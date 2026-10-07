Țeapă pe platforma Publi24. Avertismentul ANAF

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București atenționează că a apărut o nouă tentativă de înșelătorie online, după ce pe platforma Publi24 au apărut anunțuri false de vânzare a unor autoturisme, publicate în numele ANAF.

„Persoane rău-intenționate folosesc documente falsificate cu numele instituției și pretind că sunt angajați ai acesteia”, precizează DGRFP București.

La începutul lunii septembrie, anunțuri cu un conținut similar au fost distribuite și pe platforma OLX.ro.

„Recomandarea specialiștilor este să nu transmiteți date personale sau informații referitoare la conturi sau carduri bancare prin telefon. Subliniem faptul că Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București nu publică anunțuri de vânzare pe platforma Publi24.ro, OLX.ro sau pe alte site-uri comerciale de mică publicitate, mai spune Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București.

Amintim că la finalul lunii martie, ANAF și Ministerul Finanțelor au lansat platforma online eLicitatiiANAF, destinată vânzării bunurilor sechestrate sau intrate în proprietatea privată a statului.

DGRFP București precizează că platforma online este singura pe care se publică și se desfășoară licitațiile de bunuri valorificate de ANAF.

Anunțurile sau mesajele false în numele ANAF pot fi semnalate prin Formularul de contact, disponibil AICI, pe site-ul ANAF, precum și la Directoratul Național de Securitate Cibernetică.