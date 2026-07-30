Controale ANAF filmate: Noile reguli pentru inspectorii Antifraudă au apărut în Monitorul Oficial. Ce trebuie să facă

ANAF și Ministerul Finanțelor au publicat, joi, în Monitorul Oficial, regulile privind utilizarea camerelor foto-audio-video de către inspectorii Antifraudă în timpul controalelor fiscale.

Procedura stabilește regulile de înregistrare, fixare, stocare și accesare, prin intermediul mijloacelor foto-audio-video din dotare, a activității desfășurate de către inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală, în exercitarea atribuțiilor de control antifraudă.

Astfel, inspectorii Antifraudă pot folosi camere foto-audio-video în timpul controalelor pentru a documenta situații în care există suspiciuni de evaziune fiscală sau fraudă fiscală, fără a fi necesar acordul persoanelor vizate.

Conform procedurii oficializate, aceștia „înregistrează și fixează cu mijloace foto-audio-video momente operative, pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, respectiv de prevenire, descoperire și combatere a actelor și faptelor de evaziune fiscală și fraudă fiscală, fără consimțământul persoanelor vizate, în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unor acte și fapte de evaziune fiscală și fraudă fiscală”.

Antifrauda ANAF poate înregistra în spații publice, cu ajutorul echipamentelor din dotare, atunci când desfășoară activități specifice, fără a fi necesar acordul persoanelor surprinse în imagini.

Înregistrările audio-video realizate prin intermediul înregistratoarelor foto-audio-video constituie mijloace de probă și pot fi utilizate în cadrul procedurilor administrative și/sau judiciare.

Înregistrarea și fixarea de către personalul antifraudă a activităților specifice, prin utilizarea mijloacelor foto-audio-video din dotare, precum și păstrarea înregistrărilor audio și/sau video și a imaginilor fotografice astfel obținute se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Stocarea și gestionarea înregistrărilor și alte informații

Înregistrările foto-audio-video realizate prin intermediul înregistratoarelor audio-video portabile care conțin date cu caracter personal nu reprezintă informații de interes public.

Datele sunt stocate astfel încât să permită identificarea exactă a înregistrărilor după: numele inspectorului antifraudă, data și ora începerii și finalizării înregistrării, locația GPS, numărul de serie al echipamentului.

Datele colectate se descarcă securizat automat din înregistratorul audio-video portabil în mediul de stocare cu asigurarea integrității și autenticității datelor, conform manualului de utilizare pus la dispoziție de producătorul acestuia.

Descărcarea înregistrărilor se face în mod automat în platforma cloud pusă la dispoziție de către producătorul înregistratoarelor foto-audio-video de către inspectorul antifraudă care a utilizat înregistratorul audio-video portabil din dotare.

Utilizatorii înregistratoarelor audio-video, precum și deținătorul platformei cloud la care se vor descărca automat înregistrările sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor prelucrate/stocate și să respecte măsurile de securitate și regulile stabilite.

Înregistrările audio-video pot fi transmise autorităților publice care au competența legală să folosească imaginile video captate de către înregistratoarele audio-video portabile cu respectarea prevederilor legale incidente, la solicitarea motivată a acestora.

Datele cu caracter personal colectate se stochează în conformitate cu prevederile legale.

Imaginile fotografice ori înregistrările audio și/sau video obținute prin intermediul înregistratoarelor audio-video portabile se păstrează pe o perioadă de 6 luni de la data obținerii acestora, cu excepția situațiilor în care vor fi utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor.

Imaginile fotografice ori înregistrările audio și/sau video care fac obiectul unor proceduri judiciare se păstrează, după expirarea perioadei, urmând regimul probelor.

La împlinirea termenului, înregistrările audio-video se distrug prin proceduri ireversibile.

Nicio înregistrare a imaginilor fotografice ori înregistrările audio și/sau video obținute prin intermediul înregistratoarelor audio-video nu poate/nu pot fi distrusă/distruse mai devreme de împlinirea termenului minim de păstrare de 6 luni prevăzut de lege.

Ștergerea manuală a imaginilor fotografice și a înregistrărilor audio și/sau video obținute prin intermediul înregistratoarelor foto-audio-video care au fost marcate ca probe necesare în proceduri judiciare se face de către personalul desemnat din cadrul structurii centrale a Direcției generale antifraudă fiscală care are drept de ștergere a acestora și numai în urma unei solicitări scrise din partea conducătorului structurii care a colectat imaginile fotografice ori înregistrările audio și/sau video, după finalizarea procedurii judiciare.

Accesul la înregistrările stocate în mediul de stocare este permis exclusiv:

a) inspectorului antifraudă care a realizat înregistrarea, în vederea consultării propriilor înregistrări;

b) administratorilor de conturi desemnați, în vederea gestionării tehnice a mediului de stocare;

c) la cerere și punctual structurii de integritate din cadrul ANAF sau conducerii ierarhice a inspectorilor antifraudă, în exercitarea atribuțiilor de coordonare și control;

d) organelor de urmărire penală, instanțelor judecătorești sau altor autorități competente, în temeiul unei dispoziții legale exprese sau al unui act procedural legal.

Orice operațiune de descărcare sau partajare a înregistrărilor se consemnează în registrul de evidență a operațiunilor de descărcare/consultare/multiplicare a datelor înregistrate cu echipamentele audio-video bodycam, organizat la nivelul Direcției generale antifraudă fiscală.

Descărcarea locală a înregistrărilor este permisă numai cu aprobarea conducătorului structurii, în scopuri strict procedurale (atașarea la dosarul de urmărire penală, prezentarea la instanță), și se consemnează în registrul de evidență a operațiunilor de descărcare/consultare/multiplicare a datelor înregistrate cu echipamentele audio-video bodycam.

Registrul de evidență a operațiunilor de descărcare/ consultare/multiplicare a datelor înregistrate cu echipamentele audio-video bodycam este reglementat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

În fine, nerespectarea dispoziției de utilizare sau utilizarea în mod necorespunzător a înregistratoarelor audio-video portabile constituie abatere disciplinară și este cercetată în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Accesează și descarcă Ordinul (n.r. 898/899/2026) comun al ANAF și al Ministerului Finanțelor pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea și fixarea cu mijloace foto-audio-video din dotarea inspectorilor antifraudă a activităților specifice, stocarea și accesarea acestora.