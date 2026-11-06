Controale ANPC în toată țara: Amenzi de peste 711.000 EUR date în prima săptămână din noiembrie 2026

Peste 1500 de operatori economici din toată țara au fost vizați săptămâna aceasta de controale derulate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), care a dat, în urma verificărilor, amenzi în valoare de peste 711.000 EUR (peste 3,8 milioane lei).

Acțiunile ANPC din perioada 2 - 6 noiembrie 2026 au vizat modul de comercializare a produselor alimentare și nealimentare, precum și prestarea de servicii.

În urma controalelor, comisarii ANPC au aplicat 838 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 3,8 milioane de lei, și 642 de avertismente.

Conform Protecției Consumatorilor, valoarea totală a produselor verificate a depășit 7,4 milioane de lei.

Totodată, în urma neregulilor constatate, au fost dispuse mai multe măsuri, printre care:

oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 630.000 de lei

oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 1 milion de lei

oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 14 operatori economici.

Principalele nereguli constatate au fost: