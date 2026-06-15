Startup-ul românesc FintechOS a trecut pe profit, după 9 ani și 145 milioane dolari atrași de la investitori

Startup-ul de tehnologii pentru sectorul financiar FintechOS, lansat la București de Teodor Blidăruș și Sergiu Neguț, a anunțat, luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că a trecut pe profit, după 9 ani de la înființare și finanțări de cel puțin 145 de milioane de dolari atrase de la investitori.

Ajunsă astăzi un jucător internațional, compania fondată în România „a atins pragul de profitabilitate pe fondul unei creșteri de 40% a veniturilor recurente” la finalul trimestrului I 2026, potrivit comunicatului.

Reprezentanții FintechOS pun creșterea în principal pe seama „expansiunii accelerate pe piața din Statele Unite”, „consolidării piețelor europene” și „adopției noii generații a platformei sale, construite în jurul inteligenței artificiale”.

Mai departe, compania țintește venituri recurente anuale de 35 de milioane de dolari în 2026, după o perioadă de consolidare în 2023 și 2024. „Marja brută a crescut semnificativ în valoare absolută, ceea ce a permis atingerea profitabilității fără a sacrifica ritmul de creștere”, a menționat firma.

„Creșterea și profitabilitatea merg împreună, nu una în detrimentul celeilalte. Cifrele de anul acesta sunt consecința unor lucruri pe care le-am construit corect în ultimii ani, iar acum se văd rezultatele”, a spus Teodor Blidăruș, cofondator și CEO al FintechOS.

Expansiunea în Statele Unite, principalul motor de creștere

Statele Unite au devenit cea mai dinamică piață a FintechOS, cu o creștere de 130% în ultimul an.

Instituțiile financiare tip „credit unions” reprezintă un segment cheie în SUA, pentru compania fondată în România, însă nu singurul. FintechOS spune că are planuri și pentru alte segmente, inclusiv companii de asigurări și bănci, pe care le abordează „cu soluții specifice de industrie, Intelligent Policy Admin System, respectiv Unified Products, Pricing & Origination”.

Pentru a susține această expansiune, FintechOS și-a întărit echipa de conducere din America de Nord prin alăturarea lui Rich Longo, cu o experiență de peste două decenii la intersecția serviciilor financiare cu tehnologia, inclusiv la McKinsey & Company, Robinhood, Temenos și alte nume importante în SUA și la nivel mondial.

În acest moment, „alți câțiva executivi de top din industrie se află în proces de integrare în echipă”, a precizat firma.

„În noul context al vitezei pe care o impune inteligența artificială, soluțiile FintechOS se potrivesc foarte bine cerințelor și exigențelor pieței americane. Am ales să mă alătur pentru că am văzut o companie care reușește acolo unde multe altele nu reușesc, într-una dintre cele mai competitive piețe din lume, printr-o propunere AI-first care răspunde excelent la nevoile pieței”, a spus Rich Longo, Board Director la FintechOS.

Consolidare în Europa și extindere în portofoliul existent

În Europa, FintechOS a pătruns în segmente cheie noi, dar a consolidat și relația cu clienți strategici existenți.

În Marea Britanie, compania a intrat în zona building societies, un segment specific al pieței locale, format din organizații de creditare cu nevoie ridicată de modernizare a infrastructurii de produse.

Tot în Marea Britanie, una dintre cele mai vechi și mai dezvoltate piețe de asigurări din lume, FintechOS a continuat să crească în segmentul de asigurări, cu clienți precum Howden și Admiral.

Firma FintechOS din România a fost pe pierderi și în 2025, dar și-a crescut personalul propriu

Compania fondată în România de Teodor Blidăruș și Sergiu Neguț are birouri în București, Marea Britanie și Statele Unite.

În România, FintechOS spune că „a întărit relațiile cu clienți strategici”, precum BRD Groupe Societe Generale, CEC Bank și Groupama, pe care i-a susținut în lansarea de noi produse, optimizarea de procese interne și câștigarea de cotă de piață.

Conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor, firma bucureșteană Fintech OS SRL, subsidiara din România a companiei globale de tehnologii financiare, a raportat venituri totale de 114,6 milioane de lei, dar cheltuielile s-au ridicat la 132,3 milioane de lei. Astfel, SRL-ul din București a terminat anul 2025 cu o pierdere de 17,7 milioane de lei.

Pe firma din România, FintechOS avea în anul 2025 un număr de 148 de salariați, cu 10 mai mulți decât raportase în 2024. Într-un interviu acordat StartupCafe.ro, în noiembrie 2024, CEO-ul FintechOS a declarat că, la nivel global, compania avea puțin peste 200 de angajați, la vremea respectivă.

În 2023, firma a anunțat concedieri, pentru ca în 2024 să facă din nou angajări, după ce obținuse o rundă de investiții de 60 de milioane de dolari. Dacă în 2022, înainte de concedieri, firma bucureșteană FintechOS SRL avea 253 de angajați, a încheiat anul 2023 cu un număr mediu de 179 de salariați proprii. În 2024, personalul a scăzut la 138, iar în 2025 a crescut la 148 de salariați proprii.

În context, FintechOS subliniază că „România rămâne o piață importantă” pentru companie, „atât prin baza de clienți, cât și prin echipa de specialiști din București, care contribuie la dezvoltarea platformei utilizate de instituții financiare din întreaga lume”.

De la companie de fintech la companie de AI

Compania globală de tehnologii financiare spune că avansaul său din ultimul an a coincis cu lansarea celei mai recente versiuni a platformei, FintechOS 8, „construită nativ în jurul inteligenței artificiale”.

Platforma integrează AI direct în modul în care băncile și asigurătorii își proiectează, lansează și administrează produsele, iar compania descrie această versiune drept cea mai de succes lansare din istoria sa, menționează sursa citată.

Mai departe de complexitatea din spate, platforma acum aduce la nivel de interfață un copilot AI, denumit Dex, prin care echipele din bănci și asigurări configurează produse și fluxuri operaționale folosind limbaj natural, ajungând să reducă cu până la 60% timpul necesar lansării de noi produse financiare în piață.

„Astăzi nu mai suntem o companie de fintech, ci o companie de inteligență artificială pentru industria financiară. Această versiune a platformei este cea mai bine primită din istoria companiei, iar interesul clienților confirmă acest lucru”, a spus Teodor Blidăruș, cofondator și CEO al FintechOS.

FintechOS se prezintă drept „platformă de inteligență artificială pentru Financial Product Operations, dedicată băncilor, asigurătorilor și altor companii din industria serviciilor financiare din Europa și Statele Unite”.

„Unified Product Operations este abordarea prin care o instituție financiară își unifică tot ciclul de viață al unui produs (de la proiectare și lansare, la pricing, originare și administrare) într-un singur flux operațional, eliminând fragmentarea cauzată de procese complexe și de multitudinea de sisteme decuplate”, mai spune compania.

Prin platforma sa bazată pe inteligență artificială, FintechOS susține că oferă „acest strat unificat, ajutând organizațiile să lanseze și să gestioneze produse financiare mai rapid și mai eficient”.