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ANAF, controale la firme de pază. Prejudiciu de milioane de lei reprezentând TVA, impozit pe profit și pe venitul micro. Verificările continuă

ANAF, controale la firme de pază. Prejudiciu de milioane de lei reprezentând TVA, impozit pe profit și pe venitul micro. Verificările continuă
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Antifrauda ANAF a identificat un circuit organizat de evaziune fiscală desfășurat de patru firme din domeniul serviciilor de pază și protecție, care ar fi produs un prejudiciu estimat până în prezent la peste 12,35 milioane lei.

Verificările au arătat existența unui circuit organizat, coordonat de aceiași asociați și administratori, prin care au fost utilizate firme pentru a crea aparența desfășurării unor operațiuni economice reale și pentru diminuarea obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

În cadrul acestui mecanism au fost înregistrate în evidențele financiar-contabile operațiuni fără suport economic real, prin utilizarea unor furnizori cu comportament fiscal inadecvat, controlați de aceleași persoane și folosiți pentru emiterea de documente justificative și facturi fictive.

Aceste practici, spune ANAF, au permis deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată și diminuarea bazei impozabile pentru impozitul pe profit.

Analiza circuitelor financiare a evidențiat că majoritatea sumelor încasate de la clienți au fost retrase prin peste 6.600 de operațiuni succesive, cu o valoare cumulată de peste 26 milioane de lei. Retragerile în numerar au fost efectuate, de regulă, în tranșe de 4.000 de lei, prin intermediul ATM-urilor, în scopul disimulării traseului fondurilor.

Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat depășește 12,35 milioane lei, fiind compus din:

  • TVA: 8.374.516 lei
  • impozit pe profit: 3.946.325 lei
  • impozit pe venitul microintreprinderilor: 32.948 lei.

Antifrauda ANAF a sesizat organele de urmărire penală pentru dispunerea măsurilor legale și recuperării integrale a prejudiciului.

Verificările sunt în desfășurare, iar inspectorii antifraudă continuă controalele și la alte firme care fac parte din același circuit economic.

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