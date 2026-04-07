Skip to content

Controale comune ANAF, Vamă și ANSVSA la mai multe depozite de alimente perisabile din import

Sursă: Facebook ANAF

Antifrauda ANAF, Autoritatea Vamală Română (AVR) și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) fac împreună controale în domeniul depozitării și comercializării produselor alimentare perisabile (legume-fructe) provenite din import.

Acțiunea continuă controalele operative demarate anterior asupra transporturilor de produse perisabile și se bazează pe analize de risc și informații care indică posibile nereguli pe lanțul de aprovizionare, potrivit unui comunicat ANAF.

Verificările vizează, în principal:

  • introducerea pe piață a unor produse neconforme din punct de vedere al siguranței alimentare;
  • diferențe între cantitățile declarate la import și cele existente în depozite;
  • declararea incorectă sau disimularea originii produselor;
  • subevaluarea mărfurilor și evitarea obligațiilor fiscale.

Controalele au loc simultan în mai multe depozite, unde echipe mixte verifică documentele, stocurile, trasabilitatea mărfurilor și condițiile de depozitare. Totodată, sunt prelevate probe pentru analize de laborator.

Autoritățile urmăresc identificarea unor eventuale practici sistematice de fraudă și protejarea consumatorilor împotriva comercializării unor produse neconforme.

În funcție de rezultatele controalelor, vor fi dispuse măsurile legale corespunzătoare.

Taxe

ANAF: Proiect 2026 pentru actualizarea Formularului 112 – Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate 

ANAF: Se actualizează Formularul 224 privind veniturile salariale din străinătate, după modificările aduse de OUG 8/2026 – pachetul de relansare economică

TVA

Amnistia fiscală pentru micii antreprenori cărora ANAF le cere TVA pe ultimii 6 ani: o avocată a analizat inițiativa legislativă din Parlament și propune îmbunătățiri

ANAF: Marți, 7 aprilie, termen pentru depunerea Declarației de mențiuni pentru schimbarea perioadei fiscale la TVA

Propunere lege amnistie TVA-Parlament

Amnistie fiscală pentru antreprenorii cărora ANAF le cere zeci de mii EUR, TVA din urmă, pe 6 ani: Zeci de parlamentari de la putere au depus oficial propunerea de lege. StartupCafe, citată în expunerea de motive de la Senat

bani-portofel-dreamstime

Transparența salarială: Firmele din România nu sunt încă pregătite de noile cerințe (studiu)

oug 24-2026

OUG 24/2026 în Monitorul Oficial: Scăderea accizei la motorină din data de 7 aprilie și contribuția de solidaritate de la companiile petroliere

calculator-taxe-2026-dreamstime

Reducerea temporară a accizei la motorină: Neclaritate în proiectul de OUG. Ce firme sunt vizate (CCF)