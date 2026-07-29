Lista ocupațiilor deficitare 2026: Cele peste 230 de meserii propuse de Ministerul Muncii pentru angajarea lucrătorilor străini din afara UE

Ministerul Muncii a întocmit proiectul Listei ocupațiilor deficitare, care cuprinde 236 de meserii pentru care firmele din România vor putea să angajeze muncitori străini din afara Uniunii Europene.

Pe listă regăsim curierii, personalul pentru cărățenie, lucrătorii din HoReCa, șoferii, sudorii, zidarii, zugravii și alți muncitori calificați, dar și necalificați, de care au nevoie firmele din diverse sectoare ale economiei României.

Lista va fi bătută în cuie, atunci când va fi publicată în Monitorul Oficial.

Reamintim că, în aprilie 2026, Guvernul a adoptat Ordonanța de urgență 32/2026, prin care se restricționează oarecum angajarea lucrătorilor extracomunitari în România. Printre aletele, OUG 32 prevede publicarea acestei liste de ocupații deficitare, „în scopul protejării intereselor lucrătorilor români”.

Procedurile de angajare pe teritoriul României a străinilor din afara UE pot fi inițiate numai dacă ocupația pentru care se solicită angajarea este inclusă în Lista ocupațiilor deficitare.

Lista ocupațiilor deficitare se elaborează și se actualizează semestrial sau de câte ori se impune pe baza metodologiei de elaborare și actualizare, aprobată prin ordin al ministrului muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale.

Această listă ține seama de nevoile identificate atât la nivel național, cât și județean de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și de informațiile furnizate de către Inspecția Muncii, Inspectoratul General pentru Imigrări, precum și de consultările cu patronatele și sindicatele din România.

În Listă au fost incluse și ocupații pentru care raportul dintre numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București și numărul locurilor de muncă vacante declarate de angajatori, potrivit dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 76/2002, aflate în evidența Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă la data de 31 decembrie 2025, este subunitar, și anume este mai mic sau egal cu 0,5, conform referatului de aprobare a listei.

Pe meseriile din lista ocupațiilor deficitare, firmele și alți angajatori din România vor putea angaja lucrători din afara UE în limita contingentului maxim aprobat anual de Guvern.

De exemplu, în anul 2026, contingentul aprobat este de 90.000 de străini care pot fi aduși la lucru în România, din state terțe.

Ministerul Afacerilor Externe și Inspectoratul General pentru Imigrări, după caz, transmit, în format electronic, semestrial, Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale situația statistică a vizelor de lungă ședere pentru angajare în muncă, respectiv a permiselor unice și a permiselor de ședere care conferă și drept de muncă.

Recrutările se vor realiza prin platforma oficială guvernamentală Work in Romania.

Iată Lista ocupațiilor deficitare propusă de Ministerul Muncii, prin proiect de ordin de ministru: