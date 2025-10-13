Controalele ANAF asupra investitorilor pe burse. Verificări pentru veniturile din 2019 încoace (consultant)

ANAF a intensificat în ultimele luni controalele fiscale asupra contribuabililor persoane fizice care au obținut venituri din investiții, atât în țară, cât și în străinătate, în contextul deficitului bugetar al României, avertizează, luni, un consultant fiscal, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Printre măsurile aplicate se numără emiterea de notificări către persoanele care nu au depus la termen declarația unică, formularul fiscal prin care se declară, printre altele, și veniturile din investiții - susține firma de consultanță și contabilitate Soter & Partners.

Potrivit consultanților, ANAF poate verifica veniturile realizate începând cu anul 2019, an care urmează să se prescrie cel mai curând (26 decembrie 2026).

Așadar, contribuabilii pot primi notificări privind veniturile nedeclarate pentru orice an începând cu 2019 și până în prezent.

În cazul în care contribuabilul nu răspunde în termen la notificare, ANAF poate stabili din oficiu obligațiile fiscale, iar sumele impuse pot fi mai mari decât cele datorate în realitate. Mai mult, neconformarea poate duce la blocarea conturilor bancare sau la reținerea sumelor restante prin intermediul angajatorului, avertizează consultanții.

„Recomandăm tuturor persoanelor fizice care au obținut venituri din investiții să verifice dacă au primit notificări de la ANAF, mai ales prin Spațiul Privat Virtual. Este esențial ca aceste venituri – fie ele profituri sau pierderi – să fie corect declarate prin declarația unică, pentru a evita calcularea eronată a impozitului și eventualele popriri”, a declarat Andrei Popescu, Senior Tax Manager, Soter & Partners.

Investitorii la bursă, în vizorul autorităților fiscale

Un segment tot mai activ de contribuabili este cel al investitorilor la bursă, în special pe platforme internaționale.

Deși doar 3-5% din populația adultă din România investește în mod activ, numărul acestora este în creștere, motivați de randamente atractive, acces facil la platforme digitale (precum eToro, Interactive Brokers, Trading 212 sau Revolut) și o mai bună educație financiară.

„ANAF vizează în mod special tranzacțiile bursiere externe, iar contribuabilii trebuie să știe că inclusiv pierderile trebuie raportate, nu doar profiturile. De asemenea, câștigurile sau pierderile trebuie declarate separat, pe fiecare țară sursă a venitului, conform legislației fiscale românești”, a mai explicat consultantul Andrei Popescu.

Pentru a evita eventuale sancțiuni sau calcule greșite ale impozitului, investitorii sunt sfătuiți să își verifice situația fiscală în Spațiul Privat Virtual, să corecteze eventualele omisiuni și să solicite sprijinul unui specialist în fiscalitate, dacă este necesar.