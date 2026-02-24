Microîntreprinderi, mijloace fixe, TVA la încasare. Guvernul vrea să introducă pachetul de relansare prin OUG – varianta de marți, 24 februarie 2026

Guvernul intenționează să adopte pachetul de relansare economică prin ordonanță de urgență, în loc de proiect de lege, să meargă mai repede. Iată principalele modificări fiscale din proiectul de ordonanță de urgență, în varianta de marți, 24 februarie 2026, publicată de Consiliul Economic și Social (CES):

Microîntreprinderea din 2026

Așa cum prevede deja Codul fiscal, plafonul pentru încadrarea la impozitul pe venitul microîntreprinderii (1%) a scăzut la 100.000 EUR, cifră de afaceri. Acum, proiectul de OUG vine cu unele înlesniri la calculul plafonului.

Veniturile din transferul mijloacelor fixe şi a terenurilor nu vor fi incluse în plafonul echivalent în lei a 100.000 euro, acesta fiind determinat pe baza veniturilor luate în calculul cifrei de afaceri, aşa cum este definită de reglementările contabile aplicabile. Concomitent se introduce o restricție de transfer de cel mult a unei imobilizări corporale din fiecare subgrupă mijloace fixe/teren, pe parcursul unui an fiscal. Prin această măsură se elimină situația în care o tranzacție ocazională de transfer a unui mijloc fix/teren poate conduce la schimbarea regimului fiscal. De asemenea, se susține şi retehnologizarea microîntreprinderilor prin încurajarea modernizării activelor.

Se menține includerea veniturilor din transferul mijlocului fix/teren în baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Se propune posibilitatea de a reveni la regimul de microîntreprindere de la începutul unui an

calendaristic, dacă sunt îndeplinite condițiile legale, indiferent de aplicările anterioare ale regimului.

În cazul microîntreprinderilor nou-înființate, condiția existenței unui salariat trebuie îndeplinită într-un termen de 30 de zile de la data înregistrării, termen care, în practică se dovedeşte insuficient pentru, de exemplu, persoane juridice aflate în stadiul de start-up şi astfel, se propune majorarea termenului de angajare inițială, de la 30 de zile la 90 de zile, pentru întreprinderile nou-înființate.

În situația în care microîntreprinderea are un singur salariat și contractul de muncă aferent încetează, se menține termenul de 30 de zile pentru angajarea unei noi persoane și se propune ca în cazul in care această condiție nu este îndeplinită ieşirea din regimul microîntreprinderilor să se aplice începând cu trimestrul următor celui în care a încetat raportul de muncă.

Se face o excepție de la regula generală de suspendare a contractului de muncă, prevăzută la art. 48 alin. (3^1) din Codul fiscal, pentru situația în care salariatul se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, în analiza îndeplinirii condiției legate de existența a cel puțin unui salariat.

Se scoate din baza impozabilă, pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, a veniturilor reprezentând bonificația acordată de către organul fiscal.

Alte prevederi pentru firme:

Crește valoarea de intrare a mijloacelor fixe, de la 2.500 lei la 5.000 lei, în scopul recuperării prin amortizare. Valoarea reflectă actualizarea cu indicele prețurilor de consum din perioada scursă de la ultima modificare a valorii mijloacelor fixe.

În prezent, plafonul prevăzut pentru aplicarea sistemului TVA la încasare este de 4.500.000 lei, acesta datând încă de la 1 ianuarie 2021. Conform proiectului de OUG, firmele care aplică sistemul TVA la încasare și care depăşesc în cursul lunii ianuarie 2026 plafonul de 4.500.000 lei, dar nu depăşesc plafonul de 5.000.000 lei, nu vor fi radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşesc în cursul lunii februarie 2026 plafonul de 4.500.000 lei, dar nu depăşesc plafonul de 5.000.000 lei, nu au obligația să depună la organele fiscale competente notificarea prevăzută la art. 324 alin. (14) din Legea nr. 227/2015, şi nu vor fi radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

Proiectul de OUG prevede acordarea unei bonificații de 3% din impozitul pe profit anual şi din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor şi pentru anul fiscal 2025/anul fiscal modificat care începe în anul 2025, după caz. In cazul grupului fiscal, bonificația se aplică la impozitul pe profit anual declarat de persoana juridică responsabilă. Bonificația se acordă din oficiu de către ANAF, prin emiterea unei decizii. Sumele care fac obiectul bonificației nu se restituie, ci se utilizează pentru compensarea cu obligațiile fiscale ale contribuabilului. Prin excepție, obligațiile fiscale care fac obiectul bonificației, pentru care se împlineşte termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, se restituie potrivit art. 168 din Codul de procedură fīscală, dacă acestea nu au fost compensate cu alte obligații bugetare. Bonificația se aplică şi în cazul în care la sfârşitul anului fiscal 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, contribuabilii datorează impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, potrivit art. 18^1 din Codul fiscal. Bonificația acordată inițial nu se anulează dacă, în urma emiterii unei Decizii de impunere sau a depunerii de declarații fiscale rectificative, diferențele de plată aferente impozitului nu depăşesc 3% din sumele declarate de contribuabil

Bonificație pentru PFA și alte persoane fizice cu venituri pe cont propriu, care plătesc taxele până pe 15 aprilie 2026

În prezent, Codul fiscal reglementează posibilitatea acordării unei bonificații de până la 10% din impozitul pe venitul anual, dar nivelul bonificației, termenele de plată şi condițiile de acordare se stabilesc prin Legea anuală a bugetului de stat.

Prin acest proiect de OUG, se propune acordarea unei bonificații la plată, în măsura în care aceştia efectuează plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale şi a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate pentru anul 2025 până la data de 15 aprilie 2026 şi depun declarația unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la aceeași dată, indiferent de modalitatea de depunere a acesteia.