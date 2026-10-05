Actualizare CAEN: Informare pentru firme de la Registrul Comerțului

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) informează că a fost prelungită cu 6 luni perioada de tranziție pentru implementarea CAEN Rev. 3.

Astfel, actualizarea obiectului de activitate potrivit CAEN Rev. 3 poate fi realizată până la data de 1 aprilie 2027, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă.

Amintim că prelungirea termenului a fost stabilită prin HG nr. 788/2026, publicată pe 1 octombrie în Monitorul Oficial.

Ce mai spune ONRC:

„Prelungirea perioadei de tranziție are în vedere și întârzierile existente în soluționarea cererilor și necesitatea asigurării unui cadru unitar și transparent pentru toți solicitanții. Modificarea termenului de soluționare se realizează exclusiv în condițiile și prin procedura prevăzute de lege, în vederea asigurării unui tratament unitar, transparent și nediscriminatoriu pentru toți solicitanții. În situația în care solicitantul urmărește modificarea termenului de soluționare, acesta poate utiliza procedura legală privind preschimbarea termenului de soluționare, prin utilizarea Formularului nr. 5 – „Cerere de completare, preschimbare termen soluționare, audiență publică, renunțare la soluționarea cererii”. Solicitarea unei audiențe publice reprezintă o procedură distinctă și nu echivalează cu o cerere de preschimbare a termenului de soluționare și nici nu determină, prin ea însăși, soluționarea cu prioritate a cererii. În vederea asigurării unui tratament unitar și transparent, soluționarea cererilor se realizează potrivit regulilor procedurale aplicabile, în ordinea înregistrării acestora”.

Decizia de prelungire a termenului vine în contextul în care multe firme nu au reușit să își actualizeze obiectul de activitate până la cel inițial, 25 septembrie 2026. Doar 37,24% dintre profesioniștii care trebuie să facă această actualizare și-au preschimbat efectiv obiectul de activitate conform CAEN Rev. 3 până la acea dată, a spus anterior ministrul Economiei Irineu Darău.