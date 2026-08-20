Controale ANAF la HoReCa, în toată România: Un complex turistic a plătit 70 de lucrători „la negru”, aproape 3 ani. S-a găsit o agendă

ANAF face „verificări naționale” la firmele din domeniul HoReCa, iar acum spune că a găsit un complex turistic, care, timp de aproape 3 ani, „a plătit ilegal 70 de angajați prin suplimentarea salariilor contractuale a acestora cu sume care nu au fost evidențiate în documente contabile și pentru care nu s-au îndeplinit obligațiile fiscale”.

Într-un comunicat oficial, ANAF precizează că inspectorii săi din cadrul Antifraudei au descoperit „o evidență dublă a unor plăți de natură salarială, respectiv o agendă în care erau consemnate diferite plăți informale acordate în mod sistematic angajaților”, la respectivul complex turistic, din județul Vâlcea.

ANAF s-a uitat pe declarațiile fiscale depuse de firmă și pe evidența contabilă a societății. În urma investigațiilor, Fiscul a constatat faptul că „reprezentanții societății au folosit pentru plăți ilegale, în perioada 2022-2025, suma de 4,3 de milioane lei, care provenea din societate”.

Sumele retrase din firmă au fost evidențiate în contabilitatea societății prin utilizarea unor documente care indicau „situații de fapt nereale cu scopul de a ascunde destinația reală a acestora”.

Reprezentanții firmei ar fi urmărit astfel să se sustragă „de la îndeplinirea obligațiilor fiscale corespunzătoare acordării unor venituri de natură salarială”.

Inspectorii antifraudă au reîncadrat fiscal veniturile plătite ilegal salariaților și au calculat obligații fiscale suplimentare care totalizează 1,88 de mil. lei, sumă pe care societatea a achitat-o integral la bugetul general consolidat al statului, la finalizarea controlului antifraudă, recunoscând astfel faptele săvârșite.

Mai departe, controalele inspectorilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală vor continua, „pentru combaterea evaziunii fiscale și menținerea unui mediu fiscal echitabil”, avertizează ANAF.

„Subliniem faptul că virarea incompletă sau defectuoasă a contribuțiilor sociale obligatorii afectează atât realizarea veniturilor bugetare cât și dreptul angajaților la protecția socială asigurată de pensie și servicii medicale” - menționează Fiscul.