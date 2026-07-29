Skip to content

Lista ocupațiilor deficitare 2026: Cele peste 230 de meserii propuse de Ministerul Muncii pentru angajarea lucrătorilor străini din afara UE

Livratori Glovo in Bucuresti
Livratori Glovo in Bucuresti Sursă: © LCVA | Dreamstime.com
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ministerul Muncii a întocmit proiectul Listei ocupațiilor deficitare, care cuprinde 236 de meserii pentru care firmele din România vor putea să angajeze muncitori străini din afara Uniunii Europene. 

Pe listă regăsim curierii, personalul pentru cărățenie, lucrătorii din HoReCa, șoferii, sudorii, zidarii, zugravii și alți muncitori calificați, dar și necalificați, de care au nevoie firmele din diverse sectoare ale economiei României.  

Lista va fi bătută în cuie, atunci când va fi publicată în Monitorul Oficial. 

Reamintim că, în aprilie 2026, Guvernul a adoptat Ordonanța de urgență 32/2026, prin care se restricționează oarecum angajarea lucrătorilor extracomunitari în România. Printre aletele, OUG 32 prevede publicarea acestei liste de ocupații deficitare, „în scopul protejării intereselor lucrătorilor români”. 

Procedurile de angajare pe teritoriul României a străinilor din afara UE pot fi inițiate numai dacă ocupația pentru care se solicită angajarea este inclusă în Lista ocupațiilor deficitare.

Lista ocupațiilor deficitare se elaborează și se actualizează semestrial sau de câte ori se impune pe baza metodologiei de elaborare și actualizare, aprobată prin ordin al ministrului muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale. 

Această listă ține seama de nevoile identificate atât la nivel național, cât și județean de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și de informațiile furnizate de către Inspecția Muncii, Inspectoratul General pentru Imigrări, precum și de consultările cu patronatele și sindicatele din România. 

În Listă au fost incluse și ocupații pentru care raportul dintre numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București și numărul locurilor de muncă vacante declarate de angajatori, potrivit dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 76/2002, aflate în evidența Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă la data de 31 decembrie 2025, este subunitar, și anume este mai mic sau egal cu 0,5, conform referatului de aprobare a listei.

Pe meseriile din lista ocupațiilor deficitare, firmele și alți angajatori din România vor putea angaja lucrători din afara UE în limita contingentului maxim aprobat anual de Guvern. 

De exemplu, în anul 2026, contingentul aprobat este de 90.000 de străini care pot fi aduși la lucru în România, din state terțe. 

Ministerul Afacerilor Externe și Inspectoratul General pentru Imigrări, după caz, transmit, în format electronic, semestrial, Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale situația statistică a vizelor de lungă ședere pentru angajare în muncă, respectiv a permiselor unice și a permiselor de ședere care conferă și drept de muncă.

Recrutările se vor realiza prin platforma oficială guvernamentală Work in Romania.

Iată Lista ocupațiilor deficitare propusă de Ministerul Muncii, prin proiect de ordin de ministru: 

Nr. crt.Denumire ocupație conform Clasificării ocupațiilor din România (COR)Cod COR
1manipulant mărfuri933303
2curier962101
3muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli931301
4muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor932906
5ajutor bucătar941101
6lucrător bucătărie (spălător vase mari)941201
7lucrător comercial522303
8muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor931302
9femeie de serviciu911201
10ambalator manual932101
11sudor721208
12muncitor necalificat în agricultură921302
13conducător auto transport rutier de mărfuri833201
14fierar betonist711402
15dulgher (exclusiv restaurator)711501
16muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi932904
17încărcător-descărcător933301
18bucătar512001
19şofer de autoturisme şi camionete832201
20ajutor ospătar513101
21muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele,931203
22îngrijitor clădiri515301
23zidar roşar-tencuitor711205
24muncitor necalificat în industria confecţiilor932905
25maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist)834201
26agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport515302
27îngrijitor animale921201
28brutar751201
29lucrător sortator deșeuri reciclabile932907
30ospătar (chelner)513102
31zugrav713102
32menajeră911101
33îngrijitor spații hoteliere911202
34lăcătuș construcții metalice și navale721407
35cameristă hotel516201
36operator la mașini-unelte cu comandă numerică722323
37mecanic auto723103
38vânzător522101
39operator introducere, validare și prelucrare date413201
40asistent manager334303
41agent servicii client333907
42guvernantă531102
43zidar pietrar711203
44operator confecționer industrial îmbrăcăminte din815301
45comisioner962103
46lucrător operativ pentru autocompactoare961101
47operator la mașini-unelte semiautomate și automate722312
48lăcătuș mecanic721410
49confecționer-asamblor articole din textile821908
50montator subansamble821103
51spălător vehicule912201
52lucrător pentru salubrizare căi publice961301
53patiser751203
54muncitor necalificat în metalurgie932911
55vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă524301
56maseur de întreținere și relaxare514204
57electrician în construcții741101
58funcționar administrativ411001
59crupier421201
60operator abatorizare păsări751105
61dulgher restaurator711502
62agent de vânzări332203
63barman513201
64săpător manual931204
65tâmplar universal752201
66faianțar712201
67îngrijitor spații verzi931202
68lucrător gestionar432111
69casier523003
70finisor terasamente711911
71operator la fabricarea produselor făinoase816027
72preparator de semifabricate și preparate culinare751204
73instalator apă, canal712602
74mecanic utilaj723302
75pizzar512002
76instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze712609
77operator fabricație flux821106
78tubulator naval721417
79confecționer garnituri de etanșare din cauciuc814107
80muncitor necalificat în silvicultură921502
81montator pereți și plafoane din ghips-carton712406
82tractorist834101
83cofetar751202
84operator mase plastice814209
85operator la prelucrarea maselor plastice814203
86frizer514102
87îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară532104
88secretară412001
89reprezentant comercial332202
90tinichigiu carosier721303
91montator placaje interioare și exterioare712202
92excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare811106
93lăcătuș-montator721411
94vopsitor auto713205
95ciontolitor tranșator carne751102
96muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă932903
97pavator711902
98confecționer cablaje auto741214
99confecționer, prelucrător în industria textilă753113
100lucrător pentru salubrizare961303
101confe cționer-asamblor articole din lemn821906
102maseur325501
103infirmier/ infirmieră532103
104gestionar depozit432101
105croitor - confecționer îmbrăcăminte, după comandă753201
106controlor calitate754301
107maistru construcții civile, industriale și agricole311201
108constructor-montator de structuri metalice721421
109măcelar751103
110vopsitor industrial713202
111electrician de întreținere și reparații741307
112operator la fabricarea produselor congelate de patiserie751205
113operator la roboți industriali818901
114bufetier524601
115ipsosar (exclusiv restaurator)712301
116barman preparator513202
117spălătoreasă lenjerie912103
118tapițer753401
119operator sortare carcase de pasăre751110
120turnător produse ceramice731403
121vopsitor713204
122strungar universal722413
123stivuitorist834403
124agent comercial332401
125croitor753101
126tehnician echipamente de calcul și rețele351103
127muncitor necalificat în mine și cariere931101
128mașinist la mașini de ambalat818301
129electrician montare și reparații linii electrice aeriene741304
130plasator962908
131betonist711401
132legător manual (în poligrafie și ateliere speciale)732301
133operator instalație de sortare și reciclare deșeuri818903
134instalator rețele termice și sanitare712612
135schelar721432
136electrician auto723101
137călcătoreasă lenjerie912101
138recepționist422601
139zidar restaurator711206
140tehnician energetician/ electrician311306
141operator la prelucrarea cauciucului814106
142muncitor manipulare și pregătire furaje921301
143sudor manual cu arc electric721203
144coafor514101
145recepționer de hotel422401
146îngrijitor de copii531101
147izolator termic712405
148confecționer-montator produse din lemn752206
149asamblator-montator profile aluminiu și geam termopan712407
150cartonagist814301
151agent curier432333
152agent contractări și achiziții (broker mărfuri)333101
153alpinist utilitar711920
154operator la fabricarea biscuiților816029
155registrator medical334401
156operator calculator electronic și rețele351101
157confecționer-montator tâmplărie cu vitraj izolant712411
158lucrător controlor final522302
159montator aparate aer condiționat821104
160barman preparator de cafea (barista)513203
161tehnician mecanic311519
162grădinar611303
163lucrător pensiune turistică516909
164lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale721424
165mașinist pentru utilaje specifice la extracție și execuția811104
166confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice712409
167conducător auto transport rutier de persoane833101
168vulcanizator piese din cauciuc la prese814118
169montator sisteme tâmplărie termoizolantă712410
170operator la prepararea produselor zaharoase816026
171sortator produse432106
172supraveghetor jocuri (cazino)421203
173lăcătuș la prelucrarea și îndreptarea țevilor ghintuite722206
174muncitor piscicol921602
175parchetar712204
176sudor geomembrană712413
177electrician echipamente electrice și energetice741201
178responsabil cazare422405
179electrician de întreținere în construcții741102
180instalator pentru sisteme fotovoltaice solare741103
181operator la mașini de tricotat rectiliniu815201
182tehnician electromecanic311305
183sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux721204
184maistru instalator în construcții311208
185asfaltator711904
186operator chimist la produsele farmaceutice și chimice813138
187electrician constructor montator aparataj și cabluri de741106
188montator, reglor și depanator de aparate și echipamente821223
189curățitor-sablator722429
190operator spălător textile815404
191maistru montaj311512
192montator electromecanic821222
193muncitor necalificat în pescuit și vânătoare921601
194lucrător la amenajarea terenurilor sportive (amenajator931201
195lucrător pentru salubrizare spații verzi961302
196constructor structuri monolite711404
197lucrător pentru drumuri și căi ferate711924
198montator instalații solare741105
199confecționer de produse industriale din cauciuc814103
200polizator722406
201îngrijitor bătrâni la domiciliu532201
202carmangier751101
203gropar962202
204tehnician reclame (decorator)343503
205finisor-reparator de produse industriale din cauciuc814105
206tăietor manual lemn de foc921503
207florar-decorator611203
208sudor manual cu flacără de gaze721202
209condu cător troleibuz833102
210frigoriferist (frigotehnist)712701
211opera tor la fabricarea mezelurilor816007
212frezor universal722408
213operator tranșare carcase de pasăre751111
214șofer automacaragiu834305
215tehnician mentenanță electromecanică - automatică311309
216conducător autotrailer834405
217maistru energetician/ electrician311303
218controlor de conformitate în industria de mașini313904
219animator sportiv342301
220mânuitor, montator decor343501
221schimbător fise - changeur (cazino)421202
222comerciant vânzător mărfuri nealimentare522102
223șef echipă specializată541106
224agricultor611101
225montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri712416
226ajutor maistru filator731815
227mașinist în legătorie mecanică732303
228electrician montare și reparații aparataj electric de741206
229electrician montator de instalații automatizate741308
230retușier confecții753109
231confecționer izolații la conductori electrici812219
232cusător piese din piele și înlocuitori815605
233operator la valorificarea subproduselor de abator816002
234operator la mașina de etichetat818302
235lucrător room-service hotel911203
236muncitor în activitatea de gospodărire a șpanului932909
Anexa-Ordin_Lista-ocupatii-deficitare-ordonate-cf-CIMDescarcă

Taxe

Controale ANAF: NU toți cei care au încasat bani din drepturi de autor vor fi controlați. Unde sunt cele mai mari riscuri și ce recomandă un consultant

ANAF Antifrauda

ANAF: Noi descoperiri într-o schemă de fraudă fiscală cu mai multe firme implicate. 2,5 milioane EUR, taxe neachitate, acuză Fiscul

Prelungirea termenului pentru locuințele cu TVA de 9%. Senatul a votat-o aproape unanim, dar e nevoie de „două calibrări esențiale”

Termenul pentru TVA de 9% la locuințe, prelungit până la 30 septembrie. Senatul a adoptat proiectul. „Românii afectați de blocajul ANCPI să nu suporte costuri suplimentare” (ministru)

securitate cibernetica

Sistemul Cadastrului e tot blocat. Guvernul va anunța „de îndată ce există un termen ferm de repornire” a aplicației ANCPI e-Terra