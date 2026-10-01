Incident tehnic în platforma TollRo, noul sistem de rovinietă criticat de patronii din transporturi

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, joi, un „incident tehnic în platforma TollRo”, noul sistem de rovinetă pentru drumurile românești, care fusese criticat de patronii de firme de transport.

Potrivit legii, CNAIR nu va aplica sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa Toll începând din data de 1 octombrie 2026, ora 00:00, până la remedierea problemelor tehnice ale platformei (conform legii . 226/2023):

„Art. 9 alin. (4) din Norme: În cazul unei disfuncționalități a STRR sau a mijloacelor automate de control, indiferent de cauza acesteia, vehiculele pentru care, la momentul disfuncționalității, există un OBE activ, o sesiune de tarifare activă în aplicația mobilă sau un tichet de rută valabil nu se înregistrează în STRR ca aflate în situație de neplată a TollRo pentru intervalul disfuncționalității, iar TollRo aferent se stabilește ulterior, pe baza datelor disponibile, fără cheltuieli suplimentare în sarcina utilizatorului. CNAIR asigură funcționarea STRR în condiții de avarie și publică de îndată, pe pagina proprie de internet și în aplicația mobilă, informarea privind disfuncționalitatea și intervalul acesteia”.

Sistemul de Tarifare Electronică Rutieră fusese pus în funcțiune la data de 1 octombrie 2026, ora 00:00.

„Din cauza numărului mare de utilizatori înregistrați și de tranzacții efectuate imediat după lansare, platforma a trimis un volum foarte mare de e-mailuri tranzacționale (confirmări, documente justificative, notificări de cont) într-un interval scurt.

Furnizorii internaționali de e-mail Google (Gmail) și Yahoo folosesc mecanisme automate anti-spam bazate pe reputația expeditorului. Un domeniu sau o adresă IP care trimite instant un volum mare de mesaje, fără un istoric de trimitere, este tratat automat ca sursă de risc. Din acest motiv, mesajele venite de la domeniul etoll.ro au fost limitate temporar (rate limiting / throttling). Unele notificări au fost întârziate sau nu au ajuns la destinatari”, a explicat compania publică.

În acest context, „achiziția și valabilitatea rovinietei și TollRO nu sunt afectate”, dă asiugrări CNAIR.

„Problema privește doar transmiterea pe e-mail a confirmărilor către utilizatorii cu adrese Gmail și Yahoo care afecteaza creare de conturi”, potrivit CNAIR.

Pentru creșterea capacității de livrare, CNAIR a pus în funcțiune, împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), servicii de e-mail suplimentare.

Totodată au apărut disfuncționalități la nivelul interconectării cu procesatorul de plăți, mai exact în fluxul de autorizare și confirmare a tranzacțiilor dintre platformă și procesator, mai spune CNAIR.

„Precizăm că funcționalitatea credite TollRo permite utilizatorilor să-și alimenteze contul cu credite mobile. Problema apărută este una exclusiv tehnică și ține de interfața de comunicare cu analiză tehnică comună cu procesatorul de plăți pentru identificarea și remedierea cauzei”, se mai arată în comunicatul companiei.

În prezent, CNAIR spune că autoritățile iau o serie de măsuri:

analiza tehnică comună cu procesatorul de plăți pentru identificarea și remedierea cauzei,

verificarea și reconcilierea tranzacțiilor inițiate în intervalul afectat, pentru ca orice sumă plătită să fie corect atribuită în contul utilizatorului,

monitorizarea permanentă a fluxului de plăți până la stabilizarea completă.

Reamintim că, de la 1 octombrie 2026, noua platformă oficială pentru plata toll și a rovinietei (https://etoll.ro) a fost operaționalizată, începând cu ora 00.00.

Astfel, au fost lansate canalele oficiale de plată începând cu 1 octombrie 2026: