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Controale ANPC în toată țara: Amenzi de peste 711.000 EUR date în prima săptămână din noiembrie 2026

Controale ANPC în toată țara: Amenzi de peste 711.000 EUR date în prima săptămână din noiembrie 2026
Sursă: © Vlad Ispas | Dreamstime.com
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Peste 1500 de operatori economici din toată țara au fost vizați săptămâna aceasta de controale derulate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), care a dat, în urma verificărilor, amenzi în valoare de peste 711.000 EUR (peste 3,8 milioane lei).

Acțiunile ANPC din perioada 2 - 6 noiembrie 2026 au vizat modul de comercializare a produselor alimentare și nealimentare, precum și prestarea de servicii.

În urma controalelor, comisarii ANPC au aplicat 838 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 3,8 milioane de lei, și 642 de avertismente.

Conform Protecției Consumatorilor, valoarea totală a produselor verificate a depășit 7,4 milioane de lei. 

Totodată, în urma neregulilor constatate, au fost dispuse mai multe măsuri, printre care:

  • oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 630.000 de lei
  • oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 1 milion de lei
  • oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 14 operatori economici.

   Principalele nereguli constatate au fost:

  • deficiențe de informare privind perioadele promoționale;
  • lipsa produselor incluse în ofertele publicitare promovate;
  • diferențe între prețul afișat pe eticheta de raft și cel înscris pe bonul fiscal;
  • nerespectarea regulilor privind reducerile raportate la prețul de referință;
  • deficiențe de informare privind produsele textile și încălțămintea;
  • deficiențe de informare, constând în lipsa traducerii în limba română a informațiilor înscrise pe ambalajele jucăriilor și ale decorațiunilor festive;
  • comercializarea unor jucării fără marcajul CE, marcaj care dovedește conformitatea produsului cu normele de siguranță ale UE;
  • prezența insectelor în blocul alimentar;
  • prezența acumulărilor consistente de gheață în ambalajele produselor congelate; 
  • nerespectarea condițiilor și a temperaturilor de depozitare pentru carne, preparate culinare și sosuri;
  • produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare, necesare asigurării trasabilității;
  • utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, prezentând acumulări de rugină, resturi alimentare și depuneri grosiere de arsură;
  • comercializarea plantelor aflate într-o stare avansată de ofilire; 
  • întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar, cu acumulări grosiere de impurități, depuneri de grăsime și reziduuri alimentare; 
  • recipienți sub presiune cu grad avansat de coroziune (butelii).

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