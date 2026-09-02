Concedieri la Uber: Compania dă afară 3.300 de angajați

Compania de ride-sharing Uber anunță concedieri, care vor afecta aproximativ 3.300 de oameni, sau 10% din forța de muncă totală, potrivit TechCrunch.

Directorul general Dara Khosrowshahi argumentează că disponibilizările vin ca urmare a eforturilor de a reduce straturile de management și de a investi mai mult în diviziile sale de ride-sharing, livrare și robotaxi, potrivit unui e-mail trimis intern și publicat online.

Exercițiul de restructurare ar reduce numărul managerilor cu 20%, iar unii angajați în aceste roluri ar lucra ca contributori individuali pe viitor.

E-mailul mai spune că firma își combină diviziile de inginerie, știință și livrare. De asemenea, Uber își reunește operațiunile de livrare în restaurante, comerț și divizii directe.

Și locurile de muncă remote din companie dispar, Uber permițând doar mai puțin de 1% din angajați să lucreze de la distanță.

„Am construit produse noi, ne-am extins în afaceri noi, am ajuns la mai mulți consumatori și am susținut mai mulți câștigători, devenind o companie mult mai mare și mai puternică. Dar acea creștere a adus și complexitate: mai multe straturi, mai multă coordonare, o proprietate mai fragmentată și, în unele cazuri, structuri care aveau sens când afacerile erau mai mici, dar nu ne mai servesc bine la scara actuală”, a scris Khosrowshahi.

Reamintim că Uber a anunțat în august că va introduce în serviciul său de transport alternativ din Europa încă 2.000 de mașini autonome, în colaborare cu startup-ul chinezesc Pony AI, despre care am mai scris pe StartupCafe.ro.

Aplicația este disponibilă în peste 70 de țări din toată lumea, în peste 10.000 de orașe. La nivelul României, Uber este disponibil în 39 de orașe, inclusiv București, Brașov, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași și Constanța.

UBER B.V. FILIALA BUCURESTI SRL, prin care Uber este prezentă în țară, avea un număr mediu de 8 salariați în anul 2025 și a făcut afaceri de aproape 20 milioane lei (19,9 milioane), potrivit datelor de pe ListaFirme.ro.