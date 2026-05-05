Crypto 2026: Coinbase dă afară 700 de angajați din cauza pieței volatile și a inteligenței artificiale

Compania Coinbase, care se ocupă cu exchange-ul de criptomonede, dă afară 14% din forța de muncă actuală, adică 700 de angajați, ca parte a unei restructurări care vrea să abordeze volatilitatea pieței și să crească utilizarea tool-urilor AI, potrivit TechCrunch.

Restructurarea ar duce la aplatizarea structurilor organizaționale la doar cinci niveluri sub nivelul directorului general (CEO) și al celui de operațiuni (COO), potrivit unui e-mail intern postat de Brian Armstrong, CEO-ul Coinbase, pe blogul oficial.

Reorganizarea ar implementa noi cerințe pentru ca managerii să contribuie mai mult, iar liderii ar putea avea acum peste 15 subordonați direcți. Compania se concentrează, de asemenea, pe formarea unor echipe mici care folosesc instrumente AI și va experimenta cu „echipe individuale” care ar combina roluri de inginerie, design și management de produs.

Armstrong a invocat volatilitatea piețelor crypto ca motiv pentru a reexamina structura de costuri a companiei:

„Deși am reușit de multe ori să trecem prin această ciclicitate și am ieșit mai puternici de cealaltă parte, în prezent ne aflăm într-o piață descendentă și trebuie să ne ajustăm structura de costuri pentru a ieși din această perioadă mai ușor, mai rapid și mai eficient pentru următoarea fază de creștere”, a scris acesta.

De asemenea, Brian Armstrong a subliniat necesitatea de a valorifica la maximum instrumentele AI:

„AI schimbă modul în care lucrăm. În ultimul an, am văzut ingineri folosind AI pentru a livra în câteva zile ceea ce înainte dura săptămâni întregi pentru o echipă. Echipele non-tehnice trimit acum cod de producție, iar multe dintre fluxurile noastre de lucru sunt automatizate. Ritmul a ceea ce este posibil cu o echipă mică și concentrată s-a schimbat dramatic și accelerează în fiecare zi [...] Aceasta este o nouă modalitate de a lucra și trebuie să valorificăm AI în fiecare aspect al joburilor noastre”.

Compania Coinbase a fost fondată în anul 2012 de Brian Armstrong și Fred Ehrsam. Aceasta este cel mai mare exchange de criptomonede din SUA, precum și cel mai mare custode de bitcoin din lume în anul 2024.