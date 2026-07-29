„Am trecut prin foc, prin jale și prin jar”. Dorian Popa ia o pauză de la Hatz Residence, invocând TVA-ul

Vloggerul Dorian Popa a anunțat că pune pe pauză proiectul imobiliar Hatz Residence din Domnești, din cauza ultimelor schimbări fiscale, inclusiv a majorării TVA. Anunțul a fost făcut chiar în ziua în care i-a vândut una dintre locuințe cântărețului Babasha, la un preț de „270.000 EUR, cu TVA inclus”.

Dorian Popa a dezvăluit, într-un vlog postat pe canalul său de YouTube, că proiectul Hatz Residence intră într-o perioadă de pauză pentru cel puțin 2 ani. Complexul cuprinde 11 locuințe, dintre care una este casa în care locuiește vloggerul, iar restul au fost construite și mobilate pentru vânzare, potrivit lui Dorian Popa.

„Am trecut prin foc și prin jale și prin jar. (n.r. Babasha) nu știe, că astea nu sunt grijile lui. El trebuie să-și ia o căsuță, să stea liniștit și să se bucure de ea. Oh, câte legi s-au schimbat! Oh, câte nebunii s-au întâmplat! Motiv pentru care […] acestea sunt deocamdată ultimele căsuțe Hatz Residence și mă bucur că merg către oameni dragi, pentru că luăm pauză. Nu de alta, dar nici nu știu dacă mai rămân și eu cu ceva după toate actualizările astea cu TVA-uri, 21%, cu toate nebuniile”, a spus Dorian Popa în timp ce mergea la notar pentru a finaliza vânzarea casei către cântărețul Babasha.

Vloggerul a precizat apoi că tranzacția cu Babasha se ridică la 270.000 de euro, cu TVA inclus. „Am venit la notariat, dăm drumul la acte și în sfârșit astăzi Babasha îmi virează în cont 270.000 EUR, TVA inclus”, a spus Dorian Popa.

Videoclipul postat la începutul lunii iulie a strâns 355.740 de vizualizări.

„Nici nu știu dacă cu durere în suflet sau cu ușurare în suflet spun asta, dar deocamdată cred că am mai menționat-o pe aici, pe colo, Hatz Residence ia o pauză. Și până când își revine Românica noastră un pic și până când se termină Prelungirea (n.r. Ghencea) de lățit ca să putem să ajungem și noi la niște prețuri în concordanță cu calitatea pe care o livrăm. În sfârșit am reușit să umplem strada, ceea ce ne bucură foarte tare”, a mai explicat Dorian Popa.

Vloggerul a mai spus că, între timp, a început să elibereze zona de materiale și echipamente folosite în construcție, pentru a evita ca acestea să se degradeze în perioada în care lucrările sunt oprite.

„Am dat deja schela și toți popii (n.r. stâlpi de susținere folosiți în construcții) care erau depozitați aici. Am mai și recuperat ceva bănuți din ce am plătit pe ele și am reușit să degrevez zona asta pentru că n-avea sens, un doi-trei ani cât luăm noi pauză în momentul de față, să stea să ruginească”, a spus Popa.

El a vorbit și despre pierderile mici care, spune el, pot influența profitabilitatea unui proiect de construcții.

„Când construiești pe genul youtuber și alte lucrușoare, îți dai seama abia după de niște pierderi mititele de bani, dar care uite așa se adună și te întrebi ce se întâmplă cu profitabilitatea ta. Toți acești paleți înțeleg că ar fi trebuit să se întoarcă către furnizorii de materiale și să fie restituiți banii de pe ei. Ce credeți? Un palet e între 50 și 70 lei”, a spus Dorian Popa.

Vlogger, artist și antreprenor, Dorian Popa este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România. Canalul său de YouTube are peste 2,4 milioane de abonați, aproape 1.800 de videoclipuri publicate și mai mult de 766 de milioane de vizualizări. Pe Instagram este urmărit de aproximativ 2,4 milioane de persoane, iar pe TikTok a strâns peste 857.000 de urmăritori și 14,5 milioane de aprecieri.

Termenul pentru TVA de 9% la locuințe, prelungit până la 30 septembrie

Amintim că Senatul a adoptat proiectul prin care termenul pentru achiziția locuințelor cu TVA de 9% se prelungește până la 30 septembrie.

„Nu am creat o nouă facilitate fiscală, ci am propus prelungirea termenului cu o perioadă rezonabilă pentru finalizarea tranzacțiilor deja eligibile, astfel încât românii afectați de blocajul ANCPI să nu suporte costuri suplimentare din motive care nu le sunt imputabile. O intervenție punctuală, care protejează cetățenii și, în același timp, păstrează disciplina și predictibilitatea cadrului fiscal”, a anunțat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui, prin această prelungire, cumpărătorii eligibili vor avea timpul necesar pentru finalizarea tranzacțiilor și vor putea beneficia în continuare de cota redusă de TVA de 9%, evitând costuri suplimentare generate exclusiv de blocajele administrative.

„Este o măsură de echitate și de respect pentru toți cei angajați în tranzacții imobiliare, prin care asigurăm predictibilitate atât acestora cât şi tranzacțiilor din piața imobiliară în perioada următoare”, conform lui Nazare.

Amintim, totodată, că aplicația electronică e-Terra, de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), a rămas blocată de două săptămâni, după un atac cibernetic anunțat de ANCPI, iar luni Guvernul a dat asigurări că o serie întreagă de instituții lucrează la remedierea situației care a blocat vânzarea-cumpărarea de locuințe.

„Vom publica o nouă actualizare de îndată ce există un termen ferm de repornire. Mulțumim cetățenilor, notarilor, avocaților și tuturor profesioniștilor care depind zilnic de aceste servicii pentru răbdare și înțelegere”, a transmis, luni, Guvernul.

TVA de 9% la locuințe: PACT a solicitat modificarea legii

Așa cum am scris pe StartupCafe.ro, blocarea sistemului e-Terra al ANCPI, în urma atacului cibernetic din 14 iulie, poate împiedica finalizarea tranzacțiilor cu locuințe noi până la termenul-limită de 31 iulie 2026, până la care oamenii care au semnat antecontacte pentru achiziția de apartamente mai pot beneficia de TVA redus la 9% în loc de 21%. Cumpărătorii, dar și dezvoltatorii imobiliari se tem că nu-și pot finaliza tranzacțiile în termen, pe TVA de 9%.

Inițial, Patronatul Antreprenorilor din Contabilitate, Taxe și Audit din România (PACT) a semnalat că actualul termen, 31 iulie 2026, riscă să îi priveze de facilitate pe cumpărătorii care au achitat deja avansul și au îndeplinit toate condițiile prevăzute de lege.

Deși cumpărătorul poate îndeplini toate obligațiile aflate în controlul său, poate pierde dreptul de aplicare a cotei reduse de TVA de 9% din cauza depășirii termenului de livrare.

„Momentul livrării unei locuințe depinde de numeroși factori tehnici, administrativi și juridici: finalizarea lucrărilor de construcție; recepția la terminarea lucrărilor; obținerea documentației cadastrale; înscrierea în cartea funciară; racordarea la utilități; formalitățile notariale și administrative necesare transferului dreptului de proprietate. Aceste etape implică dezvoltatorul, autoritățile publice și alte entități, iar cumpărătorul nu are control efectiv asupra calendarului lor”, spunea organizația către StartupCafe.ro.

Ulterior, în contextul blocării sistemului e-Terra, PACT a solicitat oficial Ministerului Finanțelor și parlamentarilor prelungirea cu un an, până la 31 iulie 2027, a termenului de livrare a locuințelor noi care pot beneficia de TVA redus de 9%.

PACT a propus ca, dacă prelungirea cu 12 luni nu va fi acceptată, termenul să fie extins cel puțin până la 31 decembrie 2026, ca măsură minimă de protecție pentru proiectele finalizate sau aflate în faza recepției și a apartamentării.

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