Tarifare TollRo: Patronii de firme de transport membri ai FORT-IMM ROMÂNIA solicită prelungirea perioadei fără sancțiuni

În contextul problemelor tehnice la noul sistem românesc de tarifare pe drumuri, TollRo, patronii de firme de transport membre ale organizațiilor FORT și IMM România solicită prelungirea perioadei fără sancțiuni până la 14 octombrie 2026.

Redăm comunicatul transmis de Federatia Operatorilor Romani de Transport - FORT, membră a confederației patronale IMM România:

„În primele zile de funcționare a TollRo au fost constatate numeroase probleme tehnice. O parte au fost remediate, însă sunt încă în lucru disfuncționalități privind comunicarea cu sistemele RAR și DGPCI, datele de hartă și restricțiile de circulație, plățile și numeroase sesizări ale utilizatorilor.

CNAIR a recunoscut existența incidentelor tehnice și a anunțat că transportatorii afectați de acestea nu vor fi sancționați, obligația de plată a TollRo rămânând în vigoare.

FORT solicită prelungirea acestei protecții până la 14 octombrie 2026.

Motivul este simplu: CNAIR a comunicat că pilotarea publică a sistemului a început la 16 septembrie și trebuie să dureze minimum 4 săptămâni, tocmai pentru identificarea și remedierea neconformităților. Cele patru săptămâni se împlinesc pe 14 octombrie 2026.

Nu solicităm neplata TollRo. Solicităm ca transportatorii corecți și de bună-credință să nu fie amendați pentru deficiențele unui sistem aflat încă în perioada de testare și stabilizare.

FORT-IMM ROMÂNIA solicită membrilor să transmită în continuare orice problemă întâmpinată, împreună cu capturi de ecran, data, ora și numărul de înmatriculare.

Plătim TollRo. Respectăm legea. Dar transportatorii nu trebuie să plătească amenzi pentru erorile sistemului!”.