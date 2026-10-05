Un consultant fiscal explică de ce AI-ul nu-i poate lua locul: „O mașină nu știe că firma trece printr-o restructurare, o inspecție sau că administratorul nu doarme de 3 zile”

Un consultant fiscal spune că inteligența artificială le poate face aproape pe toate, dar nu poate semna și nu își poate asuma nicio responsabilitate pentru ceea ce emite. El atenționează că instrumentele AI ar trebui folosite de specialiștii din domeniul fiscal pentru a fi competitivi.

Totodată, responsabilitatea pentru toate halucinațiile sau lucrurile bune pe care le face AI rămâne la ei, conform lui Adrian Luca, prim-vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali (CCF).

„AI-ul halucinează. Inventează articole de lege, hotărâri judecătorești, trimiteri legislative. Există riscul de a pierde gândirea critică dacă te bazezi complet pe răspunsurile AI. AI nu poate să înlocuiască judecata fiscală. Cunoștințele AI se opresc la data antrenării. Unii au informații până la aprilie 2025”, a declarat Adrian Luca.

De exemplu, dacă întrebi un instrument de AI care e cota standard de TVA și ești într-un model care a fost antrenat înainte de data modificării cotei, va răspunde 19%.

„El nu minte. Așa era când și-a luat informația. Noi lucrăm cu sute de documente. Să ne uităm la un raport de inspecție fiscală care poate să aibă 400 de pagini plus 60 de anexe. Dacă el nu trece prin toate anexele și documentele, că-i depășește fereastra de context, pierde informația importantă și nu te anunță că n-a verificat anexele 3, 4 și 5. Răspunde ca și cum ar fi citit tot și te bazezi pe el. Dacă pe istoric a fost antrenat greșit și cineva i-a spus că cheltuiala deductibilă cu combustibilul este limitată la 50% pentru toate companiile, el o să-ți răspundă cu această eroare, fără să intre să mai verifice”, a explicat Luca.

El susține că inteligența artificială face confuzie de termeni: nu știe diferența dintre impozit și taxă, ce înseamnă scutit și ce înseamnă neimpozitat sau ce înseamnă contribuabil și ce înseamnă plătitor (asta schimbă sensul unei opinii fiscale). La traduceri, terminologia nu e atât de bine acoperită în engleză. La diacritice nu înțelege câte ceva, ori pierde sensul unor cuvinte.

Cum a schimbat AI-ul profesia de consultant fiscal

Valoarea consultantului venea din faptul că știa mai multă legislație, având mai multe cazuri practice și citise mai multă jurisprudență. Lucrul acesta s-a schimbat.

Acum, un instrument AI găsește un articol de lege în 3 secunde, analizează mii de pagini într-un minut. Informația nu mai este rară. Pe măsură ce este folosit AI de mai mulți consultanți, inserția asta de informații ajută la dezvoltarea instrumentelor AI.

„Diferența dintre companiile mari, Big4, și cele mici de consultanță fiscală, din punct de vedere know how, s-a diminuat semnificativ datorită AI. Valoarea consultantului fiscal stă în judecata profesională și în relația umană pe care o are cu clientul, pentru că înțelege nevoile reale, punând legea în context și o aplică așa cum o mașină nu poate. O mașină nu știe că firma trece printr-o restructurare, o inspecție în curs sau că administratorul nu doarme de 3 zile. Aici vine judecata consultantului fiscal. Clientul plătește ca să i se spună ce înseamnă acel lucru pentru el, care e impactul și pentru asumarea răspunsului”, a mai afirmat prim-vicepreședintele CCF.

Sarcini care durau mult se pot face acum în câteva minute, arată Luca.

„Dacă am o întâlnire într-o oră și am primit raportul de inspecție fiscală de 120 de pagini, pot folosi un tool de AI și să identific aspectele cheie din acel raport. Pot să mă duc în întâlnire pregătit. Pot compara o versiune a unui ordin, să redactez un prim draft pentru un anumit raport. Avem creșteri de productivitate care ne permit să folosim timpul câștigat în servicii cu valoare adăugată mare. De exemplu, clientul trebuie să fie instruit, să înțeleagă impactul următoarelor modificări fiscale. Aici e rolul consultantului fiscal: să-i spună ce să facă. Practic, profesia se mută de la partea de servicii cu valoare adăugată mai redusă, la planificare fiscală, restructurare, fuziuni și achiziții”, a precizat Adrian Luca.

Prin utilizarea AI și a datelor sectoriale se pot face comparații cu sectorul, i se poate arăta clientului cum stă față de competitori, se pot face simulări să i se arate diferențele pe diferite modele de business pe ratele de impozitare.