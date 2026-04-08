Controale ANAF, Vamă și ANSVSA: Amenzi de 20.000 EUR date unor firme din județul Ilfov. Verificările continuă

Patru firme din județul Ilfov din domeniul depozitării și comercializării de legume și fructe din import au primit amenzi în valoare totală 100.000 de lei (circa 20.000 EUR) în urma controalelor începute luni de Antifrauda ANAF, Autoritatea Vamală Română (AVR) și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

În urma controalelor, inspectorii au identificat mai multe nereguli și abateri de la legislația fiscală, precum și de la normele de siguranță alimentară la cele patru firme.

La trei dintre firmele verificate, inspectorii au constatat lipsa documentelor care atestă proveniența produselor. În cazul celei de-a patra firme, autoritățile au constatat că funcționa ilegal.

Firma desfășura activități de depozitare a legumelor și fructelor, deși figura cu decizie de încetare a activității în baza de date a DSVSA Ilfov iar obiectul de activitate al său este de activități de comerț fără depozitare (intermediere) și activități de vânzare a produselor către comercianți.

Totodată, controlul a evidențiat lipsa mărfii fizice într-unul dintre depozitele controlate, neconcordanțe în relațiile comerciale, neconcordanțe în documentația și înregistrările fiscale privind transportul bunurilor și abateri de la legislația privind adaosul comercial.

Astfel, autoritățile au aplicat sancțiuni contravenționale de peste 100.000 de lei și au pus sub sechestru peste 700 de kg de marfă (legume și fructe) pentru a preleva probe privind siguranța alimentară.

În plus, cinci camioane cu marfă au fost puse sub sigiliu pentru verificări detaliate, inclusiv ale documentelor vamale și de transport.

Inspectorii au ridicat copii ale documentelor vamale și comerciale, ale documentelor de origine pentru mărfurile provenite din import, cu scopul verificării autenticității și corectitudinii informațiilor declarate la import (încadrare tarifară, valoare în vamă, origine, cantitate), precum și copii dupa fișele de stoc, pentru confruntarea stocului fizic cu cel scriptic și au solicitat operatorilor avizele de însoțire a mărfurilor aferente transporturilor, în vederea verificărilor declarate în sistemul RO e-transport și a generării codului unic de identificare a transportului.

Verificările continuă, atât în cazul acestor firme, cât și la nivel national, pe principalele fluxuri de transport ale mărfurilor provenite din import, precum și pe rutele interne către destinațiile declarate.

Antifrauda ANAF, inspectorii vamali și ANSVSA verifică atât conformitatea fiscală în vederea combaterii evaziunii fiscale, legalitatea operațiunilor de vămuire și transport, cât și legislația privind siguranța alimentară a consumatorilor.

Autoritățile urmăresc identificarea unor eventuale practici sistematice de fraudă și combaterea oricăror forme de evaziune fiscală care pot afecta concurența loială și veniturile bugetare.

În funcție de rezultatele controalelor, vor fi dispuse în continuare măsurile legale corespunzătoare.