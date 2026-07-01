De ce viitorul inteligenței artificiale în Europa depinde de reguli mai simple, competențe mai bune și încredere pentru a scala

Adoptarea inteligenței artificiale (IA) în Europa a atins un punct de inflexiune. Deși multe organizații au adoptat IA și mai mult de jumătate dintre companiile europene utilizează acum această tehnologie, mai puțin de un sfert au atins cel mai avansat stadiu de adoptare, utilizând-o în principal pentru creșterea eficienței, nu pentru a reinventa și inova, spune Sasha Rubel, șefa departamentului de inteligență artificială și politici de inteligență artificială generativă, EMEA, Amazon Web Services (AWS).

Depășirea acestui aspect necesită o schimbare a mentalității de lider – tratarea IA nu ca pe un instrument de bază pentru eficiență, ci ca pe un partener creativ și un catalizator pentru transformarea afacerilor.

Cel mai mare blocaj al Europei este complexitatea

Este adevărat că infrastructura cloud, accesul la calculatoare, finanțarea, competențele și regulile clare și simplificate sunt esențiale pentru adoptarea inteligenței artificiale – iar companiile ne spun clar ce au nevoie de la factorii de decizie: reglementări simplificate pentru a reduce costurile de conformitate, acces eficientizat la finanțare și alfabetizare în domeniul inteligenței artificiale integrată la fiecare nivel de educație. Cu toate acestea, provocările rămân, susținute de mai multe statistici convingătoare.

De exemplu, „Unlocking Europe's AI Potential 2026” , un raport independent realizat de Strand Partners, comandat de AWS, a constatat că doar 31% dintre companii au o strategie formală în domeniul inteligenței artificiale și doar 22% utilizează inteligența artificială pentru cazuri de utilizare avansate. Cu toate acestea, complexitatea reglementărilor este cel mai important blocaj al Europei, afectând orice altă ambiție. Fondul Monetar Internațional (FMI) estimează că fragmentarea pieței interne a Europei impune echivalentul unei taxe de 110% asupra inovării – o penalizare structurală pe care nicio investiție în competențe, calcul sau infrastructură nu o poate depăși complet atâta timp cât aceasta persistă.

Întreprinderile europene alocă acum 42% din bugetele lor pentru tehnologie conformității, în creștere de la 40% în 2025, în timp ce 41% dintre întreprinderi menționează fragmentarea din cadrul UE ca o provocare în ceea ce privește scalarea. O altă constrângere în centrul provocării Europei în materie de inteligență artificială o reprezintă competențele, peste 50% insistând că deficitul de talente în domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiei digitale le împiedică să adopte inteligența artificială. Atunci când 38% dintre cele mai inovatoare startup-uri din Europa indică, de asemenea, că ar lua în considerare relocarea pentru a se extinde, semnalul este lipsit de ambiguitate.

Simplificarea peisajului de reglementare ar face mai mult decât o simplificare a extinderii pentru întreprinderile din UE - ar elibera capitalul, talentele și încrederea necesare pentru a asigura competitivitatea pe termen lung a Europei.

Tranziția fundamentelor IA către impact în lumea reală

Punerea în practică a acestor strategii este esențială pentru a trece la o abordare responsabilă prin design – și critică pentru a avansa și a accelera utilizarea inteligenței artificiale. Vestea bună este că vedem ce este posibil atunci când companiile integrează inteligența artificială în centrul a ceea ce fac.

De exemplu, Mindflow folosește agenți de inteligență artificială pentru a automatiza sarcini IT complexe și de securitate cibernetică în câteva secunde, în loc de ore, în timp ce Iktos combină inteligența artificială și robotica pentru a accelera descoperirea medicamentelor și a reduce la jumătate timpii de dezvoltare.

Competențele sunt la fel de importante și reprezintă cea mai mare oportunitate a Europei. Europa are deja instituții de cercetare puternice, o adoptare tot mai accentuată și acces la tehnologie de talie mondială. Acum trebuie să dotăm mai multe persoane și organizații pentru a utiliza aceste instrumente în mod eficient. Beneficiile vor depăși cu mult IA în sine, stimulând productivitatea, competitivitatea și creșterea economică pe termen lung.

Adoptarea în sectorul public joacă, de asemenea, un rol central: atunci când guvernele adoptă IA, aceasta transmite un semnal important și consolidează încrederea publicului. Pe măsură ce Europa își privește viitorul IA, investițiile și deciziile politice potrivite pot accelera și mai mult această transformare, poziționând continentul pentru a extinde adoptarea IA cu o eficiență și un impact mai mari.

Planul pentru competitivitatea Europei în domeniul inteligenței artificiale

Europa are baze solide pentru a atinge acest rezultat: adoptarea tot mai frecventă a inteligenței artificiale, cercetători de talie mondială, startup-uri inovatoare și campioni tehnologici la nivel mondial. Acum trebuie să transformăm acest impuls într-o creștere durabilă, iar există trei domenii cruciale pentru ca Europa să fie lider în domeniul inteligenței artificiale.

În primul rând, reducerea fragmentării reglementărilor, astfel încât întreprinderile să se poată extinde transfrontaliere fără dificultăți. În al doilea rând, investiții în pregătirea pentru inteligența artificială prin educație, recalificarea forței de muncă și sprijin pentru IMM-uri. În al treilea rând, îmbunătățirea accesului la capitalul de creștere, astfel încât cele mai ambițioase companii din Europa să se poată extinde aici, mai degrabă decât în altă parte. Europa ar trebui să fie cel mai bun loc pentru a scala, nu doar pentru a începe.

Întrucât GITEX AI Europe reunește la Berlin factori de decizie politică, inovatori, investitori și lideri de afaceri, aceasta oferă o platformă importantă pentru a promova colaborarea, dialogul politic și acțiunile practice necesare pentru a transpune ambițiile Europei în domeniul inteligenței artificiale de la strategie la scară largă.

Nicio parte interesată nu poate rezolva singură această problemă. Guvernele, industria și cadrele didactice au cu toții un rol de jucat. Dacă punem aceste baze în aplicare, Europa poate fi lider în următorul val de inovare în domeniul inteligenței artificiale.

GITEX AI EUROPE este organizat de inD, noua societate mixtă formată între Dubai World Trade Centre și Informa, și organizatorul global al GITEX, cea mai mare rețea de evenimente tehnologice și de inteligență artificială din lume. Evenimentul anual de două zile este susținut de Departamentul pentru Economie, Energie și Întreprinderi Publice al Senatului din Berlin și de Berlin Partner for Business and Technology.