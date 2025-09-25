Crypto: Bănci europene, care au afaceri și în România, lansează un stablecoin pe euro

Nouă mari bănci europene, dintre care unele au afaceri și în România, au anunțat, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, o mișcare majoră pentru piața crypto: lansarea unui stablecoin denominat în euro.

Cele 9 grupuri bancare europene sunt: ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank și Raiffeisen Bank International (RBI). Dintre acestea, Raiffeisen, UniCredit și ING au prezență puternică și pe piața bancară din România.

Noul stablecoin denominat în euro ar urma să fie emis în a doua jumătate a anului 2026, cu respectarea reglementărilor europene prevăzute de Regulamentul MiCAR, privind piețele cripto-activelor.

Acest instrument digital de plată, bazat pe tehnologia blockchain, urmărește să devină un standard european de încredere pentru plăți în ecosistemul digital.

Stablecoin-ul va asigura „plăți și decontări aproape instant și cu costuri reduse”, primit inițiatorii.

Acesta va permite acces 24/7 la plăți transfrontaliere eficiente, plăți programabile și îmbunătățiri în gestionarea lanțului de aprovizionare și decontarea activelor digitale, de la valori mobiliare la criptomonede, mai susțin băncile.

Olanda găzduiește noua companie înfiinată de Consorțiul stablecoin

Consorțiul stablecoin, cu băncile menționate ca membri fondatori, a înființat o nouă companie în Olanda, urmând să fie licențiată și supravegheată de Banca Centrală Olandeză ca instituție emitentă de e-money.

Consorțiul este deschis și altor bănci care doresc să se alăture.

Un CEO (director general) urmează să fie numit „în viitorul apropiat”, sub rezerva aprobării de către autoritățile de reglementare, au precizat băncile inițiatoare.

Prin această inițiativă, cele 9 bănci semnatare își propun să ofere „o alternativă europeană reală la piața de stablecoin-uri dominată de SUA, contribuind la autonomia strategică a Europei în domeniul plăților”.

De asemenea, băncile din consorțiu vor putea oferi servicii cu valoare adăugată, precum Stablecoin Wallet și custodie.

„Stablecoin-urile reprezintă o pilon important al strategiei noastre privind activele digitale. Credem că acestea au potențialul de a transforma procesele interne și de a oferi clienților noștri tranzacții și opțiuni de plată mai rapide și mai eficiente din punct de vedere al costurilor. Am aderat la acest consorțiu deoarece suntem convinși de avantajele ca mai multe bănci să emită stablecoin-uri. Prin valorificarea rețelelor noastre, consolidarea resurselor, distribuirea riscurilor și îmbunătățirea lichidității, putem crea un ecosistem care valorifică oportunitățile oferite de MiCAR-ul european”, a declarat Johann Strobl, CEO-ul RBI.

Ce este un stablecoin

Un stablecoin (monedă stabilă) este o clasă de criptomponede a cărei valoare este legată strict de o monedă convențională sau o altă criptomonedă. Cel mai folosit stablecoin la nivel mondial este Tether, a cărui valoare este legată de dolarul american. Alte stablecoin-uri populare sunt USDC, Ethena USDe, Dai, PayPal USD.

Într-un interviu video acordat StartupCafe.ro, Richard Teng, CEO-ul Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare crypto la nivel mondial, a remarcat că băncile trandiționale (din SUA), care au fost reticente față de piața crypto, sunt tot mai deschise lansării de stablecoin-uri.

„Astăzi, instituțiile financiare au realizat frumusețea criptomonedelor. Dacă ne uităm la Chase, Amazon, Walmart sau Fidelity, toate încearcă să-și lanseze stablecoin-urile, deoarece, dacă ne uităm la infrastructura financiară din lumea de astăzi, aceasta este construită cu mulți ani în urmă ca o rețea și este foarte arhaică acum. Deci, dacă ne-am re-imagina viitorul, dacă ați fi construit o infrastructură financiară a lumii, nu ați fi făcut un sistem financiar în felul în care este el astăzi. Cu utilizarea inteligenței artificiale și a blockchain-ului, ne putem re-imagina viitorul, ceea ce reprezintă toate aceste firme.

Odată ce își dau seama de frumusețea stablecoin-ului, toate aceste instituții majore încearcă să adopte stablecoin-urile. Așadar, permiteți-mi să spun că toate acestea sunt cazuri de utilizare foarte importante ale criptomonedelor, fie că este vorba de stablecoin, fie că este un serviciu de utilitate, un serviciu de plăți, fie că este un depozit de avuție, Bitcoin a fost cel mai performant activ în 2024 și 2025”, a spus șeful Binance, în interviul acordat StartupCafe.ro, în iunie 2025.

De asemenea Richard Teng și-a exprimat atunci și aprecierea față de Regulamentul MiCAR, prin care Uniunea Europeană a reglementat piața crypto:

„Ei bine, în primul rând, vreau să aplaud autoritățile de reglementare din UE pentru că au lansat MiCA. A oferit claritate asupra modului de operare în UE. Așadar, cred că acest efort merită lăudat. Ca reglementator, vă pot spune că nu este ușor, iar UE reglementează repede acest cadru. Dar aici avem și alte jurisdicții majore. Este un efort care merită aplaudat. Așadar, vreau să felicit autoritățile de reglementare din UE. Noi dorim să colaborăm îndeaproape cu autoritățile de reglementare din UE pentru a ne asigura că vom continua să operăm și să servim utilizatorii noștri din UE.

Însă, ca în cazul tuturor reglementărilor, prima iterație tinde să fie puțin mai conservatoare, deoarece autoritățile de reglementare vor trebui să înțeleagă cu adevărat cum funcționează industria pentru ca acestea să se simtă confortabil înainte de a se gândi unde sunt pârghiile pe care le pot încerca să le modifice, pentru a ajunge la un rezultat mai bun.