ANAF: Noi descoperiri într-o schemă de fraudă fiscală cu mai multe firme implicate. 2,5 milioane EUR, taxe neachitate, acuză Fiscul

ANAF anunță că a extins investigațiile într-un mecanism complex de fraudă fiscală, descoperit spre finalul anului 2025, după ce inspectorii antifraudă au identificat noi firme și persoane implicate în schemă și taxe neachitate în valoare de aproape 2,5 milioane EUR (peste 13 milioane lei).

Potrivit ANAF, noile verificări arată că deducerea nelegală a TVA și diminuarea artificială a impozitului pe profit au generat un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei, în timp ce transferurile între firme depășesc 32 de milioane de lei, iar obligațiile fiscale cu reținere la sursă neachitate depășesc 13 milioane de lei.

Noile verificări reprezintă o continuare a celor anunțate de ANAF în noiembrie 2025, când Fiscul a informat că a descoperit un mecanism de fraudă fiscală estimat la peste 55 de milioane de lei (aproape 11 milioane EUR). Frauda a fost generată de un grup de firme prin activităție ilicite realizate cu scopul sustragerii de la înregistrarea, declararea, achitarea obligațiilor fiscale și obținerii de sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, susține ANAF.

Drept urmare, acum „Direcția Generală Antifraudă Fiscală – Structura Centrală a extins investigațiile asupra altor operatori economici și persoane fizice implicate în același mecanism complex de fraudă fiscală”, conform unui comunicat al Fiscului.

Ce a mai descoperit Antifrauda ANAF în urma noilor verificări din 2026

În urma noilor verificări, Antifrauda ANAF a identificat că entități afiliate, aflate sub conducerea aceluiași reprezentant legal, au utilizat disponibilitățile bănești ale firmelor pentru acordarea unor împrumuturi intercompanie în valoare totală de peste 32 de milioane de lei, deși acestea înregistrau capitaluri proprii negative și obligații fiscale restante semnificative către bugetul general consolidat.

Deși entitățile verificate dispuneau de lichiditățile necesare achitării debitelor fiscale restante, reprezentantul legal a optat pentru decapitalizarea surselor proprii, operațiunile întrunind elementele unor transferuri de resurse patrimoniale fără justificare economică, prioritizând interesele personale.

Totodată, în ceea ce privește comportamentul fiscal al entităților verificate, inspectorii ANAF au constatat că nerespectarea obligațiilor de plată reprezenta un comportament sistematic, iar persoana care controla în fapt activitatea și fluxurile financiare ale grupului administra în fapt și alte firme cu un comportament similar, inclusiv din domeniul serviciilor de pază și protecție.

Inspectorii ANAF Antifraudă au constatat că deși firmele au declarat obligațiile fiscale cu reținere la sursă reprezentând impozitul pe veniturile din salarii și contribuțiile sociale obligatorii, în cuantum de peste 13 milioane de lei, acestea nu au fost achitate în termenul legal de maximum 60 de zile de la scadență. Astfel, în timp ce resurse financiare importante circulau în interiorul grupului firme, obligațiile fiscale rezultate din plata salariilor au rămas neachitate.

Totodată investigațiile au arătat existența unui circuit documentar fictiv, realizat prin înregistrarea unor bunuri fără legătură cu activitatea desfășurată, sub denumirea paravan de „bunuri consumabile”, mecanism utilizat pentru diminuarea artificială a profitului impozabil și deducerea nelegală a TVA, prejudiciul generat prin aceste operațiuni fiind de peste 1,2 milioane de lei.

Concomitent, entitățile din grup au procedat și la emiterea de facturi de avans având ca obiect livrări viitoare de bunuri și echipamente, în absența unui fapt generator real. Întrucât transferul dreptului de proprietate și livrarea efectivă a acestora nu a fost realizată și nici justificată prin explicații sau documente, s-a constatat faptul că facturile emise nu reflectă operațiuni economice reale. Prin aceste operațiuni, firmele au obținut deduceri nelegale de TVA în cuantum de peste 900.000 lei.

Inspectorii ANAF Antifraudă au sesizat autoritățile de urmărire penală.

De asemenea, Antifrauda ANAF continuă investigațiile și verificările atât față de alte firme și persoane fizice implicate în acest mecanism complex de fraudă, cât și cu privire la activitățile economice desfășurate de acestea în alte domenii de activitate.