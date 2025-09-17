Condiția pentru ca taxele să nu crească și mai mult: scăderea cheltuielilor statului (premierul Bolojan)

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, după ce a luat primele măsuri de reduceri de cheltuieli, nu va mai fi nevoie să impună şi alte creşteri de taxe, dacă eficientizarea cheltuielilor va fi continuată.

„Este anormal să punem taxe suplimentare într-o zonă sau alta, cât timp noi avem spaţii de reducere a cheltuielilor”, a afirmat Bolojan, marţi seară, la Antena3, citat de News.ro.

Premierul a fost întrebat dacă TVA ar putea crește și mai mult, de la 21% la 23-24%.

„Dacă aceste măsuri de reducere a cheltuielilor care trebuie luate în continuare nu vor fi luate, este doar o problemă de timp până când aceste încasări vor fi consumate de creşterile mari pe care le avem de cheltuieli şi indiferent ce Guvern va fi, va fi pus în situaţia să găsească ori creşteri de venituri sau scăderi de cheltuieli. Eu cred că, cu măsurile pe care le-am luat până în momentul de faţă, de creşteri de venituri, nu mai trebuie să luăm alte măsuri pe componenta de creştere de venituri şi de taxe (...) dacă ne scădem cheltuielile, pentru că aici e un sistem de vase comunicante. Ca să menţii un echilibru, trebuie să scazi cheltuielile. Nu se poate face altfel. Este anormal să punem taxe suplimentare într-o zonă sau alta, cât timp noi avem spaţii de reducere a cheltuielilor”, a răspuns Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a explicat că în sănătate este necesară o atribuire corectă a cheltuielilor.

„Trebuie să facem o atribuire corectă a cheltuielilor în sănătate. Nu mai putem creşte cheltuielile pe sănătate că nu mai avem de unde. Anul acesta am avut un buget la Casă de 77 miliarde lei şi am notificat Casa că îi mai trebuie 10-11 miliarde ca să închidă anul, pentru că nu au plătit medicamente, nu au asigurat plata tuturor serviciilor. Dar asta în condiţiile în care am spitale din cele 370, am undeva în jur de 100 unde cheltuielile depăşesc 80-90-95 la sută”, a declarat Bolojan.

Premierul a precizat că anul viitor nu vor mai fi atribuite aceleaşi suma ca până acum în administraţia locală, astfel că reduerile de personal nu fac decât să ajute administraţiile locale.

„Fiecare sistem mare, educaţia - acolo lucrurile au fost închise pe componenta de eficienţă -, administraţia locală - trebuie să închidem aceste lucruri, nu mai putem merge mai departe. Nu mai avem de anul viitor aceleaşi sume de bani să le direcţionăm către administraţia locală şi atunci aceste reduceri pe are le propun şi le susţin, nu fac decât să îi ajute pe ei ”, a adăugat Bolojan.

Guvernul a adoptat deja, prin asumarea răspunderii în Parlament, două pachete de măsuri pentru reducerea deficitului. Se urmăreşte refirma administraţiei, dar nu s-a ajuns la consens în coaliţie.

Referitor la deficitul bugetar, el a recunoscut că acesta nu va putea scădea sub 8% din PIB în 2025, chiar dacă au fost două pachete de reforme.

„Cred că a fost peste 9% anul trecut, dar nu am ajuns la 10%. Chiar dacă s-au luat la finele anului trecut nişte măsuri de plafonare a unor drepturi, pentru acest an s-au aplicat pentru toate cele 12 luni. Astfel, în loc să ne scadă cheltuielile în primul semestru, au crescut cu 10%”, a explicat premierul Ilie Bolojan.

”Nu ne putem închide anul acesta sub 8% cu toate măsurile pe care le-am luat. Aceste măsuri au fost luate în al doilea semestru şi au efect pe ultimele patru luni ale anului 2025, iar o parte se aplică de la începutul anului viitor. Pe de altă parte avem nişte contracte de investiţii în lucru pe care nu le putem opri”, a completat el.

Prim-ministrul Ilie Bolojan insistă pentru concedierea a 10% dintre angajații primăriilor și consiliilor județene, dar are nevoie de acordul coalițiie de guvernare, potrivit unor surse citate de News.ro.