Se prelungește termenul pentru actualizarea codurilor CAEN. Ce trebuie să știe firmele, PFA și alți profesioniști

Firmele, persoanele fizice autorizate (PFA) și alți profesioniști înregistrați în România vor avea la dispoziție încă 6 luni pentru actualizarea codurilor CAEN, potrivit proiect de hotărâre de guvern.

Update: Executivul a aprobat, joi, în ședința de guvern, prelungirea perioadei de tranziție la CAEN Rev. 3. „Astfel, până la 25 martie 2027, codurile CAEN Rev. 2 și CAEN Rev. 3 vor putea fi utilizate în paralel, oferind firmelor și autorităților încă șase luni pentru realizarea recodificării”, a anunțat Guvernul.

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Știrea inițială:

„Extinderea perioadei de implementare cu 6 luni permite continuarea graduală a procesului de actualizare și asigură un interval suplimentar pentru efectuarea operațiunilor de recodificare, contribuind la evitarea blocajelor administrative și la reducerea presiunii asupra persoanelor fizice și juridice și asupra autorităților și instituțiilor publice implicate”, se arată în nota de fundamentare care însoțește proiectul de HG.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat, într-o postare pe Facebook, că astfel, firmele își vor putea actualiza codurile CAEN până la 25 martie 2027.

„Am inițiat, împreună cu Secretariatul General al Guvernului, modificarea Hotărârii de Guvern care stabilește perioada de tranziție la CAEN Rev. 3, astfel încât modificările să fie posibile până la 25 martie 2027”, potrivit ministrului Darău.

Decizia vine în contextul în care multe firme nu au reușit să își actualizeze obiectul de activitate până la termenul inițial, 25 septembrie 2026. Doar 37,24% dintre profesioniștii care trebuie să facă această actualizare și-au preschimbat efectiv obiectul de activitate conform CAEN Rev. 3 până la acea dată, potrivit datelor ONRC, menționate de Irineu Darău.

„Pentru a reflecta faptul că actualizarea codurilor presupune un proces de adaptare din partea persoanelor fizice și juridice ce își definesc obiectul de activitate utilizând codurile CAEN, dar și, în același timp, un demers de consolidare a capacității administrative a instituțiilor publice pentru gestionarea modificărilor operate în structura CAEN, se propune stabilirea unei perioade de implementare de 24 de luni, în cursul căreia, în relația cu autoritățile și instituțiile publice care utilizează CAEN în activitatea lor, sunt recunoscute și acceptate atât versiunea revizuită a CAEN, cât și cea precedentă. De asemenea, ambele versiuni sunt recunoscute și acceptate și în relația cu alte persoane fizice sau juridice”, se mai arată în nota de fundamentare.

Irineu Darău a mai spus că în timp ce pentru unele firme este o actualizare simplă, pentru altele - mai ales în domenii precum comerțul, construcțiile, transporturile sau IT-ul - lucrurile sunt mai complicate: unele coduri s-au împărțit în mai multe categorii, există neclarități și, în anumite situații, trebuie actualizate și autorizațiile.

„Nu vrem ca o procedură administrativă să ajungă să blocheze activitatea unei firme. De aceea, până la 25 martie 2027, codurile CAEN Rev. 2 și CAEN Rev. 3 vor putea fi folosite în paralel - este un timp în plus de care știm că multe firme au nevoie. Și îi încurajăm pe toți să facă aceste modificări cât mai repede! Vrem ca datele pe care le avem din economie să fie mai bine colectate, integrate în raportările EUROSTAT și să ne permită politici publice bazate pe date corecte”, a spus el. „Avem încă șase luni în care să facem această tranziție așezat”, a mai adăugat Irineu Darău.

Accesează și descarcă proiectul de HG cu prelungirea termenului pentru actualizarea codurilor CAEN conform CAEN Rev. 3.