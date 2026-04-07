Controale comune ANAF, Vamă și ANSVSA la mai multe depozite de alimente perisabile din import

Antifrauda ANAF, Autoritatea Vamală Română (AVR) și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) fac împreună controale în domeniul depozitării și comercializării produselor alimentare perisabile (legume-fructe) provenite din import.

Acțiunea continuă controalele operative demarate anterior asupra transporturilor de produse perisabile și se bazează pe analize de risc și informații care indică posibile nereguli pe lanțul de aprovizionare, potrivit unui comunicat ANAF.

Verificările vizează, în principal:

introducerea pe piață a unor produse neconforme din punct de vedere al siguranței alimentare;

diferențe între cantitățile declarate la import și cele existente în depozite;

declararea incorectă sau disimularea originii produselor;

subevaluarea mărfurilor și evitarea obligațiilor fiscale.

Controalele au loc simultan în mai multe depozite, unde echipe mixte verifică documentele, stocurile, trasabilitatea mărfurilor și condițiile de depozitare. Totodată, sunt prelevate probe pentru analize de laborator.

Autoritățile urmăresc identificarea unor eventuale practici sistematice de fraudă și protejarea consumatorilor împotriva comercializării unor produse neconforme.

În funcție de rezultatele controalelor, vor fi dispuse măsurile legale corespunzătoare.