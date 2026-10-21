Creditorii Nordis, chemați să decidă soarta altor două proiecte imobiliare, la Brașov și Mamaia. Cumpărătorilor li s-ar putea cere bani suplimentari

Creditorii Nordis Management SRL sunt chemați să decidă, pe 3 noiembrie 2026, dacă aprobă un mecanism de finanțare pentru finalizarea altor două proiecte imobiliare ale grupului Nordis, din Brașov și Mamaia, care cuprind aproximativ 1.700 de camere de hotel și apartamente. Propunerea înaintată de administratorul special al companiei aflate în insolvență presupune inclusiv contribuții financiare suplimentare din partea cumpărătorilor și plata parțială a constructorului prin transferul unor active imobiliare, potrivit documentelor publicate miercuri, 21 octombrie, și analizate de StartupCafe.ro.

Este vorba despre complexul hotelier și rezidențial Nordis Brașov, de pe Drumul Poienii, și ansamblul Nordis Mamaia Wave, care cuprinde primele patru clădiri ale dezvoltării de pe litoral.

Acestea sunt diferite de proiectul Nordis Dune, unde creditorii au aprobat deja, în septembrie, un mecanism de finanțare a lucrărilor prin contribuții suplimentare ale cumpărătorilor.

Așa cum a relatat StartupCafe.ro pe 8 octombrie 2026, acea decizie privește blocul 5, cu 13 etaje, dezvoltat de Nordis Mamaia SRL, o altă societate a grupului imobiliar.

Acum, o formulă asemănătoare este propusă creditorilor Nordis Management SRL, compania care dezvoltă proiectele Wave și Brașov.

Contractul de antrepriză generală pentru continuarea lucrărilor a fost încheiat pe 15 iunie 2026 cu Maritimo Development SRL, firmă controlată de omul de afaceri constănțean Dumitru Dună, implicat și în proiectul Dune.

Contractul a primit anterior avizul de principiu al Comitetului Creditorilor, dar implementarea sa și mecanismele de finanțare urmează să fie supuse aprobării Adunării Creditorilor din 3 noiembrie.

În iunie, patru dintre cei cinci membri ai Comitetului Creditorilor au susținut avizarea contractului, în timp ce ANAF s-a abținut, solicitând timp suplimentar pentru analiza documentației.

Ce vrea să finalizeze Nordis la Brașov și Mamaia. Proiecte cu aproximativ 1.700 de unități

Nordis Brașov a fost conceput ca un complex hotelier și rezidențial de cinci stele, amplasat pe Drumul Poienii, în apropierea Rezervației Naturale Warthe.

Potrivit raportului administratorului judiciar CITR din ianuarie 2025, proiectul cuprinde 217 unități hoteliere și rezidențiale, pe un teren de aproximativ 13.000 mp, cu o suprafață construită prevăzută de 14.000 mp.

Dezvoltarea include, conform planurilor inițiale, 135 de locuri de parcare subterană, restaurante, un centru SPA, piscină infinity și alte facilități turistice.

La începutul anului 2025, evidențele companiei indicau 76 de promisiuni de vânzare-cumpărare în derulare pentru proiectul Brașov și 141 de unități considerate disponibile. Datele reflectau situația declarată atunci de dezvoltator, înaintea finalizării verificărilor administratorului judiciar.

Celălalt proiect vizat este Nordis Mamaia Wave, situat în Mamaia Nord, pe strada Brizei, și format din patru corpuri de clădire.

Primele două au fost destinate componentei hoteliere, iar celelalte două apartamentelor rezidențiale.

Conform aceluiași raport CITR, ansamblul cuprinde aproximativ 1.513 unități, inclusiv camere de hotel și apartamente, fiind proiectat cu restaurante, spații comerciale, săli de conferințe, centru SPA și alte facilități turistice.

Situația juridică a proprietăților din acest ansamblu este însă complicată.

În noiembrie 2025, după verificarea a peste 2.900 de dosare și a documentelor cadastrale, CITR a identificat 212 promisiuni de vânzare-cumpărare rămase fără obiect, deoarece unitățile respective fuseseră vândute altor persoane sau recompartimentate.

Alte 46 de unități prezentau interpretări juridice divergente, în timp ce pentru 441 de unități existau promisiuni de vânzare-cumpărare fără neconcordanțe documentare identificate în analiza administratorului judiciar.

Prin urmare, reluarea lucrărilor la Wave presupune nu doar găsirea finanțării necesare, ci și gestionarea situației juridice a proprietăților și a drepturilor cumpărătorilor.

În noul convocator, CITR precizează că propunerea de continuare a proiectelor se bazează pe o notă de fundamentare întocmită pe 13 octombrie 2026, care detaliază mecanismele de implementare și finanțare.

Cumpărătorii ar putea finanța lucrările, iar constructorul ar putea primi proprietăți imobiliare

Una dintre principalele propuneri supuse votului pe 3 noiembrie prevede acordarea unei finanțări intermediare de către persoanele care au semnat promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamentele din cele două proiecte.

Mecanismul presupune achitarea diferențelor de preț rămase din contractele inițiale, dar și posibilitatea actualizării prețurilor, în condițiile prevăzute de Legea insolvenței.

Banii ar urma să finanțeze începerea și continuarea lucrărilor executate în baza contractului încheiat cu Maritimo Development.

Pentru sumele acordate în cadrul finanțării intermediare, cumpărătorii ar beneficia de garanții și de prioritate la restituire, potrivit legislației insolvenței.

Această prioritate nu înseamnă însă că recuperarea banilor este garantată indiferent de situația financiară a companiei.

Documentele nu precizează valoarea totală a finanțării care ar urma să fie obținută de la cumpărători și nici cât ar trebui să achite suplimentar fiecare client.

Decizia privind aprobarea mecanismului aparține creditorilor cu drept de vot, nu acționarilor Nordis. Propunerea vine din partea administratorului special al companiei aflate în insolvență, iar eventualul contract va fi implementat sub supravegherea administratorului judiciar CITR.

Există însă o particularitate: cumpărătorii ale căror creanțe sunt înscrise sub condiție suspensivă nu beneficiază de drept de vot asupra acestor propuneri, dar sunt invitați să își exprime punctul de vedere, care va avea caracter consultativ.

Totodată, aprobarea mecanismului de către creditori nu îi obligă automat pe cumpărători să accepte majorarea prețurilor. Convocatorul precizează expres că votul nu poate fi interpretat ca o impunere a semnării actelor adiționale la promisiunile de vânzare-cumpărare.

Un alt punct al ordinii de zi privește necesitatea contractării unui loc de parcare de către cumpărătorii care au semnat promisiuni pentru apartamente, dar nu au contractat și un loc de parcare.

CITR nu precizează costul acestora sau condițiile concrete în care ar urma să fie contractate. Punctul are caracter informativ și nu este supus votului creditorilor.

Separat, creditorii vor decide dacă aprobă un mecanism prin care Nordis Management ar putea achita o parte din valoarea contractului de construcție prin transferul unor active imobiliare către antreprenor.

Astfel, Maritimo Development, firma controlată de Dumitru Dună, ar putea primi proprietăți ale Nordis Management în contul unor lucrări executate.

Nu este însă vorba despre aprobarea imediată a unor transferuri de proprietate.

Potrivit convocatorului, activele care ar putea fi cedate, valoarea acestora și proporția din contract care ar urma să fie achitată prin dare în plată vor trebui stabilite ulterior, pe baza evaluărilor și a unor noi aprobări.

Contractul avizat în iunie de Comitetul Creditorilor a fost însoțit de mai multe condiții, inclusiv protejarea garanțiilor CEC Bank și obținerea acordului organelor judiciare competente pentru valorificarea activelor afectate de măsurile dispuse în dosarul penal.

Totodată, finanțarea intermediară este condiționată de emiterea unor declarații exprese, irevocabile și necondiționate de către Maritimo Development și Proiect Unique SRL, societăți asociate omului de afaceri Dumitru Dună.

Pentru moment, documentele nu precizează valoarea contractului de antrepriză și nici ce active ar putea fi transferate constructorului.

O formulă asemănătoare a fost deja aprobată în cadrul proiectului Nordis Dune, unde creditorii Nordis Mamaia SRL au votat, pe 28 septembrie, finanțarea continuării lucrărilor, inclusiv prin contribuțiile cumpărătorilor.

Mecanismul de finanțare a primit 58,61% dintre voturi, iar posibilitatea plății constructorului prin transferul unor active imobiliare a fost aprobată cu 56,22%.

Diferența este că proiectul Dune aparține Nordis Mamaia SRL, în timp ce Wave și Brașov sunt dezvoltate de Nordis Management SRL. Cele două societăți se află în proceduri de insolvență distincte, iar hotărârile adoptate în cazul uneia nu se aplică automat celeilalte.

Prin urmare, votul din 3 noiembrie va stabili dacă mecanismul financiar propus pentru Wave și Brașov primește acordul creditorilor.