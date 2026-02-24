OFICIAL Noile formulare ANAF pentru impozitul suplimentar

A apărut în Monitorul Oficial Ordinul ANAF de aprobare a modelului și conținutului formularelor Declarație informativă privind impozitul suplimentar și Notificare referitoare la obligația de depunere a declarației informative privind impozitul suplimentar.

Este vorba despre Ordinul nr. 218/2026 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor „Declarație informativă privind impozitul suplimentar” și „Notificare referitoare la obligația de depunere a declarației informative privind impozitul suplimentar”.

Declarația informativă privind impozitul suplimentar. Ce spune ANAF

Potrivit ANAF, Directiva (UE) 2022/2523 a stabilit normele de depunere a Declarațiilor privind impozitul suplimentar și prezintă în linii mari categoriile de informații care trebuie raportate de grupurile de întreprinderi multinaționale și de grupurile naționale de mari dimensiuni care intră sub incidența directivei.

Astfel, administrațiile fiscale au nevoie de aceste declarații privind impozitul suplimentar pentru a putea evalua corect riscurile fiscale și pentru a monitoriza dacă grupurile de întreprinderi multinaționale și grupurile naționale de mari dimensiuni aplică în mod corect normele stabilite în această Directivă.

De asemenea, Directiva (UE) 2022/2523 introduce o regulă de includere a veniturilor (income inclusion rule – IIR) calificată și o regulă a profiturilor subimpozitate (undertaxed profit rule – UTPR) calificată. Directiva permite, totodată, statelor membre să-și introducă propriul impozit suplimentar național calificat (qualified domestic top-up tax – QDTT).

„La nivel national, Legea nr. 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și naționale de mari dimensiuni a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 8/2024, întrând în vigoare în data de 8 ianuarie 2024. Legea transpune în legislația națională prevederile Directivei 2523/2022 privind asigurarea unui nivel minim de impozitare (Directiva Pilon II), Directivă care include liniile directoare din pilonul doi ale „Regulilor-model globale de combatere a erodării bazei impozabile” (denumite în continuare “regulile GloBE”) emise de Cadrul incluziv al OCDE/G20 privind BEPS, precum și Ghidurile administrative privind regulile GloBE”, arată Fiscul.

Astfel, ANAF a constituit un grup de lucru din care pentru elaborarea Ordinului privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului ”Declarația informativă privind impozitul suplimentar” prin OPANAF nr. 1446/07.09.2023 cu modificările și completările ulterioare.

„Pentru a facilita schimbul de informații, la nivelul Uniunii Europene, Directiva 2011/16/UE a Consiliului s-a modificat prin Directiva 2025/872 UE a Consiliului din 14 aprilie 2025, publicată în data de 6 mai 2025 (DAC 9) a stabilit noi norme privind schimbul automat de informații cu scopul de a facilita schimbul de informații cu privire la Declarația privind impozitul suplimentar și pentru a institui astfel cadrul pentru punerea în aplicare operațională a obligațiilor de declarare prevăzute în Directiva (UE) 2022/2523”, conform Fiscului.

În plus, în decembrie 2024, Comisia Europeană prin Instrumentul de Sprijin Tehnic (TSI) a aprobat proiectul depus de ANAF cu titlul 25RO17 „Improving capacity in Member States to effectively implement the Pillar 2 Directive (Directive 2022/2523)”, având ca scop sprijinirea eforturilor statelor membre Austria, Belgia, Cipru, Croația, Republica Cehă, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Polonia, România, Slovenia și Suedia, în consolidarea capacității instituționale și administrative în vederea implementării directivei Pilonul 2.

„Deși Directiva DAC 9 nu a fost încă transpusă în legislația din Romania, prin adresa nr. 839438/193009/30.07.2025, Ministerul Finanțelor – Cabinet Secretar de Stat a menționat: “În momentul transpunerii DAC9 vom transpune sintagma “declarația privind impozitul suplimentar” din directive (UE) 2022/2523 prin sintagma “declarație informativã privind impozitul suplimentar”, argumentând în tabelul de concordanțã faptul cã la nivelulul legislației naționale sunt reglementate douã tipuri de declarații, una informativã și cea de a doua de impunere. Având în vedere cã la momentul transpunerii directive (UE) 2022/2523, Comisia Europeanã a fost de accord cu modalitatea de transpunere aleasã de România, considerãm cã în același mod vom asigura claritate juridicã textului de lege cât și conformarea cu directive DAC9”, conform ANAF.

Astfel, a fost nevoie de elaborarea unui Ordin pentru aprobarea modelului şi conținutului Declarației informative privind impozitul suplimentar și a Notificării referitoare la obligația de depunere a declarației informative privind impozitul suplimentar.

Potrivit Ordinului ANAF, Declarația informativă privind impozitul suplimentar și Notificarea referitoare la obligația de depunere a declarației informative privind impozitul suplimentar se depun la organul fiscal care administrează contribuabilul, care depune formularul în termen de cel mult 15 luni de la ultima zi a exercițiului financiar de raportare. Acesta este și termenul de plată a impozitului suplimentar.

Prevederile se aplică și în cazul contribuabililor care au obligația depunerii formularului „Declarație informativă privind impozitul suplimentar” și care au optat, în condițiile legii, pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

Prin excepție, pentru primul an de aplicare, declararea și plata impozitului suplimentar, a impozitului suplimentar național, precum și depunerea notificărilor se realizează în termen de cel mult 18 luni de la ultima zi a exercițiului financiar de raportare.

Instrucțiuni privind completarea și depunerea formularului Declarație informativă privind impozitul suplimentar

Entitățile raportoare trebuie să utilizeze formularul „Declarație informativă privind impozitul suplimentar”, precum și programul de asistență, disponibil pe portalul ANAF, la secțiunea Servicii online, meniul Descărcare declarații electronice, în scopul raportării informațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordin.

Formularul se transmite prin portal, se depune în format electronic sub forma unui fișier PDF cu XML atașat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanță pe portalul e-guvernare.

Formularul se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de către contribuabil.

Pentru depunerea formularului „Declarație informativă privind impozitul suplimentar”, entitățile raportoare trebuie să dețină un certificat digital calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea.

Corecțiile informațiilor transmise se efectuează după cum urmează:

a) la inițiativa entităților raportoare;

b) ca urmare a unei solicitări de corecție transmise de alte jurisdicții raportoare prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

c) ca urmare a unei notificări transmise de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Tipurile de corecții posibile: modificarea sau completarea unor informații transmise inițial, în situația în care au fost raportate incorect sau incomplete.

În declarația rectificativă se înscriu toate informațiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă față de formularul inițial.

Accesează și descarcă Ordinul nr. 218/2026 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor „Declarație informativă privind impozitul suplimentar” și „Notificare referitoare la obligația de depunere a declarației informative privind impozitul suplimentar”.