschizi un cont business fără să-ți risipești timpul pe drumuri și cozi.

Adevărul e că această decizie nu ar trebui să fie luată haotic. Da, e mult de învățat, dar există soluții gândite exact pentru etapa asta, care îți pune tot ce ai nevoie ca să începi bine într-un singur loc, ca să nu te mai pierzi în hârtii.

Un exemplu este Salt Business , contul bancar de minibusiness pe care-l poți deschide 100% online, cu 0 costuri și 1% cashback, să administrezi banii personali și cei ai firmei din aceeași aplicație și care îți pune la dispoziție o echipă de oameni-oameni, nu roboți, care să-ți răspundă atunci când ai o întrebare.

Momentul zero: simți că freelancingul nu mai e suficient

Ai tot mai mulți clienți, venituri constante și proiecte recurente. Fiecare lună îți confirmă că ceea ce faci funcționează, iar agenda începe să se umple înainte să apuci să cauți tu activ următorul contract. Devii eligibil pentru briefuri mai mari, campanii sau proiecte complexe și parteneriate de lungă durată.

Odată cu ele vin și task-uri noi: facturi emise pe firmă, cod CAEN specific activității tale, un statut mai „oficial” în fața colaboratorilor și partenerilor de business. Și, inevitabil, apare întrebarea: „E momentul să fac pasul către SRL?” Și aici nu e vorba doar de un simplu upgrade administrativ, ci de o mutare strategică pentru viitorul afacerii tale.

Prima întrebare: ce presupune, efectiv, un SRL?

Descoperi rapid că nu e doar un titlu nou pe cărțile tale de vizită. Înseamnă acte de înființare, drum la ONRC (sau proceduri online), capital social, obținerea unui CUI și alegerea formei fiscale potrivite. Brusc, simți că treci din zona creativă, unde tu îți controlezi ritmul, într-o zonă administrativă, cu termene și documente. Îți dai seama că, pentru a nu te pierde în detalii, ai nevoie de un cont bancar business care să facă lucrurile mai simple, nu mai complicate.

Facturi, TVA, taxe, contabil și nimeni nu te pregătește pentru asta

Dacă înainte emiteai o factură simplă și treceai mai departe, acum trebuie să știi despre e-Factura, registre, scadențe și raportări către autorități. Poate fi copleșitor la început, mai ales când trebuie să jonglezi cu aceste aspecte în paralel cu proiectele tale creative sau operaționale.



Din fericire, Salt Business simplifică acest proces: poți emite facturi gratuit, ele se integrează automat în e-Factura și primești notificări când se apropie scadența. Totul fără costuri ascunse, fără să urmărești manual cine, ce și când îți plătește, și fără să pierzi nopți verificând dacă totul este în regulă înainte de termenul limită.

Cheltuieli de firmă și cum înveți să le gestionezi „pe bune”

În primele luni, înveți repede că nu toate cheltuielile sunt egale. Afli că poți deduce unele costuri de la abonamente software și echipamente, la utilități și deplasări, dar doar dacă le plătești cu cardul firmei. În plus, trebuie să fii atent la modul în care le înregistrezi și justifici.

Cu Salt Business , faci plățile simplu, rapid și 100% digital, iar pe lângă asta primești și 1% cashback la plățile făcute la supermarketuri, benzinării și pentru servicii de marketing digital. Sunt bani care se adună discret, lună de lună, și care pe termen lung pot acoperi costuri importante din afacerea ta, de exemplu birotică.

Ce rămâne nespus: anxietatea de a face totul bine

Este partea de care nu vorbește nimeni la început. Anxietatea că orice greșeală, fie ea o plată întârziată, o factură emisă greșit sau un termen fiscal ratat, îți poate afecta businessul. În realitate, sprijinul potrivit face diferența. Salt Business îți pune la dispoziție un Care Center cu oameni-oameni, nu roboți, care îți răspund prietenos și clar, pe înțelesul tău. Fără limbaj bancar stufos, fără trimiteri ambigue, ci cu explicații concrete și soluții reale atunci când ai nevoie. Astfel, nu doar că reduci riscul greșelilor, dar câștigi și liniștea că nu ești singur în proces.

Să-ți deschizi SRL-ul nu înseamnă că „nu mai ești freelancer”. Înseamnă că ești gata să construiești ceva mai mare. Și dacă alegi soluțiile potrivite, îți păstrezi energia pentru ce contează cu adevărat: creșterea mini businessului tău.

