Dan Șucu: Acuzațiile fără dovezi privind ROBOR pot scumpi creditele și bloca investițiile

Într-un moment economic sensibil, Confederația Patronală Concordia avertizează că speculațiile publice legate de investigația asupra ROBOR pot avea efecte imediate: creșterea costului creditelor, reducerea accesului la finanțare și amânarea investițiilor.

Concordia: Lipsa de încredere se transmite rapid în costuri

Dan Șucu, președintele Concordia, atrage atenția că acuzațiile lansate înainte de finalizarea investigației derulate de Consiliul Concurenței asupra mecanismului ROBOR pot destabiliza întregul ecosistem financiar.

„Trăim cel mai dificil context economic și geopolitic din ultimii ani. Tocmai de aceea, încrederea în piețele financiare este esențială. Mesajele care aruncă suspiciuni asupra sectorului bancar, fără ca vreo încălcare să fi fost dovedită, au efecte imediate: creditele se scumpesc, accesul la finanțare se restrânge, investitorii amână deciziile. Nu ne putem permite acest lucru acum”, a declarat Dan Șucu, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Potrivit organizației, indicele ROBOR este un element fundamental al pieței monetare, iar sistemul bancar reprezintă „coloana vertebrală” a finanțării economiei.

În condițiile unui deficit bugetar ridicat și ale unor semnale prudente din partea agențiilor de rating, orice șoc de încredere se poate transmite rapid către finanțarea statului și a mediului privat.

Investigația pe ROBOR și miza pentru economie

Investigația derulată de Consiliul Concurenței vizează modul de formare a indicelui ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate), reper esențial pentru dobânzile la creditele în lei.

Astfel de analize urmăresc, în general, dacă există practici anticoncurențiale sau coordonări între instituțiile financiare care ar putea influența artificial nivelul dobânzilor.

ROBOR este stabilit pe baza cotațiilor furnizate de un grup de bănci, sub coordonarea Băncii Naționale a României (BNR), reflectând costul la care acestea se împrumută între ele.

Orice incertitudine privind corectitudinea acestui mecanism poate avea efecte directe asupra costurilor de finanțare pentru populație, companii și stat.

În acest context, Concordia solicită autorităților o comunicare „responsabilă și proporțională cu stadiul investigației”, avertizând că economia României traversează deja o perioadă de ajustare, iar viteza redresării va depinde de menținerea stabilității și a încrederii în sistemul financiar.





