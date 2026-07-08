ANAF trece la controale filmate: Când vor folosi inspectorii Antifraudă camere tip bodycam. Procedura, în Monitorul Oficial 

ANAF a publicat în Monitorul Oficial procedura care stabilește condițiile în care inspectorii Antifraudă vor utiliza camere video portabile de tip bodycam în timpul controalelor fiscale.

Așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro, este vorba despre controalele făcute în cel puțin trei zone de operare: controlul mărfurilor, transport și HoReCa/comerț cu amănuntul.

Inspectorii antifraudă vor folosi camere video portabile de tip bodycam în timpul activităților de control pentru;

a) prevenirea și combaterea corupției în activitatea antifraudă;

b) protecția inspectorilor antifraudă împotriva faptelor de ultraj și a acuzațiilor neîntemeiate cu privire la modul de exercitare a atribuțiilor de serviciu;

c) constituirea de mijloace de probă privind faptele constatate în cadrul acțiunilor de control fiscal, inclusiv documentarea infracțiunilor de evaziune fiscală și fraudă fiscală;

d) descurajarea săvârșirii unor fapte ilegale, prin conștientizarea faptului că acțiunile inspectorilor antifraudă sunt înregistrate;

e) asigurarea transparenței și responsabilității în desfășurarea acțiunilor de control antifraudă;

f) verificarea modului de acțiune a personalului propriu.

Când vor folosi inspectorii Antifraudă camere tip bodycam

Utilizarea înregistratoarelor audio-video portabile de tip bodycam vizează înregistrarea următoarelor categorii de acțiuni:

a) control antifraudă desfășurat la sediul organului fiscal ori la sediul social, domiciliul fiscal și la sediile secundare ale tuturor categoriilor de contribuabili, în toate formele de organizare, precum și în orice loc, indiferent de forma sub care se desfășoară activități economice generatoare de venituri impozabile ori unde se află bunurile impozabile;

b) legitimarea și stabilirea identității administratorilor entităților controlate, precum și a oricăror persoane implicate în activitățile și/sau operațiunile investigate și solicitarea de explicații scrise;

c) constatarea împrejurărilor privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal;

d) investigații, supravegheri și verificări fiscale necesare prevenirii și descoperirii faptelor de evaziune fiscală și fraudă fiscală;

e) ridicare de documente, bunuri sau valori în cadrul controalelor antifraudă;

f) monitorizarea, oprirea și controlul transporturilor de bunuri și persoane, inclusiv acțiunile de monitorizare a transporturilor rutiere de bunuri prin sistemul RO e-Transport;

g) însoțirea mijloacelor de transport la sediul Direcției generale antifraudă fiscală sau al structurilor teritoriale sau în locații unde se poate desfășura controlul antifraudă;

h) constatarea și sancționarea contravențiilor;

i) orice altă acțiune în care utilizarea înregistrării audio-video este considerată necesară pentru documentarea probatorie, cu acordul conducerii ierarhice.

Înregistrarea pornește atunci când inspectorii antifraudă ajung la locul unde urmează să desfășoare controlul, înainte de începerea verificărilor, indiferent de modalitatea de deplasare.

Înregistrarea se oprește după încheierea controlului, adică în momentul în care inspectorii antifraudă părăsesc locul unde au efectuat verificările, indiferent de modalitatea de deplasare.

După pornirea camerei, inspectorul antifraudă trebuie să informeze persoana vizată că acțiunea este înregistrată audio-video. Dacă natura controlului nu permite acest lucru de la început, informarea poate fi făcută pe parcursul verificărilor sau la finalul acestora.

Înregistrarea nu poate fi oprită sau întreruptă la cererea persoanei controlate ori a altor persoane prezente. Orice încercare de a împiedica înregistrarea va fi consemnată în procesul-verbal.

Accesează și descarcă Ordinul ANAF nr. 851/2026 pentru aprobarea Procedurii privind condițiile de utilizare a înregistratoarelor audio-video portabile de tip bodycam din dotare de către inspectorii antifraudă în exercitarea atribuțiilor de serviciu.