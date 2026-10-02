Firmă amendată de statul român cu 5.000 EUR. Hackerii au accesat datele angajaților și foștilor angajați

O firmă din România a fost amendată cu 5.000 EUR de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în baza Regulamentului GDPR, în urma unui atac cibernetic care a dus la accesul neautorizat la datele personale ale mai multor persoane, inclusiv angajați și foști angajați.

Autoritatea pentru protecția datelor personale a finalizat, în luna august 2026, o investigație la firma Global Customer Care Services SRL. Verificările au pornit după ce operatorul a notificat ANSPDCP cu privire la o încălcare a securității datelor personale.

În urma investigației, Autoritatea a constatat că un atac cibernetic asupra infrastructurii firmei a dus la accesarea neautorizată a datelor personale ale unui număr semnificativ de persoane, printre care angajați și foști angajați.

Au fost accesate date precum numele și datele de contact, informații despre educație și certificări profesionale, salarii și beneficii, date din actele de identitate, informații bancare, date privind raporturile de muncă și rezidența, date necesare obținerii permiselor de ședere, date de contact ale reprezentanților/persoanelor desemnate.

Ca atare, firma a fost sancționat cu amendă în cuantum 26.294 lei, echivalentul sumei de 5.000 EUR.

Autoritatea a constatat că firma nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice suficiente pentru a asigura securitatea datelor și protecția acestora împotriva accesului neautorizat. De asemenea, compania nu a avut un proces adecvat pentru testarea și verificarea periodică a eficienței acestor măsuri.

Firma va mai trebui să implementeze sisteme de monitorizare/jurnalizare a accesului în infrastructura informatică utilizată pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, care să includă o perioadă de păstrare a jurnalelor de activitate de minim 30 zile, inclusiv introducerea unei proces de salvare a acestora.