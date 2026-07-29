Lista ocupațiilor deficitare 2026: Cele peste 230 de meserii propuse de Ministerul Muncii pentru angajarea lucrătorilor străini din afara UE

Ministerul Muncii a întocmit proiectul Listei ocupațiilor deficitare, care cuprinde 236 de meserii pentru care firmele din România vor putea să angajeze muncitori străini din afara Uniunii Europene.
Pe listă regăsim curierii, personalul pentru cărățenie, lucrătorii din HoReCa, șoferii, sudorii, zidarii, zugravii și alți muncitori calificați, dar și necalificați, de care au nevoie firmele din diverse sectoare ale economiei României.
Lista va fi bătută în cuie, atunci când va fi publicată în Monitorul Oficial.
Reamintim că, în aprilie 2026, Guvernul a adoptat Ordonanța de urgență 32/2026, prin care se restricționează oarecum angajarea lucrătorilor extracomunitari în România. Printre aletele, OUG 32 prevede publicarea acestei liste de ocupații deficitare, „în scopul protejării intereselor lucrătorilor români”.
Procedurile de angajare pe teritoriul României a străinilor din afara UE pot fi inițiate numai dacă ocupația pentru care se solicită angajarea este inclusă în Lista ocupațiilor deficitare.
Lista ocupațiilor deficitare se elaborează și se actualizează semestrial sau de câte ori se impune pe baza metodologiei de elaborare și actualizare, aprobată prin ordin al ministrului muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale.
Această listă ține seama de nevoile identificate atât la nivel național, cât și județean de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și de informațiile furnizate de către Inspecția Muncii, Inspectoratul General pentru Imigrări, precum și de consultările cu patronatele și sindicatele din România.
În Listă au fost incluse și ocupații pentru care raportul dintre numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București și numărul locurilor de muncă vacante declarate de angajatori, potrivit dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 76/2002, aflate în evidența Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă la data de 31 decembrie 2025, este subunitar, și anume este mai mic sau egal cu 0,5, conform referatului de aprobare a listei.
Pe meseriile din lista ocupațiilor deficitare, firmele și alți angajatori din România vor putea angaja lucrători din afara UE în limita contingentului maxim aprobat anual de Guvern.
De exemplu, în anul 2026, contingentul aprobat este de 90.000 de străini care pot fi aduși la lucru în România, din state terțe.
Ministerul Afacerilor Externe și Inspectoratul General pentru Imigrări, după caz, transmit, în format electronic, semestrial, Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale situația statistică a vizelor de lungă ședere pentru angajare în muncă, respectiv a permiselor unice și a permiselor de ședere care conferă și drept de muncă.
Recrutările se vor realiza prin platforma oficială guvernamentală Work in Romania.
Iată Lista ocupațiilor deficitare propusă de Ministerul Muncii, prin proiect de ordin de ministru:
|Nr. crt.
|Denumire ocupație conform Clasificării ocupațiilor din România (COR)
|Cod COR
|1
|manipulant mărfuri
|933303
|2
|curier
|962101
|3
|muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli
|931301
|4
|muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor
|932906
|5
|ajutor bucătar
|941101
|6
|lucrător bucătărie (spălător vase mari)
|941201
|7
|lucrător comercial
|522303
|8
|muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor
|931302
|9
|femeie de serviciu
|911201
|10
|ambalator manual
|932101
|11
|sudor
|721208
|12
|muncitor necalificat în agricultură
|921302
|13
|conducător auto transport rutier de mărfuri
|833201
|14
|fierar betonist
|711402
|15
|dulgher (exclusiv restaurator)
|711501
|16
|muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi
|932904
|17
|încărcător-descărcător
|933301
|18
|bucătar
|512001
|19
|şofer de autoturisme şi camionete
|832201
|20
|ajutor ospătar
|513101
|21
|muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele,
|931203
|22
|îngrijitor clădiri
|515301
|23
|zidar roşar-tencuitor
|711205
|24
|muncitor necalificat în industria confecţiilor
|932905
|25
|maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist)
|834201
|26
|agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport
|515302
|27
|îngrijitor animale
|921201
|28
|brutar
|751201
|29
|lucrător sortator deșeuri reciclabile
|932907
|30
|ospătar (chelner)
|513102
|31
|zugrav
|713102
|32
|menajeră
|911101
|33
|îngrijitor spații hoteliere
|911202
|34
|lăcătuș construcții metalice și navale
|721407
|35
|cameristă hotel
|516201
|36
|operator la mașini-unelte cu comandă numerică
|722323
|37
|mecanic auto
|723103
|38
|vânzător
|522101
|39
|operator introducere, validare și prelucrare date
|413201
|40
|asistent manager
|334303
|41
|agent servicii client
|333907
|42
|guvernantă
|531102
|43
|zidar pietrar
|711203
|44
|operator confecționer industrial îmbrăcăminte din
|815301
|45
|comisioner
|962103
|46
|lucrător operativ pentru autocompactoare
|961101
|47
|operator la mașini-unelte semiautomate și automate
|722312
|48
|lăcătuș mecanic
|721410
|49
|confecționer-asamblor articole din textile
|821908
|50
|montator subansamble
|821103
|51
|spălător vehicule
|912201
|52
|lucrător pentru salubrizare căi publice
|961301
|53
|patiser
|751203
|54
|muncitor necalificat în metalurgie
|932911
|55
|vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă
|524301
|56
|maseur de întreținere și relaxare
|514204
|57
|electrician în construcții
|741101
|58
|funcționar administrativ
|411001
|59
|crupier
|421201
|60
|operator abatorizare păsări
|751105
|61
|dulgher restaurator
|711502
|62
|agent de vânzări
|332203
|63
|barman
|513201
|64
|săpător manual
|931204
|65
|tâmplar universal
|752201
|66
|faianțar
|712201
|67
|îngrijitor spații verzi
|931202
|68
|lucrător gestionar
|432111
|69
|casier
|523003
|70
|finisor terasamente
|711911
|71
|operator la fabricarea produselor făinoase
|816027
|72
|preparator de semifabricate și preparate culinare
|751204
|73
|instalator apă, canal
|712602
|74
|mecanic utilaj
|723302
|75
|pizzar
|512002
|76
|instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze
|712609
|77
|operator fabricație flux
|821106
|78
|tubulator naval
|721417
|79
|confecționer garnituri de etanșare din cauciuc
|814107
|80
|muncitor necalificat în silvicultură
|921502
|81
|montator pereți și plafoane din ghips-carton
|712406
|82
|tractorist
|834101
|83
|cofetar
|751202
|84
|operator mase plastice
|814209
|85
|operator la prelucrarea maselor plastice
|814203
|86
|frizer
|514102
|87
|îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară
|532104
|88
|secretară
|412001
|89
|reprezentant comercial
|332202
|90
|tinichigiu carosier
|721303
|91
|montator placaje interioare și exterioare
|712202
|92
|excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare
|811106
|93
|lăcătuș-montator
|721411
|94
|vopsitor auto
|713205
|95
|ciontolitor tranșator carne
|751102
|96
|muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă
|932903
|97
|pavator
|711902
|98
|confecționer cablaje auto
|741214
|99
|confecționer, prelucrător în industria textilă
|753113
|100
|lucrător pentru salubrizare
|961303
|101
|confe cționer-asamblor articole din lemn
|821906
|102
|maseur
|325501
|103
|infirmier/ infirmieră
|532103
|104
|gestionar depozit
|432101
|105
|croitor - confecționer îmbrăcăminte, după comandă
|753201
|106
|controlor calitate
|754301
|107
|maistru construcții civile, industriale și agricole
|311201
|108
|constructor-montator de structuri metalice
|721421
|109
|măcelar
|751103
|110
|vopsitor industrial
|713202
|111
|electrician de întreținere și reparații
|741307
|112
|operator la fabricarea produselor congelate de patiserie
|751205
|113
|operator la roboți industriali
|818901
|114
|bufetier
|524601
|115
|ipsosar (exclusiv restaurator)
|712301
|116
|barman preparator
|513202
|117
|spălătoreasă lenjerie
|912103
|118
|tapițer
|753401
|119
|operator sortare carcase de pasăre
|751110
|120
|turnător produse ceramice
|731403
|121
|vopsitor
|713204
|122
|strungar universal
|722413
|123
|stivuitorist
|834403
|124
|agent comercial
|332401
|125
|croitor
|753101
|126
|tehnician echipamente de calcul și rețele
|351103
|127
|muncitor necalificat în mine și cariere
|931101
|128
|mașinist la mașini de ambalat
|818301
|129
|electrician montare și reparații linii electrice aeriene
|741304
|130
|plasator
|962908
|131
|betonist
|711401
|132
|legător manual (în poligrafie și ateliere speciale)
|732301
|133
|operator instalație de sortare și reciclare deșeuri
|818903
|134
|instalator rețele termice și sanitare
|712612
|135
|schelar
|721432
|136
|electrician auto
|723101
|137
|călcătoreasă lenjerie
|912101
|138
|recepționist
|422601
|139
|zidar restaurator
|711206
|140
|tehnician energetician/ electrician
|311306
|141
|operator la prelucrarea cauciucului
|814106
|142
|muncitor manipulare și pregătire furaje
|921301
|143
|sudor manual cu arc electric
|721203
|144
|coafor
|514101
|145
|recepționer de hotel
|422401
|146
|îngrijitor de copii
|531101
|147
|izolator termic
|712405
|148
|confecționer-montator produse din lemn
|752206
|149
|asamblator-montator profile aluminiu și geam termopan
|712407
|150
|cartonagist
|814301
|151
|agent curier
|432333
|152
|agent contractări și achiziții (broker mărfuri)
|333101
|153
|alpinist utilitar
|711920
|154
|operator la fabricarea biscuiților
|816029
|155
|registrator medical
|334401
|156
|operator calculator electronic și rețele
|351101
|157
|confecționer-montator tâmplărie cu vitraj izolant
|712411
|158
|lucrător controlor final
|522302
|159
|montator aparate aer condiționat
|821104
|160
|barman preparator de cafea (barista)
|513203
|161
|tehnician mecanic
|311519
|162
|grădinar
|611303
|163
|lucrător pensiune turistică
|516909
|164
|lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale
|721424
|165
|mașinist pentru utilaje specifice la extracție și execuția
|811104
|166
|confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice
|712409
|167
|conducător auto transport rutier de persoane
|833101
|168
|vulcanizator piese din cauciuc la prese
|814118
|169
|montator sisteme tâmplărie termoizolantă
|712410
|170
|operator la prepararea produselor zaharoase
|816026
|171
|sortator produse
|432106
|172
|supraveghetor jocuri (cazino)
|421203
|173
|lăcătuș la prelucrarea și îndreptarea țevilor ghintuite
|722206
|174
|muncitor piscicol
|921602
|175
|parchetar
|712204
|176
|sudor geomembrană
|712413
|177
|electrician echipamente electrice și energetice
|741201
|178
|responsabil cazare
|422405
|179
|electrician de întreținere în construcții
|741102
|180
|instalator pentru sisteme fotovoltaice solare
|741103
|181
|operator la mașini de tricotat rectiliniu
|815201
|182
|tehnician electromecanic
|311305
|183
|sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux
|721204
|184
|maistru instalator în construcții
|311208
|185
|asfaltator
|711904
|186
|operator chimist la produsele farmaceutice și chimice
|813138
|187
|electrician constructor montator aparataj și cabluri de
|741106
|188
|montator, reglor și depanator de aparate și echipamente
|821223
|189
|curățitor-sablator
|722429
|190
|operator spălător textile
|815404
|191
|maistru montaj
|311512
|192
|montator electromecanic
|821222
|193
|muncitor necalificat în pescuit și vânătoare
|921601
|194
|lucrător la amenajarea terenurilor sportive (amenajator
|931201
|195
|lucrător pentru salubrizare spații verzi
|961302
|196
|constructor structuri monolite
|711404
|197
|lucrător pentru drumuri și căi ferate
|711924
|198
|montator instalații solare
|741105
|199
|confecționer de produse industriale din cauciuc
|814103
|200
|polizator
|722406
|201
|îngrijitor bătrâni la domiciliu
|532201
|202
|carmangier
|751101
|203
|gropar
|962202
|204
|tehnician reclame (decorator)
|343503
|205
|finisor-reparator de produse industriale din cauciuc
|814105
|206
|tăietor manual lemn de foc
|921503
|207
|florar-decorator
|611203
|208
|sudor manual cu flacără de gaze
|721202
|209
|condu cător troleibuz
|833102
|210
|frigoriferist (frigotehnist)
|712701
|211
|opera tor la fabricarea mezelurilor
|816007
|212
|frezor universal
|722408
|213
|operator tranșare carcase de pasăre
|751111
|214
|șofer automacaragiu
|834305
|215
|tehnician mentenanță electromecanică - automatică
|311309
|216
|conducător autotrailer
|834405
|217
|maistru energetician/ electrician
|311303
|218
|controlor de conformitate în industria de mașini
|313904
|219
|animator sportiv
|342301
|220
|mânuitor, montator decor
|343501
|221
|schimbător fise - changeur (cazino)
|421202
|222
|comerciant vânzător mărfuri nealimentare
|522102
|223
|șef echipă specializată
|541106
|224
|agricultor
|611101
|225
|montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri
|712416
|226
|ajutor maistru filator
|731815
|227
|mașinist în legătorie mecanică
|732303
|228
|electrician montare și reparații aparataj electric de
|741206
|229
|electrician montator de instalații automatizate
|741308
|230
|retușier confecții
|753109
|231
|confecționer izolații la conductori electrici
|812219
|232
|cusător piese din piele și înlocuitori
|815605
|233
|operator la valorificarea subproduselor de abator
|816002
|234
|operator la mașina de etichetat
|818302
|235
|lucrător room-service hotel
|911203
|236
|muncitor în activitatea de gospodărire a șpanului
|932909