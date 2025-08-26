Controale la firme de construcții: amenzi de 7,4 milioane lei, aplicate de Inspecția Muncii, într-o săptămână

Inspecția Muncii a anunțat, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a efectuat noi controale, timp de o săptămână, în august 2025, la firme de construcții din toată România, valoarea totală a amenzilor aplicate depășind 7,4 milioane de lei.

Controalele derulate în perioada 12-18 august 2025, în domeniul construcțiilor, au vizat „combaterea muncii nedeclarate și prevenirea accidentelor de muncă din acest sector de activitate”, susține institiuția.

În total, au fost efectuate 629 de controale în domeniul relațiilor de muncă, în urma cărora au fost depistate 291 de persoane care prestau muncă nedeclarată. S-au aplicat 361 de sancțiuni contravenționale, din care 245 de amenzi și 116 avertismente. Valoarea totală a amenzilor aplicate angajatorilor a fost de 6.067.900 lei, din care 5.516.000 lei amenzi pentru muncă nedeclarată. De asemenea, au fost dispuse 760 de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate.

În domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), au fost controlați 558 de angajatori și s-au constat 730 de nereguli, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere. Au fost aplicate 681 de sancțiuni contravenționale, din care 237 au fost amenzi, iar 443 au fost avertismente. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 1.404.500 lei.

Totodată, a fost dispusă sistarea activității la 15 locuri de muncă și oprirea din funcțiune a 7 echipamente.

Neconformitățile identificate în domeniul SSM au inclus neutilizarea echipamentelor de protecție individuală împotriva căderilor de la înălțime, neelaborarea de instrucțiuni proprii de SSM și lipsa autorizării lucrătorilor pentru anumite activități.

Inspecția Muncii precizează că va continua controalele și că „va monitoriza îndeplinirea măsurilor dispuse”.