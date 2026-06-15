Înscrieri 2026: Startup-urile românești pot obține sprijin de 50.000-2 milioane dolari pentru proiecte-pilot de mediu, într-un accelerator Amazon

Startup-urile europene, inclusiv din România, se pot înscrie online la un accelerator susținut de gigantul tech american Amazon, pentru șansa de a obține sprijin de 50.000-2 milioane de dolari pentru a dezvolta proiecte-pilot de mediu.

Înscrierile la programul Amazon Sustainability Accelerator Climate Tech se fac până pe 10 iulie 2026.

Amazon vrea să vadă inovații în 3 domenii principale:

reducerea consumului de energie și a emisiilor de carbon ale clădirilor,

eficiența utilizării apei,

economie circulară și biodiversitate.

Vor fi selectate 10 până la 15 startup-uri sau companii scale-up din domeniul sustenabilității, într-un program de 8 săptămâni în care vor avea acces la echipele operaționale și tehnice ale Amazon.

Este oferit un buget de până la 1.500 de dolari pentru fiecare startup selectat, pentru acoperirea costurilor de călătorie și cazare asociate evenimentelor fizice ale programului.

La finalul programului, startup-urile calificate își prezintă soluțiile pentru șansa de a derula un proiect pilot cu Amazon. Firmele selectate pentru testare-pilot intră apoi într-o perioadă mai lungă de validare alături de echipele interne Amazon.

Bugetele pentru proiectele pilot dedicate tehnologiilor emergente pot varia între 50.000 și 2 milioane de dolari, în funcție de durată și domeniul de aplicare, la discreția exclusivă a Amazon.

Proiectele-pilot de succes pot deschide calea către parteneriate pe termen lung și implementarea extinsă a soluțiilor în cadrul operațiunilor Amazon.

Companiile selectate pentru implementarea unui proiect pilot vor lucra alături de echipele interne Amazon într-o perioadă de rafinare, pentru a finaliza detaliile pilotului. Toți participanții își păstrează accesul la rețeaua de absolvenți și la evenimentele comunității organizate în continuare.

Condiții de eligibilitate a startup-urilor la programul Amazon

Amazon Sustainability Accelerator Climate Tech caută startup-uri și scale-up-uri care demonstrează tracțiune, aflate cel puțin în etapa de dezvoltare Seed.

Mai exact, aplicanții trebuie să:

• Fi depășit etapa de testare a prototipului și să aibă o soluție disponibilă pe piață, pregătită pentru un proiect pilot cu Amazon (nivel de maturitate tehnologică TRL 8 sau mai mare).

• Fie înregistrate în Spațiul Economic European (inclusiv România), Regatul Unit sau Elveția, sau să desfășoare operațiuni în aceste zone.

• Aibă tehnologii relevante pentru ariile de interes identificate.

• Aibă tehnologii cu potențial de impact global.

• Aibă angajați cu normă întreagă.

Amazon NU caută dezvoltatori de proiecte care vând produse ale unor terți, companii fără un prototip funcțional, firme de consultanță, agenții de marketing sau PR ori startup-uri deja achiziționate de alte companii.